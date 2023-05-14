Тест: Мой дом—мое внутреннее состояние

У большинства есть незавершенные циклы дел. Они висят, отнимают энергию, тормозят развитие и в итоге влияют на здоровье.

У большинства есть незавершенные циклы дел. Они висят, отнимают энергию, тормозят развитие и в итоге влияют на здоровье.

Материальные – вы начали что-то делать и не доделали бросили.

Грязь в доме, бардачок в сумке, на рабочем месте, разбросанные вещи, ненужные вещи, предметы.

Эмоциональные – начался гнев, вы его подавили, он остался.

Обиделись на кого-то, обида висит.

Разозлились на себя, подавили злость, не разобрались – висит.

Отрицательные друзья, те которые постоянно жалуются на жизнь, ноют как у них все плохо.

Умственные – дали кому-то обещание, не выполнили – висит.

Собирались что-то делать, не сделали – висит.

Духовные – вам сделали хорошее, вы не отблагодарили.

Даже за подлости, неприятности надо благодарить, это уроки.

Наличие циклов удерживает вас в прошлом.

Когда все пространство в вашем доме захламлено, у вас просто нет места, чтобы что-то новое появилось в вашей жизни.

Расчистка циклов позволит вам двигаться вперед.

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Вы должны освободиться от прошлого, чтобы создать лучшее завтра.

Циклы оттягивают энергию, они замораживают ее.

Циклы не дают чувствовать радость жизни.

Процесс расчистки циклов подразумевает процесс освобождения. Но освобождение не только на физическом уровне.

Самое важное – научиться освобождаться от того страха, который не дает вам сил расстаться с вещами, которые уже не отвечают своим функциям.

Жизнь постоянно меняется. Когда что-то появляется в вашей жизни, получайте от этого удовольствие и наслаждение, будьте бережны в обращении, а когда придет время – отпустите.»

В психологии есть такая методика визуального соотношения образа дома и внутреннего душевного состояния человека.

Например, чердак дома обычно символизирует состояние ума, и если мы представляем его пыльным и захламленным, значит наш ум находится не в порядке и является источником разведения тараканов.

Гостиная характеризует наши отношения с окружающими, кухня с собой, спальня с противоположным полом и т.д.

Если закрыть глаза и представить свой дом, каким он будет???

Может быть в вашем доме происходит капитальная уборка? И вы, как и я разгребаете, выбрасываете, удаляете, наводите порядок, расставляете по полочкам, выпроваживаете различных паразитов?

Или живете в минусе? Это состояние когда личной энергии не хватает на мечты и даже на реализацию текущих дел, у вас ментальные дыры, ваш домик полуразвален и захламлен?

Или вы уже близки к состоянию в нуле? Гармонии и середине. Это состояние, когда энергии хвататет на жизнь в настоящем мгновении, но не хватает на мечты и на то, чтобы делиться ею с миром.

Состояние плюса — это жизнь в потоке. Энергии столько — сильной, чистой, мощной, что хочется творить, рисовать, делать счастливыми не только близких, но и незнакомых людей, в таком состоянии все мысли сбываются с невероятной скоростью. Стоит подумать и вот, твоя мечта перед тобой на блюдечке.

А если вам уже хочется поскорее расчистить все завалы и заняться ремонтом, купить красивые картины и цветы и начать делать свой домик пригодным для жизни, то все возможности у вас для этого есть. Никто и ничто не сможет это сделать за вас и лучше вас. опубликовано econet

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