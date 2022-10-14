Как правильно заморозить ягоды на зиму

Нескончаемые варенья и компоты — это далеко не единственный способ сохранить витамины для холодов. Заморозка не только превосходно сохраняет вкус и пользу ягод, но и дает возможность наслаждаться зимой пирогами

Нескончаемые варенья и компоты — это далеко не единственный способ сохранить витамины для холодов. Заморозка не только превосходно сохраняет вкус и пользу ягод, но и дает возможность наслаждаться зимой пирогами с ягодной начинкой, свежими смузи и другими десертами, украшенными "кусочками лета".

Нескончаемые варенья и компоты — это далеко не единственный способ сохранить витамины для холодов. Заморозка не только превосходно сохраняет вкус и пользу ягод, но и дает возможность наслаждаться зимой пирогами с ягодной начинкой, свежими смузи и другими десертами, украшенными "кусочками лета".

Казалось бы, интуитивно все ясно — чтобы заморозить ягоды, достаточно просто пересыпать их в пакеты и отправить в морозилку "до востребования". Однако все, кто хоть раз пытался сохранить ягоды подобным образом, подтвердят, что откалывать нужную порцию от замороженной ягодной глыбы — удовольствие на любителя. Даже в таком простом деле, как заморозка ягод, есть свои нюансы. Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь! В сегодняшнем обзоре делимся секретами и тонкостями, как правильно подготовить и заморозить ягоды, и подсказываем, что можно будет из этих заготовок приготовить.

Немного о пользе ягод Как мы уже говорили, считается, что замораживание — это один из самых грамотных способов сохранения сезонных продуктов, поскольку холод выступает в роли натурального консерванта, и ягоды почти целиком сохраняют свою первоначальную пользу. Клубника Лакомый десерт и мощнейшее орудие против авитаминоза. Богата железом, марганцем, калием и магнием, витаминами группы B и, самое главное, витамином С, наградившим ее ярко выраженными противопростудными свойствами. Клубника повышает аппетит и улучшает пищеварение, активизирует защитные свойства организма и дарит ни с чем не сравнимое вкусовое удовольствие. Малина Из домашнего сада — прямо в морозилку. Любопытно заметить, польза малины для здоровья обусловлена не только широким витаминно-минеральным профилем, но и высоким содержанием натуральных кислот: салициловой, лимонной и яблочной. Зимой малина пригодится благодаря своему потогонному эффекту, который помогает в борьбе с простудой. А еще эта ягода хорошо снимает озноб и головную боль при болезни.

Черная смородина Минералов, органических кислот и витаминов в этой черной красавице ни чуть не меньше, чем в малине, однако по содержанию витамина С смородина заметно ее перещеголяла. Используем отвары и чаи с добавлением черной смородины для лечения болезней органов дыхания, печени и почек, при воспалительных процессах в желудочно-кишечном тракте и горле. Крыжовник Может быть, по сравнению со сладкими яркими ягодами зеленый крыжовник и покажется кому-то бледной тенью, однако по содержанию витамина С, Р, пектина и железа он заслуживает своих комплиментов. Заморозьте крыжовник на зиму и воспользуйтесь его свойствами укреплять иммунитет, облегчать симптомы расстройств органов ЖКТ, кроме язвы, оказывать мочегонный эффект и бороться с гриппом. Вишня Содержание йода, магния, железа, калия и витамина С делает ягоду настоящей природной аптечкой. Морс или компот из вишни зимой — это укрепляющий иммунитет напиток, помогающий организму справиться с респираторными заболеваниями. А входящие в ее состав флавоноиды способствуют укреплению стенок сосудов и восстанавливают гормональный фон.

Как правильно заморозить ягоды Чтобы заморозить идеальные, рассыпчатые замороженные ягоды, нам понадобится противень или поддон, пергаментная бумага, пакеты или контейнеры для заморозки и, собственно, витаминный урожай. 1. Промойте и просушите ягоды Промойте отборные ягоды под проточной водой — удобнее этого делать в сите или дуршлаге, чтобы вода сразу стекала. Сделайте это несколько раз, если ягоды все еще продолжают окрашивать воду. Выложите их в один слой на кухонное полотенце и дайте им полностью просохнуть — иначе в морозилке они превратятся в сплошной ягодный ком. 2. Отрежьте черешки и удалите косточки Отрежьте или отделите у ягод плодоножки. Ягоды можно замораживать как цельными, так и нарезанными: клубнику по желанию можно разрезать пополам, вишню лучше располовинить и удалить косточки.

3. Выложите ягоды на противень

Застелите специальный поддон для замораживания или противень пергаментной бумагой и выложите на него ягоды в один слой. Не бойтесь, если некоторые ягоды будут соприкасаться — при желании их легко будет разломать руками при перекладывании в пакет. 4. Заморозьте ягоды Освободите в морозилке достаточно места для ягодных поддонов. Оставьте их там примерно на 4 часа или до тех пор, пока ягоды не затвердеют. Вы также можете отправить их замораживаться на ночь или на 1–2 дня, однако длительная глубокая заморозка в один слой может негативно сказаться на их физических характеристиках. 5. Упакуйте ягоды в пакеты или контейнеры Достаньте ягоды из морозилки, приподнимите пергамент за края и аккуратно с помощью деревянной ложки пересыпьте ягоды в пакеты или тару – руками делать этого не стоит, так как ягоды будут "липнуть" от мороза. Фанаты рационального хранения продуктов могут положить в пакеты или контейнеры небольшие записки, что это за ягода и когда она была заморожена – так вы сможете быстро отыскать то, что вас интересует. Считается, что замороженные и упакованные должным образом ягоды могут храниться в морозилке до 3 месяцев.

​Что приготовить из замороженных ягод