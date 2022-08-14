Персик: 4 вкуснейших десерта

Сезон персиков в самом разгаре, предлагаем Вам несколько оригинальных рецептов

ДЕСЕРТ ИЗ ДЫНИ И НЕКТАРИНА

Ингредиенты:

— 800 г дыни;

— 400 г нектарина;

— 60 г лимона;

— 1 ст. л. ванильного сахара;

— 2 ст. л. кускуса;

— 10 г мяты.

Инструкции:

Половину дыни нарезать небольшими кубиками. Извлечь косточки из нектаринов. Три нектарина нарезать, один оставить для украшения.

В сотейник положить дыню, нектарин, лимонный сок и сахар. На медленном огне довести до кипения и варить приблизительно 8-10 минут на среднем огне, чтобы фрукты стали мягкими.

Не давая остыть, с помощью блендера сделать из фруктов пюре. Добавить кускус и накрыть крышкой, до полного охлаждения и набухания кускуса.

Разложить в бокалы или креманки готовое пюре. Из остатков дыни вырезать шарики и положить сверху. Нектарин нарезать кусочками и добавить к дыне. Украсить листьями мяты.

ПЕРСИКОВЫЙ КОКТЕЙЛЬ

Ингредиенты:

— 2 персика;

— 150 мл компота;

— 1/2 банана;

— 2 ч. л. меда;

— 1 розовый грейпфрут.

Инструкции:

Для основы коктейля необходимо сделать заготовку — компот из ревеня. На 200 г ревеня необходимо 0,5 л воды. Нарезать чистые стебли на крупные куски, прокипятить не более 2 мин., дать настояться до охлаждения.

Грейпфрут помыть и разрезать пополам. Выжать сок из обоих половинок. Сок перелить в стакан для взбивания. Персики разрезать на куски и положить в стакан с соком, залить процеженным компотом. Добавить мед по вкусу. Добавить кусочки замороженного банана и взбить.

ПИРОГ С ПЕРСИКАМИ

Ингредиенты:

— 10 персиков;

— 1/3 стакана муки;

— 1 стакан сахара;

— 50 г масла;

— тесто для закрытого пирога (можно использовать то, которое готовите обычно, либо найти подходящий рецепт в Интернете).

Инструкции:

Смешать муку, сахар и масло. На дно формы выложить основу из теста, а на нее небольшое количество нарезанных персиков. На персики налить немного масляной смеси, затем выложить еще персики. Выкладывать попеременно персики и масляную смесь. Сверху выложить полоски теста крест-накрест.

Выпекать около 45 минут на температуре 180 градусов.

ВЕГЕТАРИАНСКИЙ ЧИЗКЕЙК С ПЕРСИКАМИ

Ингредиенты:

— 180 г сливочного масла;

— 2 ст. л. сахара;

— 5 ст. л. с горкой муки;

— 0,5 ч. л соли;

— сыр «Маскарпоне» (сделанный из 1 л сливок);

— 400 г сгущеного молока;

— 120 мл свежевыжатого лимонного сока (3 средних лимона);

— 3 консервированных персика.

Инструкции:

Сливочное масло растопить, добавить в него сахар, соль и муку. Хорошо перемешать. Форму выложить фольгой. На дно формы выложить тесто и хорошо его разровнять. Бортики не делаем. Поставить тесто в духовку на 30 минут при температуре 170 градусов.

Сгущенное молоко, лимонный сок и сыр «Маскарпоне» перемешать миксером до однородной массы. В начинку добавить персики, порезанные кубиками и перемешать. Начинку выложить на остывший корж и разровнять поверхность. Чизкейк накрыть плёнкой и поставить в холодильник на 12-24 часа.

Через указанное время, достать чизкейк из холодильника, накрыть большой плоской тарелкой и перевернуть (плёнку не убирать). Снять с него фольгу, на корж положить плоскую тарелку и снова перевернуть, снять плёнку. Чизкейк посыпать кокосовой стружкой или тертым шоколадом, или кэробом.

Чизкейк готов.

Как готовить сыр «Маскарпоне»? 1 литр жидких сливок, жирностью 10-15% вылить в кастрюлю и поставить на огонь. Как только по краям кастрюли начнут образовываться мелкие пузырьки влить в сливки лимонную кислоту, растворенную в воде (0,5 ч.л. кислоты и 1 ст.л. воды). Огонь убавить и помешивать. В течение 2-3 минут сливки начнут створаживаться. Через 2 минуты окинуть сливки в дуршлаг, внутри которого сложить марлю или вафельное полотенце. Дать сыворотке стечь. Марлю НЕ ОТЖИМАТЬ. Через 30 минут сыр готов и его можно использовать.опубликовано econet.ru

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