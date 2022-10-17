Психологический вампиризм — особый вид паразитирования

Эта статья посвящена отношениям, которые возникают при общении двух людей. Иногда уже на начальных его этапах можно предсказать на много лет вперед, чем дело кончится.

Эта статья посвящена отношениям, которые возникают при общении двух людей. Иногда уже на начальных его этапах можно предсказать на много лет вперед, чем дело кончится. Поэтому психологически грамотный человек практически, свободен от разочарований. Нет, от огорчений знание психологии не спасет, но отсутствие разочарований приведет к тому, что ответственность за свою судьбу вы возьмете на себя и в конце концов приобретете опыт.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Итак, отношения между живыми организмами имеют три варианта:

1.симбиоз;

2.сапрофитирование;

3.паразитирование.

Симбиоз - такие отношения, при которых наблюдается взаимовыгодное сотрудничество. Впрочем, слово «взаимовыгодный» можно было бы и опустить, ибо сотрудничество и есть взаимовыгодные отношения. Цветы дают пчелам нектар, а пчелы оплодотворяют цветы.

Сапрофитирование - такие отношения, при которых один из организмов пользуется отходами своего хозяина, не нанося ему существенного вреда. Так, в нашем организме имеется много микробов-сапрофитов.

Паразитирование - такие отношения, при которых паразит живет за счет хозяина и приводит его к гибели. Иногда паразиты гибнут сами, если не найдут другого хозяина. Не могут найти хозяина, а работать все равно не хотят.

Микробы покрываются оболочкой и ждут своего часа, люди лежат на диванах и мечтают, когда явится рыцарь (амазонка) на белом коне и умчит их в прекрасное далеко, или посещают благотворительные общества и живут на мелкие подачки.

У людей встречается особый вид паразитирования, который я называю психологическим вампиризмом. Здесь нет никакой мистики.

Психологический вампиризм - поиск и использование людей в качестве защиты и источника энергии. Отличие от паразитирования заключается в том, что на начальных этапах отношения выглядят как взаимовыгодное сотрудничество, иногда даже создается впечатление, что больше пользы получает донор.

Что самое интересное, донор охотно предоставляет своему вампиру и защиту, и энергию, не замечая начала катастрофы. Сами же вампиры, выигрывая тактически, проигрывают стратегически, ибо с каждым витком вампиризма их навыки и способности к продуктивному сотрудничеству падают. В общем, ни вампир, ни донор не осознают, что сокращают и себе, и партнеру жизнь.

Но давайте перейдем от теоретизирования к конкретному примеру.

Несколько лет назад, когда я собирался уходить в отпуск, на один из последних приемов пришла миловидная женщина на вид лет 30-33 (на самом деле ей было 43). Она предъявила жалобы на затруднение при глотании, в результате чего за последние несколько месяцев потеряла в весе 15 килограммов; страх задохнуться в транспорте, из-за чего вынуждена постоянно пользоваться такси, что при мизерной зарплате рядового инженера делало ее привязанной к дому.

Почти ежедневно у нее были скачки артериального давления, сопровождающиеся головными болями, сердцебиениями, так что она почти каждый вечер вызывала «скорую помощь» для купирования приступов, а днем на работе ходила в медпункт.

Знали ее и в районной поликлинике, история ее болезни занимала две 100-листовые тетради. Поднимался вопрос о переводе ее на инвалидность, что было совершенно невозможно, ибо на ее попечении находился 19-летний сын, который заканчивал техникум.

Я поставил ей диагноз истеричного невроза. Для того, чтобы понять судьбу человека, следует выяснить, как шло формирование личности, какой сформировался социоген. Моя больная была в тяжелом состоянии, и достоверность ее рассказа сомнений не вызывает.

Родного отца больная не помнит, мать разошлась с ним, когда девочке было два года. Не осталось даже фотографий, их порвал второй муж. Воспитывалась в основном бабушкой, ибо все внимание матери было занято младшим братом.

С раннего детства у девочки выявились артистические способности, она хорошо танцевала и немного пела. Ей прочили успешную артистическую карьеру, и уже тогда она чувствовала себя исключительной личностью. Училась отлично, участвовала в художественной самодеятельности, а лет в 15 была принята в ансамбль песни и пляски при Дворце культуры. Рано начала пользоваться успехом у мальчиков, но далее поцелуев дело не заходило.

В семье с матерью и младшим братом отношения были плохие: с братом враждовала, а к матери относилась неприязненно из-за постоянных поучений.

По настоянию матери отказалась от артистической карьеры (определенные предложения были) и поступила в техникум, но продолжала много времени уделять ансамблю. Выступала по телевидению, участвовала в гастрольных поездках. После окончания техникума стала работать на одном из крупных заводов, где и познакомилась со своим будущим мужем.

В это время у нее был ряд конфликтов с руководителем ансамбля, который претендовал на интимные отношения. По тем же причинам возникали недоразумения с начальником отдела на заводе.

Неприязненно относились к ней и сверстницы, так как она не делала определенного выбора и возле нее постоянно крутилось несколько кавалеров. Занимала низовую должность, но с обязанностями справлялась хорошо.

Через некоторое время встречи с будущим мужем стали постоянными. Красотой он не отличался, но видно было, что это толковый человек, говорили, что он талантлив. В общем, вышла она за него замуж. Стали они жить в неизолированной квартире, и жили счастливо, муж быстро пошел в гору за счет своего таланта и стал одним из руководителей завода. Материальное благополучие росло.

Сама больная этот период рассматривает как безоблачное счастье, но... Муж категорически запретил заниматься артистической деятельностью. Он отличался замкнутым характером, предпочитал большую часть времени проводить дома, занимаясь научной работой. Больной же хотелось чаще бывать в компаниях, ходить на концерты, спектакли и т. д.

Муж контролировал финансы, сам покупал ей дорогую одежду, не считаясь с ее желаниями. Заставил поступить в институт. Больная училась заочно в Киеве, опять же по техническому профилю, что ее не очень интересовало. Муж относился к ней как отец к дочери, и когда она уезжала на сессию, давал ей сопровождающего из своего отдела, с которым со злости она ему изменила. Связь была короткой. По ее словам, она всегда любила своего мужа, считала его настоящим мужчиной. Однако периодически устраивала ему сцены. Как-то демонстративно ушла одна на вечерний сеанс в кино, и он, беспокоясь, вынужден был бросить дела и идти за ней. Потом ему пришлось работать всю ночь.

Устраивала мужу сцены и за позднее возвращение со службы. Как-то бросила в лицо деньги. Однажды в три часа ушла из дома вместе с маленьким сыном. Муж часто ездил в командировки. Когда он возвращался, его всегда ждала нарядная жена, убранная цветами квартира и праздничный стол. Когда устраивались вечеринки, муж, желая покрасоваться, просил, чтобы она станцевала и спела. В общем, она была игрушкой. Больная уже тогда отмечала, что жены друзей мужа ее недолюбливали, как она считала, за ее раскованное поведение, красоту и молодость (она была моложе мужа на восемь лет).

Подрастающий сын скорее был еще одним отцом, ибо шестилетнему мальчику муж велел следить за мамой, чтобы она не забывала выключать свет и газ, закрывать дверь, когда они идут гулять. После 11 лет такого, казалось бы, безоблачного супружеского счастья муж заболел раком прямой кишки и через несколько месяцев от тяжелой болезни умер, оставив ее в новой, только что полученной полупустой квартире, которой требовался ремонт.

Причину болезни связывали с облучением, так как муж много работал и не очень следил за выполнением правил тех. безопасности. Больших денег, несмотря на огромную по тем временам зарплату мужа (900 рублей в месяц плюс гонорары за изобретения), в доме не было.

После похорон и нескольких дней внимания она осталась одна. Друзья мужа заходили с предложением помочь, за которым угадывалось желание переспать. Прежняя компания перестала приглашать ее в гости (друзья мужа со смущением говорили: «Жены возражают...»). Было обидно, хотя она все понимала.

Зарплата была маленькая, и она постепенно нищала. Подработать нигде не могла. После работы сидела на диване в оцепенении или читала книги. Часто поднималось артериальное давление, стала болеть. Интересно отметить, что как только поступала в больницу, все сразу проходило.

Через некоторое время завела связь с женатым мужчиной в своем отделе. Вскоре все стало известно, и ее возненавидели сотрудницы (коллектив в основном был женский). Связь продолжалась долго, но давала мало радости. Любовник приходил редко, материально не помогал, но ревновал и часто контролировал ее по телефону. Вынуждена была обращаться за помощью к матери, что вызывало дополнительное эмоциональное напряжение.

Предложение некоторых начальствующих мужчин взять ее на содержание категорически отвергала. Когда в стране начались инфляционные процессы, материальное положение ее стало катастрофическим. К этому времени наступил разрыв с любовником, но на работе он продолжал ее изводить.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Вот, пожалуй, и все, что она рассказала. Можно лишь отметить, что два раза она получала предложение выйти замуж, были даже сексуальные действия, но отсутствие любви удерживало от этого шага. На работе приглашали в самодеятельный ансамбль, который иногда гастролировал в сельской местности, где в качестве гонорара давали продукты, но она отказывалась, так как не было настроения.

«А где же здесь психологический вампиризм?» - спросите вы. Действительно, в глаза он не бросается, да я и не хочу обвинять свою пациентку, она ведь ничего не осознавала. Муж контролировал финансы, но она не замечала, что сама не умеет пользоваться деньгами. Закатывая истерики, совсем не учитывала, как на все это реагирует ее муж-интеллектуал. Тот, кто знает, что такое истерические реакции, понимает, что уговорами остановить их невозможно. Если бы ей достался другой мужчина, он бы или избил ее, или ушел от нее, а что оставалось делать ее мужу, человеку совсем иного склада? Для него проще всего избежать истерик и скандалов - много работать.

Но и это не помогло. Она его все равно доставала. Посмотрите: все блага идут от мужа, а она мешает ему эти блага производить. И вот неосознанно начинается неоправданный риск. Уйти нельзя, остается умереть. Он получает облучение и заболевает раком. Психологический вампир наносит непоправимый ущерб своему хозяину.

Итак, я уходил в отпуск. Честно сказать, мне стало жаль ее. Как-то расположила она меня к себе (это тоже свойство психологических вампиров). Но отпуск есть отпуск, и я посоветовал ей обратиться к одному из моих лучших учеников, который уже самостоятельно и творчески работал и даже организовал свою фирму.

Но давайте отложим ее рассказ на потом, когда перейдем к систематическому изложению проблемы. Вы помните, что в статье «Структурный анализ» я рассказывал о структуре личности. Там указывалось, что в нас как бы три человека.

Один поступает по требованиям действительности - это Взрослый (В), его основные слова: целесообразно, полезно.

Второй действует по неосознаваемым программам, выработанным под влиянием родителей или лиц, их замещающих. Это Родитель (Р). Его основные слова: должен, нельзя.

Иногда, а надо бы чаще, мы поступаем, как дети, руководствуясь своими чувствами. Это наше Дитя (Д). Его основные слова: хочу, нравится.

В процессе общения человек должен научиться определять, в какой позиции он и в какой позиции партнер, и в соответствии с этим строить свое поведение. Мы разбирали структуру общения и выделили ее единицу - трансакцию, в которой заключается стимул партнера, начавшего общение, и ответ партнера, поддержавшего это общение.

В статье «Трансактный анализ» были описаны трансакции психологического равноправия (Р - Р, В - В и Д - Д). Только в этих трансакциях нет даже элементов психологического вампиризма.

Сейчас я расскажу о некоторых формах общения, не являющихся психологическим вампиризмом, и покажу их значение в нашей жизни. При этом буду использовать теоретические подходы Э. Берна и приводить некоторые его примеры. Заранее прошу прощения за то, что использую эти подходы лишь как путеводную нить. Дело в том, что работы Берна написаны на материале США, и в них обсуждаются некоторые проблемы, которые нам непонятны. Кроме того, они рассчитаны на подготовленного читателя, знакомого с работами Фрейда и его учеников.

Моя же цель - опираясь на положения Берна, дать читателю практическое руководство, приближенное к нашей действительности.

1. Уход в себя.

Уход в себя - особый вид общения с самим собой, при котором Дитя побеждает. Уход в себя наблюдается в тех случаях, когда мы терпим поражение в общении. Хочу задать вам один вопрос. Если я поспорю с начальником, кто победит? Правильно! Начальник! Когда я потерплю поражение, моя самооценка снизится, настроение станет подавленным, и я, спускаясь по лестнице, начну мучительно думать: «Мне надо было сказать так, он бы тогда ответил так, а я бы затем сказал так, он бы ответил так, ну а тут бы я ответил этак, и победа осталась бы за мной. И вообще, почему это все начальники дурные?».«Победив» его на лестнице, я успокоюсь, и, выйдя на улицу, уже не попаду под автомобиль.

А теперь подведем итоги. Какая часть личности вела внутренний диалог? Конечно, Дитя. Ведь это фантазия. На следующий день при споре я опять потерплю поражение. Ведь если бы я мог побеждать, то уже давно сам бы был начальником. Но на какой-то момент я успокоился, перестал думать о начальнике и смог заняться реальными делами. Вот это и есть уход в себя.

Уход в себя выполняет двоякую роль. С одной стороны - это транквилизатор, успокаивающее средство, с другой - слабительное, очищающее от ненужных переживаний. Таким образом, уход в себя - своеобразное психологическое лекарство. Но на лекарствах жить нельзя. Если уход в себя занимает слишком много времени, то падает продуктивность, человек заболевает неврозом навязчивых состояний.

Как же отличить состояние, когда человек намечает план своих действий, т. е. работает его Взрослый, от ухода в себя?

Критерий здесь один. Если в мыслях своих вы хотите, чтобы изменился партнер, - это фантазия, уход в себя. Если вы ищете ошибку в своих действиях, пытаетесь изменить себя, чтобы приспособиться к действительности, - это деятельность, работа Взрослого.

Когда еще приходится наблюдать уход в себя? На скучных лекциях. Студент сидит с отсутствующим взглядом и думает о завтрашнем свидании или о вчерашнем пикнике. Таким образом, уход в себя защищает мозг от восприятия ненужной или поданной в неудобоваримой форме информации.

2. Ритуал.

Ритуал - серия параллельных трансакций со взаимным дополнением, запрограммированных общественными силами. Таким образом, это трансакция Р - Р. Посмотрите на любой праздник: все заранее расписано, введено в строгие рамки. Каждый делает, что положено, не нанося никому «уколов» и не получая их. Это как бы обмен «поглаживаниями». В результате столкновений не бывает. За ритуал удобно спрятаться для того, чтобы скрыть свои истинные чувства.

Бывают ритуалы формальные и неформальные. Примером формального ритуала может быть церковная служба, развод войск, парад и т. п. Неформальные ритуалы отмечаются при встречах и расставаниях. Примером такого неформального ритуала может служить ритуал восьми «поглаживаний»:

А.: Здравствуйте!

Б.: Здравствуйте!

А.: Как дела?

Б.: Ничего! А у вас?

А.: Нормально. Смотрите, как балует нас погода!

Б.: Да, погода высший класс!

А.: Ну, пока!

Б.: Пока!

Обратите внимание: по четыре с каждой стороны, ни больше ни меньше! Если я нарушу ритуал и начну говорить о своих делах, то приобрету репутацию зануды. И тогда не надо будет удивляться, когда мои приятели, едва завидев меня, будут переходить на другую сторону улицы. Тогда ведь я становлюсь хронофагом, отнимаю единственное принадлежащее человеку достояние - его время, и сам того не осознавая, становлюсь на какое-то время психологическим вампиром.

Но если я оборву ритуал раньше времени, то дам повод для недоумения: «Что это с ним случилось? Я дал ему «поглаживание», а он мне не вернул!». Примером распространенного ритуала является пирушка. Если вас пригласили на день рождения и первому предоставили тост, за кого вы его поднимете? Конечно, за именинника.

Так вот, дорогие мои, когда на дне вашего рождения произносящий тост желает вам всяческих благ, то, может быть, он вам их и не желает. Основная, порой неосознаваемая цель гостей, - продемонстрировать свое воспитание. Так что не придавайте большого значения тому, что сказано на ритуале. И если начальник пожелает вам, придя на день рождения, продвижения по службе, не принимайте этого всерьез, чтобы избежать разочарований.

Как-то я предложил своим слушателям отказаться от встреч Нового года, перестать отмечать дни рождения, напомнил, что праздники нам очень дорого обходятся. Я как врач знаю, что в праздничные дни растет преступность, хирургические отделения превращаются в полевые госпитали, в психиатрических больницах идет массовое поступление больных с алкогольными психозами, переполняются токсикологические отделения, обостряются многие болезни. Но все равно наш внутренний Родитель упорно заставляет делать эти глупости. Вот куда идет наш ум...

Откуда же взялись праздники?

Вернемся на 30-40 тысяч лет назад. Мы убили мамонта. Холодильников нет. Мяса много, необходимо его использовать. А как это сделать с большей выгодой? Конечно, пригласить гостей из соседнего племени. И это не ритуал, а дело. Ибо потом соседи пригласят нас. И ведь до чего иногда доходят люди? Последнее продают, но праздник устраивают! Почему? Дело в том, что без положительных эмоций человек жить не может. И если он занят скучной и рутинной работой, то, конечно же, ему необходимо устраивать праздники. Если же у человека интересная творческая работа, для него праздником становится каждый день, а официальные праздники оказываются помехой.

А вот пример.

Один мой клиент начал работу над собой в нашем КРОССе в довольно позднем возрасте. Но ему удалось перестроиться. Здоровье улучшилось, дела пошли в гору, кроме того, он стал заниматься научной работой, и когда ему было уже за пятьдесят, вышел на защиту диссертации.

Послушайте его рассказ.

«Должен я был защищаться 23 октября, а 23 сентября намечалась свадьба дочери. Мне, конечно, было не до свадьбы, и я предложил своим будущим родственникам средства, выделенные нами на свадьбу, отдать детям на обзаведение. Однако встретил категорическое сопротивление. Зная законы общения, я не настаивал, попросил только определить, что мне сделать перед свадьбой и как вести себя на ней.

Когда шла вся эта подготовка, я понял, почему мои сваты категорически настаивали на шумной свадьбе. Дело в том, что их работа была довольно нудной и стереотипной. А тут три месяца моя сваха, да и весь ее отдел, жили бурной творческой жизнью: обсуждались наряды, меню и пр. Свадьба прошла как свадьба. Сваха была настолько утомлена, что за столом практически спала. Но зато сколько разговоров было после! Понятно, что отказаться от свадьбы было невозможно. Как лишиться такой радости?!»

Отказаться от проведения таких бесполезных мероприятий я долго не решался. Сам ходил на дни рождения и свои устраивал. Подтолкнул меня бросить это ненужное дело один случай. Как-то я был на дне рождения у своего друга. Стол ломился от яств. Хозяева были приветливы и жизнерадостны. Выполнив положенную программу, гости разошлись домой. Ушел и я. Но не успел отойти далеко от дома, как пошел дождь. Я вернулся за забытым зонтиком. Дозвонился с большим трудом. Открыл хозяин, хозяйка так и не проснулась. Вид у друга был изможденный. Теперь на пышном застолье иногда мне кусок в рот не лезет. Ведь я знаю, во что это обошлось, и не только материально.

И еще я пришел к выводу: если зло нельзя искоренить, его нужно использовать. Во-первых, надо приходить на ритуал голодным. Можно как следует поесть! Во-вторых, во время ритуала можно завязать нужные знакомства. Для этого в клубе КРОСС мы придумали оригинальные тосты, которые обычно запоминаются, заодно запоминается и произносящий.

Какие тосты не следует произносить? За женщин, за дружбу, за любовь. Как бы проникновенно вы их ни произнесли, все равно вас не запомнят. Я в последние годы часто езжу на научные конференции, и там довольно быстро запомнился своими выступлениями.

Устраиваю ли я праздники?

Да! Но отмечаю я не дни рождения и календарные даты. Здесь нет моей вины и нет моей заслуги. А вот когда убью «мамонта», тогда конечно. Можете не сомневаться, выход этой книги будет отмечен большим праздником. С друзьями мы часто проводим выходные дни и организовываем психологические и психотерапевтические марафоны. Каждый участник по собственному усмотрению приносит ту или иную еду и ест тогда, когда ему хочется. Интересно отметить, что при этом на наших мероприятиях продуктов уходит мало, от выпивки без всякой агитации мы практически отказались, информации друг от друга получаем очень много, а на следующий день чувствуем себя хорошо отдохнувшими. В общем, прекрасный познавательно-оздоравливающий эффект.

Итак, без ритуалов не обойтись. Но чем меньше на них затрачивать душевной энергии и материальных средств, тем лучше. И если хочешь быть принятым в новой компании, побыстрее изучи ее ритуалы.

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!

3. Деятельность.

Деятельность - серия трансакций, идущих по линии В - В. Э. Берн такую форму общения называет процедурой. Это работа, учеба. Сейчас, когда вы читаете эту книгу и получаете новую информацию, даете ей оценку и т. п., то занимаетесь деятельностью. С гастрономической точки зрения, если ритуал можно уподобить легкой закуске в начале еды или компоту в конце (наши «здравствуйте» и «до свидания»), то процедура - борщ и бифштекс. Работа сама по себе может быть приятной, а учеба - интересной.

Кроме того, в процессе работы мы зарабатываем деньги, а во время учебы надеемся, что после ее окончания повысится наш социальный статус, что в конечном счете приведет и к улучшению материального положения. Следует также учесть, что деятельность - это основа остальных форм общения. Ведь если бы мы не работали, у нас просто не было бы ни средств для проведения ритуалов, ни сил для выражения чувств.

Возникает вопрос, а нельзя ли упростить наше общение и свести его к работе? Нет! Нужна любовь, нужны отношения близости! У многих людей отношения любви и близости не складываются, и тогда для того, чтобы избежать скандалов и конфликтов, они как бы прячутся за работу.

Следует подчеркнуть, что в процессе работы могут возникнуть различные межличностные отношения: и дружба, и любовь, и вражда, и ненависть, и уважение, и презрение. Но может и ничего не возникнуть. Ведь во время работы нередко мы общаемся через предмет, не глядя друг другу в глаза. Так передает операционная сестра хирургу необходимый инструмент, так безлично мы совершаем покупки в магазине, просим прокомпостировать талон в трамвае или автобусе.

Есть определенная категория людей, которые на работе не заводят никаких личных отношений. Они могут проработать на производстве много лет, но их увольнения никто не заметит, если на смену придет работник такой же квалификации. Отсутствие любви в семье довольно часто приводит к тому, что супруги для того, чтобы избежать скандала, все виды общения сводят к процедурам, к работе. Работают на должность, на диссертацию, на машину, на дачу, для того, чтобы поставить детей на ноги, и т. д., и т. п.

А теперь подумайте, когда такая семья распадется? Тогда, когда будут сделаны все дела. А к какому возрасту обычно бывают сделаны все дела? К 45-50 годам. Дети уже обрели самостоятельность и в родителях не очень нуждаются. Должность уже есть, или уже ясно, что ее не будет. То же самое можно сказать и о даче, и о машине, и о диссертации, и о...

