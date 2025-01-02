Необычное лакомство: зеленое мороженое с рукколой и авокадо

Мы любим мороженое! Днеми ночью, зимой и летом - всегда! Это очень вкусный и, что немаловажно, малокалорийный по сравнению с другими десерт...

Мы любим мороженое! Днем и ночью, зимой и летом - всегда! Это очень вкусный и, что немаловажно, малокалорийный по сравнению с другими десерт. Еще и полезный: мороженое стимулирует выработку организмом особого вещества - серотонина, которое способно защищать нас от стрессов и поднимать настроение. Едим мороженое и заряжаемся хорошим настроением!

Высший пилотаж - приготовить собственное, особое мороженое. Сегодня мы будем готовить зеленое мороженое с рукколой и авокадо.

Ингредиенты:

Авокадо – 1 шт.

Свежая руккола – 2 горсти

Банан – 2 шт.

Лайм – 1 шт.

Мед – 1 ложка

Также можно использовать грецкие или любые другие орехи для украшения.

Банан очищаем от кожуры, авокадо чистим от кожуры, вынимаем косточку. Лайм и рукколу моем, сушим.

Все ингредиенты отправляем в блендер и измельчаем до однородности. После чего выкладываем полученную массу в термостойкую посуду и оставляем в морозилке на 40 минут (можно дольше). За час до подачи переместите мороженое в холодильник. Подавайте десерт с орешками, полив медом или кленовым сиропом.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet