10 вещей, которым вы должны научить свою дочь

Хотите, чтобы ваша девочка выросла счастливой женщиной? Есть вещи, которые она должна усвоить еще в детстве!

Наше общество далеко от идеала. Роль женщины в обществе постоянно переосмысливается – от

домостроевских устоев к оголтелому феминизму. Как сохранить золотую середину и помочь

девочке в будущем стать счастливой, принять свое естество и противостоять сексизму?

Ты можешь стать, кем пожелаешь!

Времена, когда профессия юриста или механика была прерогативой только мужчин, давно канули в Лету. Поэтому старайтесь не внушать своей дочке установки типа: «Девочка не должна лазить по деревьям» или: «Для девочки математика не нужна». Нет «мужских» или «женских» профессий – есть дело, которое по душе, и дело, которое не нравится.

Ты не должна…

Стереотип, что девочка должна быть «как все», поломал не одну женскую судьбу. Выйти замуж «потому что время пришло», родить ребенка, чтобы «быть как все» – все это только мешает счастью. Старайтесь предоставлять своей дочери свободу выбора там, где это возможно, научите ее прислушиваться к собственным желаниям.

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В глянце – не вся правда жизни

Идеальные тела кинодив, их безупречные карьеры и семьи – это та глянцевая полуправда, которая одурманивает не одну простушку. Постарайтесь объяснить своей дочке, что за любым успехом, даже если он кажется таким простым, кроется многолетний путь, на котором есть и труд до седьмого пота, и ошибки, и слезы. Если у вашей девочки есть кумир, актриса или певица, найдите информацию о том, какова цена ее успеха.

Сказки живут в мультфильмах

Миф о том, что, поженившись, «они жили долго и счастливо», приводит многих девушек к поражению в личной жизни, ведь отношения – это то, над чем надо работать постоянно, семейное счастье и вечная любовь не сваливаются с неба. Постарайтесь на примере ваших отношений с мужем или отношений знаменитостей показать, как важно не ждать идеального принца, а строить счастье с реальным парнем.

Женская солидарность – великая вещь!

Увы, женщинам труднее встретить настоящую подругу – просто потому, что зачастую мы видим в особах своего пола не соратниц, а конкуренток. Постарайтесь меньше критиковать при девочке прическу, стиль поведения или внешность знакомых женщин. Акцентируйте внимание на том, что вы рады, что у вас есть хорошая подруга, с которой вы – как сестры.

Твое тело принадлежит только тебе!

Мы часто об этом забываем, когда насильно заставляем девочку отращивать длинные волосы, а она хочет иметь короткую стрижку. Когда запрещаем носить те вещи, которые нравятся ей, навязывая свой выбор. Может быть, поэтому множество девушек вырастает с ощущением, что они – не хозяйки своего тела, и, выйдя замуж, «сдают его в аренду» мужьям? Важно дать понять дочке, что производить какие-то манипуляции с ее телом можно только с ее согласия. Возможно, именно это спасет ее от сексуальной агрессии.

Нет спорта «для девочек» и спорта «для мальчиков»

Да, есть некоторые физиологические различия женского и мужского организма, но, скажем, те же бокс и бодибилдинг давно уже перестали быть сугубо мужскими видами спорта. Если ваша девочка хочет заниматься именно ними, в этом нет ничего странного или страшного. Поддерживайте ее стремление к спортивным успехам и здоровому образу жизни, независимо от того, нравится вам самой этот вид спорта или нет.

Ты можешь стать мамой, когда этого захочешь

Сколько бы нам ни твердили о биологических часах, которые «тикают» и время уходит, рождение ребенка должно быть желанным событием. Девушка должна осознанно выбрать мужчину, от которого бы хотела иметь ребенка, а не, спеша его завести, выходить замуж за кого попало.

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Ты можешь не становиться мамой, если таковым будет твое желание

В современном мире деторождение – не обязательное условие для женского счастья. Как много детей страдает из-за того, что их родили не из желания стать родителями, а потому, что «так надо»! Покажите девочке, что нежелание иметь ребенка – это вид нормы, а не патология. Девушка свободна в своем выборе, что бы о ней ни думали окружающие.

Быть женщиной – это здорово!

Да-да, именно вы должны ей показать, что женская доля – не тяжелый крест, не страдания и не жертвенность. Быть женщиной в современном мире чрезвычайно интересно и увлекательно, ведь перед молодой девушкой открыто столько новых возможностей. Которые и не снились ее бабушке! опубликовано econet.ru

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