Карамелизированные орехи с корицей, имбирем и кофе

Способ приготовления:

1. В небольшой миске слегка взбить вилкой яичный белок в течение 30 секунд пока сверху не будет пенки, а внутри жидкости. Добавить орехи в миску и хорошо перемешать.

2. В другой миске смешать сахар, кофе, корица и имбирь. Вынуть орехи из яйца вилкой и опустить их в миску со специями. Еще раз перемешайте, чтобы сухая смесь покрыла все орехи.

3. Выложить орехи в один слой на противень с пергаментной бумагой или силиконовый коврик так, чтобы они как можно меньше касались друг друга и выпекать в предварительно разогретой до 125 градусов духовке 25 минут. опубликовано econet