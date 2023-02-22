Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Психология
  4. Мужчина, Женщина или Человек?

Мужчина, Женщина или Человек?

Источник: syntone.ru 22 февраля 2023 5728
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

От того насколько хорошо развиты тонкие движения кистей зависит речь и интеллектуальное развитие человека...

Мужчина, Женщина или Человек?

кадр  из фильма «Завтрак у Тиффани», БлэйкаЭдвардса , 1961г

Любовь, семья, личные отношения занимают в нашей жизни одно из важнейших мест. И часто приходится слышать что-то похожее на: «Этих женщин понять невозможно!», «Это мужской разговор...» и тому подобное. Получается, что мы проводим большую часть своей жизни рядом с теми, кого не понимаем? Многие психологи изучают этот вопрос, и некоторые даже разделяют психологию мужчин и психологию женщин. Естественно, что некоторые отличия в мужской и женской психологии есть. В любом случае, если мы хотим строить гармоничные отношения, стоит приглядеться к этим особенностям более внимательно. Мы предлагаем вам взгляд на этот вопрос психолога Н. И. Козлова.

Я вовсе не считаю себя дефективным, если мое зрение не способно воспринимать ультрафиолетовые лучи, видимые, например, нашими друзьями собаками. Это просто моя видовая особенность. Точно так же видовая особенность женщины — неспособность видеть близкого ей человека как отдельное, отграниченное от нее существо.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Женщина не может и не хочет знать никаких границ между людьми. У нее нет определенных очертаний у самой, и она не понимает их у других. Мое? Не мое? Где кончаюсь я? Где начинается другой? — Не знаю точно...

Тем более это так, если женщина любит. Любовь для женщины — полное слияние, уничтожение всех и всяческих границ.

  • Мужчина вначале называет это преданностью («Вся во мне!»), немного позже — назойливостью и бесцеремонностью («Во всё — она!»).

Но женщина действительно не знает, где кончается она, а где начинается другой.

  • То есть, конечно, она об этом слышала и даже иногда в это верит; но дело в том, что для нее все это не реально. Она видит мир по-другому.

Для нее мир — это такой первичный бульон, в котором бултыхаются некоторые сгустки. Кое-как оформленные сгустки называют себя отдельными людьми, но на самом деле это все один бульон, где она — продолжение кого-то, а любой, тем более близкий ей, — продолжение ее.

Когда в жизнь другого вмешивается мужчина — он понимает, что вмешивается в жизнь другого и нарушает его суверенитет. Когда то же самое делает женщина, она просто участвует в жизни того, кто является ее продолжением.

Если какой-то ненормальный мужчина кричит ей: «Не лезь, это не твое дело!», женщина или огорчится, или обидится. Она никуда не лезет, она просто живет в мире, где все цельно и не разделено на фрагменты: жизнь «моя» и жизнь «чужая».

  • Как единая жизнь может быть «чужой»?

Если ее долго бить по рукам, она погрустнеет и начнет бояться двигаться по каким-то маршрутам. Тогда мужчина радуется и думает, что она начала уважать его суверенитет: «Боится — значит, уважает».

Да нет, просто боится. Женщина не знает, что такое уважение и другие мужские способы коверканья единого и прекрасного мира.

  • После этого абзаца я был жесточайшим образом обкусан. Догадайтесь, кем?

Раб и волшебница

Женщины, как биологический вид,гораздо ближе к цветам, чем к людям.© Отто Вейнингер

Мир мужчины — твердый и мертвый, наполненный кубиками-понятиями, упорядоченный принципами, ограниченный законами. Поэтому любой мужчина предсказуем и ограничен.
Мир женщины — живой и переливающийся, мир прикосновений и вкусов, ощущений и настроений, где все может стать всем и обрести любой облик. Женщина свободно реет между тем, что мужчины уважительно называют понятиями, прикосновением волшебной палочки превращая свой Каприз в Добро, а Желание — в Правду.

Кто такая Женщина? — Это волшебница.

Кто такой Мужчина? — Это раб.

