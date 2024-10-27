Мусака – вкуснейшая греческая запеканка

Мусака – это национальная греческая запеканка на базе картофеля с мясом и овощами. Получается очень вкусной и воздушной
Мусака – это национальная греческая запеканка на базе картофеля с мясом и овощами. Получается очень вкусной и воздушной.
Ингредиенты:
Для соуса бешамель:
Список приготовления:
1. Картофель и баклажаны нарезать кружочками и запекать в духовке 20-30 минут при температуре 160 градусов.
2. Приготовить в это время мясной соус болоньезе. Для этого обжарить на оливковом масле мелко порезанный лук и чеснок, добавив к ним фарш. Посолить, поперчить, добавить орегано и корицу.
3. Помидоры потереть на терке, добавить к фаршу вместе с томатной пастой и вином.
4. Для соуса бешамель на медленном огне растопить сливочное масло, добавить муку и перемешать. Медленно ввести теплое молоко, постоянно помешивая и не выключая плиту, пока соус не загустеет. Добавить яйца, молотый перец и мускатный орех и взбить.
5. Подготовить форму для запекания, смазав дно и края маслом и посыпав, при желании, панировочными сухарями. Выкладывать слоями картофель, соус болоньезе и баклажаны. Полить сверху соусом бешамель и поставить в нагретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Вытащить, посыпать тертым сыром и запекать еще 10 минут.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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