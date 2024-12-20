Карамелизированные орехи с корицей, имбирем и кофе

Предлагаем вам необычную закуску в виде карамелизированных орехов, которые также можно добавлять, например, в салаты.
Способ приготовления:
1. В небольшой миске слегка взбить вилкой яичный белок в течение 30 секунд пока сверху не будет пенки, а внутри жидкости. Добавить орехи в миску и хорошо перемешать.
2. В другой миске смешать сахар, кофе, корица и имбирь. Вынуть орехи из яйца вилкой и опустить их в миску со специями. Еще раз перемешайте, чтобы сухая смесь покрыла все орехи.
3. Выложить орехи в один слой на противень с пергаментной бумагой или силиконовый коврик так, чтобы они как можно меньше касались друг друга и выпекать в предварительно разогретой до 125 градусов духовке 25 минут. опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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