20 законов жизни Фридриха Ницше

Теории Ницше носят подчеркнуто неакадемический характер и потому получили широкое распространение, так как были понятны каждому

Создатель самобытного учения Фридрих Ницше не был профессиональным философом, его скорее можно назвать мыслителем, филологом, композитором и поэтом. Его теории носят подчеркнуто неакадемический характер и потому получили широкое распространение, так как были понятны каждому.

Он поставил под сомнение основные принципы действующих форм морали, религии и культуры. А его сочинения, написанные афористическим стилем, полны пищи для размышлений и актуальны до сих пор:

1. Когда ты будешь ценить то, что у тебя есть, а не жить в поиске идеалов, тогда ты по-настоящему станешь счастливым.

2. Дружбу не планируют, про любовь не кричат, правду не доказывают.

3. Тот, у кого есть Зачем жить, сумеет выдержать почти любое Как.

4. Несчастным или счастливым человека делают только его мысли, а не внешние обстоятельства. Управляя своими мыслями, он управляет своим счастьем.

5. Тот, кто не может располагать 2/3 дня лично для себя, должен быть назван рабом.

6. Нет прекрасной поверхности без ужасной глубины.

7. Что не убивает меня, то делает меня сильнее.

8. Если вы решили действовать – закройте двери для сомнений.

9. Величайшие события – это не наши самые шумные, а наши самые тихие часы.

10. То, что делается ради любви, происходит вне сферы добра и зла.

11. Есть два пути избавить вас от страдания: быстрая смерть и продолжительная любовь.

12. Счастье мужчины называется: я хочу. Счастье женщины называется: он хочет.

13. Чем шире ты открываешь объятия, тем легче тебя распять.

14. Есть степень заядлой лживости, которую называют «чистой совестью».

15. С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем больше стремится он вверх, к свету,

тем глубже впиваются корни его в землю, вниз, во мрак и глубину – к злу.

16. Есть два вида одиночества. Для одного одиночество – это бегство больного, для другого – бегство от больных.

17. Завистливые люди часто осуждают то, чего не умеют, и критикуют тех, до уровня которых им никогда не дотянуться.

18. Я не расстроен тем, что ты солгал мне, я расстроен тем, что теперь не могу верить тебе.

19. Не нужно додумывать слишком много. Так вы создаете проблемы, которых изначально не было.

20. По-настоящему самый близкий человек – это тот, который знает твое прошлое, верит в твое будущее, а сейчас принимает тебя таким, какой ты есть.опубликовано econet

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