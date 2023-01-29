Сборник рецептов блюд из творога на завтрак

Завтрак должен быть питательным, но тем не менее очень легким, потому что излишняя нагрузка с утра на пищеварительную систему недопустима.

Завтрак должен быть питательным, но тем не менее очень легким, потому что излишняя нагрузка с утра на пищеварительную систему недопустима. Поэтому оптимальным решением будет использование в приготовлении утренней пищи именно творога.

Творог является очень полезным продуктом с большим содержанием белка. Диетологи рекомендуют употреблять блюда из творога на завтрак, чтобы дать организму необходимую энергию на начало трудового дня.

Существует множество рецептов блюд из творога, которые не потребуют длительного времени. К тому же именно они способны разнообразить рацион питания. Да и дети будут с удовольствием съедать все приготовленное из творога по этим рецептам.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

За 15 минут утром можно приготовить вкуснейшие гренки с творогом. Для этого необходимо разрезать хлеб для тостов на треугольники, подсушить на горячей сковородке или в духовом шкафу. Чтобы хлеб был хрустящим, но не сухим, стоит его смазать сметаной. А затем выложить творог, смешанный с зеленью, маринованными огурчиками и любимыми специями.

Ленивые вареники на основе творога также станут прекрасным блюдом для утреннего стола. Все ингредиенты для приготовления найдутся на кухне у любой хозяйки.

РЕЦЕПТ ЛЕНИВЫХ ВАРЕНИКОВ

Фото: thinkstockphotos.com

Что нужно:

(на 2 порции)

200 г творога

1 яйцо

1 ст.л. сахара

½ пакетика ванилина

2–3 ст.л. манки

соль – по вкусу

Как приготовить ленивые вареники:



1. Яйцо взбить с сахаром, ванильным сахаром и солью. Массу необходимо перемешать с творогом и манной крупой.

2. Нужно дать настояться тесту для вареников около 15 минут. Затем сформировать колбаски, которые надо нарезать на небольшие кусочки-вареники.

3. В кипящую воду забросить заготовки и варить, пока вареники не всплывут. Выловить вареники шумовкой.

4. Подавать со сметаной, сливочным маслом, свежими ягодами или фруктами. Можно полить блюдо вареньем, чтобы дети с удовольствием все съели.

Выпечка на основе творога также станет прекрасным дополнением к завтраку. Конечно, на ее приготовление понадобится чуть больше времени, но это того стоит.

РЕЦЕПТ ТВОРОЖНОГО ПУДИНГА

Что нужно:

800 г творога

300–400 г сахара

4 ст.л. сливочного масла

2 ст.л. крахмала

150 г изюма

50 г сметаны

5 яиц

панировочные сухари

Как приготовить творожный пудинг:

1. Творог необходимо отжать и перетереть через сито, желтки отделить от белков, а масло растереть с сахаром.

2. Cоединить творог, желтки, масло и сахар, крахмал, изюм, сметану и взбитые в пену белки.

3. Форму для выпечки смазать растительным маслом и посыпать сухарями. Тесто выложить в форму и выпекать в духовке при температуре 190°С 30–40 минут. Пудинг хорош в горячем и холодном виде. Подавать с сиропом, фруктами, вареньем.опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet