7 вещей, от которых женщины стареют раньше срока

Если бы мир вращался вокруг мужчин, женщины старели бы по трем причинам. «Изменила», «надоела», «ушла». Ну или «жила для себя», «никого не обслуживала», «попрыгуньила-стрекозила». Однако действительность жестким катком проходится по этим влажным мечтам. И вместо волшебного справедливого мира, где за каждого обиженного «кукуся» мстит сама матушка природа...

Если бы мир вращался вокруг мужчин, причем вокруг той их части, что охотнее всего оставляют комментарии в моем блоге, женщины старели бы по трем причинам. «Изменила», «надоела», «ушла». Ну или «жила для себя», «никого не обслуживала», «попрыгуньила-стрекозила». Однако действительность жестким катком проходится по этим влажным мечтам. И вместо волшебного справедливого мира, где за каждого обиженного «кукуся» мстит даже не государство, а сама матушка природа:

«Б/у женщина после 30 выглядит как старуха, седина и жирность.

Женщинам не хочется верить что расплата [за бурную личную жизнь] это бедность, -30 лет жизни, отсутствие полноценного, презрение собственных детей и мужчин, если они есть...»

Мы наблюдаем мир, который вращается вокруг своей оси. И старит женщин вовсе не постельная акробатика, а совсем другие вещи…

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1. Стресс

Честно говоря, я не знаю ни одной вещи, которая старила бы женщин, мужчин, да вообще кого угодно быстрее, чем долгий, многолетний концентрированный стресс, из которого невозможно выплыть. Больнее всего переживаются серьезные неприятности с детьми, болезни близких, долгое унизительное безденежье, бесперспективная работа с малым выхлопом и колоссальным психологическим давлением. При этом стресс отличается от горя тем, что горе конечно, и в итоге, миновав все стадии принятия, с ним можно смириться и жить дальше. А при затяжном стрессе каждый день приходится боятся и что-то решать, что-то решать и бояться… Словом, находиться в состоянии мобилизации, напрягая разом несколько важных систем организма.

В результате в тартарары летит гормональная система, опорно-двигательный аппарат, сердечнососудистая система, начинают появляться новообразования… По результатам действия на организм такой стресс губительнее даже зависимостей… За 2-3 года он может полностью выжечь человека, за 1-2 года основательно поджечь. Кстати, есть и мужчин и женщины, которые являются источником такого стресса. Понятно, что от них надо бежать впереди собственного визга, если жить хочешь.

2. Тяжелая работа

Недавно так получилось, что алгоритмы соцсетей порекомендовали мне старую приятельницу. Наши пути на определенный момент жизни разошлись – ее захватила сильная зависимость, которая начала менять ее поведение к худшему. Потом она лечилась и срывалась, срывалась и лечилась… Но все это время у нее были деньги и жилье, доставшиеся от родителей. И не было необходимости в утомительном ежедневном труде. И забот никаких особо не было, поскольку в таком режиме не было семьи (хотя мужчины у нее были, и регулярно по нескольку лет отстаивали вахту спасателя). Ну и что? К сорока годам, при наличии серьезных проблем со здоровьем, она выглядела так, что многие женщины, особенно работающие во вредных и тяжелых условиях, ей позавидуют.

3. «Легкая» работа

Интересно что оценивая тяжесть работ, люди обычно с презрением говорят о так называемых «легких» работах. Кажется, что, например, делает писатель или блогер? Сел, задумался, написал. Что делает начальник в кабинете? Каракули какие-то ставит и закарючки на документы. Про бухгалтера не говорю, он только чаи гоняет с тортиком. Это презрение к «легкой работе», которое присутствует у некоторых людей, еще не переформатировавшихся с советского периода, удивляет. Ну ежели это так легко, то и делал бы все сам!

Люди не понимают современных экономических цепочек, не понимают специфику «легкого» труда, который часто (если говорить о труде сидячем) губит быстрее физического. Потому что сидеть задом на стуле по 14 часов это тоже огромная, колоссальная нагрузка на позвоночник и все системы органов. И если не предпринимать постоянно мер, человек может рассыпаться от вынужденной гиподинамии, повышенного калоража и адского стресса принятия решений, быстрее, чем от физического труда.

4. Бедность

Бедность старит, это известно. Года два назад во всех блогах появились фотографии крестьянок прошлых веков. Многие выглядели старушками, хотя судя по подписям к фотографиям им не было еще и тридцати. При этом фотографии аристократической части общества выглядят так, как будто уже изобрели и гиалуронку, и ботокс, и молодильные яблоки. Но это программная часть, нет смысла даже это проговаривать, если бы не два пункта.

П.1. Проблемы демографии не должны решаться за счет женщины, ввергая ее в бедность. П.2.После каждого периода траты ресурсов (беременность, декрет) должен быть предусмотрен период восстановления и возможности догнать упущенное. А у нас вместо него общество часто предлагает простое копеечное «родишь, пройдет», «зайка-лужайка», «а чем ты думала, когда рожала?».

5. Зависимость и созависимость

Про зависимость все знают, и друг друга предостерегают, хотя иногда люди с зависимостями оказываются удивительно крепкими и доживают до преклонных лет. А вот о созависимости говорят как о каком-то развлечении, мол это безобидное, хотя и эксцентричное занятие для скучающих дамочек. При этом насколько я вижу, созависимые женщины часто умирают раньше своих партнеров. Измотанные стрессом, безденежьем и тяжелой работой, они отправляются в лучший мир, а зависимый находит нового донора (доноршу?). Так что средства, которые сейчас уходят на пропаганду борьбы с зависимостью я бы направила на борьбу с созависимостью (которая в некоторых семьях культивирована в поколениях).

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6. Проигрыш в генетическую лотерею

Некоторые женские типажи, особенно чудесные в молодости, стареют быстрее, это упрямый факт. Особенно достается особам типа Елены Кориковой или Шишковой, с ангелоподобной блондинистой внешностью, тонкой кожей и склонностью к отекам и колебаниям веса. Меняются все, но их-то запомнили как гениев чистой красоты, и теперь требуют с них вдвойне. А чего требовать, тут уж кому как повезет. И да, есть люди, который выигрывают в эту лотерею, и действительно выглядят моложе своих лет. Но их немного, один на десять тысяч, например. А паспорта у вас кассир спрашивает не потому, что вы похожи на молодых, а потому, что вы похожи на проверяющих.

7. Противоречие желаниям, мечтам и предназначению

Возвращаясь к тому, старят ли женщин многочисленные мужчины. Я как-то делала подборку, сравнивая каких-нибудь афганских женщин, и актрис взрослого жанра одного возраста. Актрисы выглядели, разумеется, не в пример лучше, несмотря на свои послужные списки. Я никому не рекомендую эту профессию, но еще больше я не рекомендую превращаться в «афганскую женщину» - вреднее для здоровья и старит быстрее. А вообще, женщины, которые делают то, что действительно хотят и реализуют свои мечты, выглядят лучше тех, кто этого не делает, тут к гадалке не ходи…

А как вы считаете, что больше всего старит женщин?

Автор morena morana

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