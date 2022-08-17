Баклажаны снова хит сезона!

Вот и настала та благодатная пора, когда урожай сам падает в сумки, мешки и вёдра — только успевай обрабатывать да на зиму готовить.
Вот и настала та благодатная пора, когда урожай сам падает в сумки, мешки и вёдра — только успевай обрабатывать да на зиму готовить.
Полки дачных подвалов заметно повеселели — к поблёскивающим жёлтыми и розовыми боками банкам с компотами каждый день добавляются банки с солёными огурцами, краснощёкими маринованными томатами и зелёными застенчивыми болгарскими перцами.
Дошла очередь и до баклажанов. Замечательных крупных и мелких, круглых и удлинённых, белых, фиолетовых и почти чёрных..., которые как ни приготовь, всё будут шедеврами дачного стола!
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Одни из самых популярных блюд из баклажанов — это быстрые закуски, икра и салаты. Но настоящим хитом летнего сезона можно считать блюдо, которое в народе прозвали «Баклажаны, как грибы». Наверное за то, что и впрямь нежные скользкие ломтики «синих» напоминают по ощущениям маринованные дары леса.
Давайте сегодня и приготовим этот деликатес вместе.
Сразу хочется отметить — ни хлопот особых, ни ингредиентов сложных, ни времени долгого это блюдо не требует. Просто, быстро, для дачников — вообще почти даром (труд по выращиванию оставляем за кадром, намного же приятнее думать, что «ну совсем даром», правда?)
Для второго варианта (для маринада):
Как готовить
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Этот вариант придётся по душе тем, кто любит «крепкие» маринады и предпочитает еду поострее и поперчёнее.
Маринад
При любом варианте баклажаны за 5-6 часов пребывания в холодильнике пропитываются ароматом и вкусом чеснока, укропа или специев — и через несколько часов «грибочки» можно уже подавать на стол). 2 недели блюдо в холодильнике будет храниться отлично!
А если хотите на зиму - нужно банки с баклажанами простерилизовать.
КОНЕЧНО, всегда лучше сначала сделать небольшую порцию и посмотреть, как получается. Вы сразу увидите, что вам надо будет добавить или уменьшить.
В нашей семье, например, остановились на первом варианте. Причём порцию приходится делить надвое, потому что «не сошлись» во вкусах на количество чеснока и соли.
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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