  • И очень нередко — именно ее. 

Мужчина, Женщина или Человек?

О мужской несостоятельности

Мужчина, занятый проблемами, хочет познать. Женщина, носящаяся с проблемами, хочет только — быть познанной.

Мужчины абсолютно не правы, когда обвиняют женщин в лживости: на самом деле лгунами бывают только мужчины. Мужчина может соврать: сказать неправду, помня, что все было не так. Женщина же никогда не врет: каждый раз, когда она говорит, что БЫЛО ТАК, она в это верит.

Нормальная женщина не врет никогда — она просто абсолютно не помнит то, что говорила пару минут назад. То есть она может использовать что-то из этих пару минут назад, но уже для совершенно других позиций и чувств. Она каждый раз пребывает «здесь и сейчас», и каждое новое мгновение ее жизни — ее новая жизнь.

  • Какая разница, что говорила она полчаса назад — ведь это было полчаса назад, в ее прошлой жизни!

Мужчины обвиняют женщин в непоследовательности. Странно. Это все равно, что обвинять погоду в том, что она меняется. Это мужчины придумали, что человек должен быть закостенелым и быть одним. Женщина себя так не ограничивает, она всегда разная даже в одно и то же мгновение, тем более спустя целую минуту.

  • Мужчины называют это разрывностью сознания, но это их личные проблемы.

Мужчины, например, считают, что в душе обязательно должен быть милиционер.

  • Иногда они его называют Совестью. Иногда — просто «Я».

Этот контролер должен за его же мыслями и чувствами СЛЕДИТЬ, чтобы соответствовать тому, что ПРАВИЛЬНО, всегда выполнять ДОГОВОРЕННОСТИ, ОТВЕЧАТЬ за свои поступки и слова, соблюдать ЛОГИКУ и совершать другие не менее нудные глупости.

  • Вот еще... Пусть так живет его компьютер, тресни его экран!

Женщина не дура и живет свободно, вне внутренней ответственности и вне логики. Что касается логики, то есть интеллектуальной этики, то она всегда может использовать ее, когда ей выгодно это; но она же всегда и отбросит ее, когда та быть нужной перестанет. Называться это будет...

  • сейчас придумаю... э... э...

Это называется «чувствовать интуитивно» и «охватывать ситуацию в целостности».

  • То есть выхватывать из всего любую мелочь и ничем это не обосновывать.

Нормальная женщина просто возмущается требованием придерживаться ВО ВСЕХ своих суждениях логики.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

  • Как минимум, это нетворческий подход, а в целом — полнейшая механистичность.

Вместо логики у женщины великолепно развит вкус, и она умеет убедительно рассказывать, почему хорошо то, что ей нравится. Кроме того, она наделена богатой фантазией и умеет ассоциативно связывать все с чем угодно.

  • С чем угодно ей. 

Мужчина всегда чувствует неловкость, когда высказывается недостаточно логично и обоснованно. Женщина же чувствует неловкость, когда мужчина ожидает жесткой логичности и строгого обоснования от нее.

  • Ну что он, маленький ребенок, что ли?!

Да, у нее нет ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОВЕСТИ.

  • Ее можно, допускаю, к этому приучить, и она даже будет это носить, но для нее это не более внутренне необходимо, чем бульдогу намордник.

Она эту совесть не заказывала, и она ей тысячу лет как не нужна. Зачем? Ведь к мужчине и женщине — разные мерки. Когда хитрит мужчина, его назовут подлецом. Он непорядочен. Когда хитрит женщина, ее назовут мудрой. Ну при чем тут порядочность, когда речь идет о поведении женщины? опубликовано econet

Автор Козлов Н.И.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

мужчина женщина психология отношения жизнь

Еще от syntone.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!

    https://t.me/econetru

     

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Не бойтесь кого—то потерять. Вы не потеряете того, кто нужен Вам по жизни. Теряются те, кто послан вам для опыта. Остаются те, кто послан Вам судьбой. Фридрих Ницше
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.