И семья распадается. Окружающие недоумевают. Молодые, здоровые, материально твердо стоящие на ногах! Только бы жить в свое удовольствие! Так нет ? развод! Но нечего недоумевать. Все закономерно. Семья, где нет любви, обречена на распад. Если не юридический, то на фактический, если не на фактический, то на психологический. Вдруг оказывается, что рядом много лет жили чужие друг другу люди. Одиночество вдвоем.

Можно ли предвидеть, предсказать развод 50-летних, когда им только 35, и принять меры, чтобы этого не случилось? Как вы сами понимаете, можно и предвидеть, и меры принять.

Первый признак неблагополучия - так называемый невроз выходного дня. Супруги более или менее мирно живут рабочую неделю, а в выходные дни неистово ссорятся. Чтобы избежать ссор, начинают брать работу и на воскресенье.

Второй признак - идеология раздельного отдыха: «Нечего ехать в Тулу со своим самоваром!». Давайте подумаем, всегда ли люди много работают только лишь для того, чтобы заработать? А когда же еще заняться любовью, посвятить время друг другу, как не в отпускной период?

Эти два признака - грозные показатели будущего развала семьи.

4 Развлечения.

Развлечения - серия полуритуальных, полупроцедурных трансакций,цель которых - убить время. Предположим, вы пришли на свадьбу. Теперь уже понятно, что вы пришли на ритуал. Начало ритуала задерживается, и время до него занято развлечениями. Подойдите к мужчинам. В одной группе идет развлечение «Автомобиль». Здесь говорят о достоинствах той или иной модели автомобиля. Создается впечатление, что это процедура, ибо можно получить ряд полезных сведений. Но это беседа непрофессионалов, и чаще всего информация недостоверна.

В другой группе идет развлечение «Кто победит?» (разговоры о спорте), в третьей - «Бриан - голова» (разговоры о политике). И здесь тоже непрофессиональная беседа может дезориентировать. Но время пройдет незаметно. Если я хочу бесконфликтно общаться, то должен поддержать тему развлечения.

Представьте себе группу женщин, которые играют в развлечение «Эти негодные мужья». И вот к ним подходит женщина, которая предлагает сыграть в «Розовые очки» и говорит: «А мой муж просто прелесть». Что ей на это скажут? Предлагаю вам один из вариантов: «А сколько лет ты замужем? Ах, пять! Так мой десять лет был как овечка, а потом показал свою волчью натуру! Глупая! Подожди, он еще себя покажет!». Остальные варианты можете предложить сами.

К сожалению, на развлечения мы часто тратим очень много времени. Самое любимое развлечение в наших компаниях «Разве это не ужасно?». Разве это не ужасно, что так плохо ходит транспорт, высокие цены в магазинах, ученики не хотят заниматься, молодежь распустилась, старики не дают дорогу молодежи?...

В большой моде также развлечение «Психиатрия» (поиски истинной подоплеки поведения того или иного человека). Во что обходиться развлечение «Психиатрия», приведу пример из практики.

Молодой доктор, 29 лет, преподаватель факультете усовершенствования врачей на одной из хирургических кафедр, которому я очень симпатизирую, стал регулярно посещать занятия и овладевать приемами психологического айкидо. У него все получалось неплохо. Используя наши приемы, но выкрутился из очень сложной психологической ситуации, решил личные проблемы и защитил кандидатскую диссертацию, а потом неожиданно прекратил посещать занятия.

Месяца через 2 он вновь пришел и сказал следующее: «От своего отца я унаследовал ригидную, трудно переключаемую психику и склонность к параноидным мыслям. Идеи преследования возникают у меня в голове легко, быстро находят подтверждение в окружающей обстановке и могут сохраняться годами. Я быстро становлюсь абсолютно уверен в своей правоте и мне становится интересно развивать логические цепочки, которые не имеют ничего общего с реальностью. В детстве склонность к мыслям о преследовании выражалась в том, что моей любимой была игра в шпионов, причем мне больше нравилось прятаться, чем искать.

Мой последний параноидный эпизод связан с Вами, Михаил Ефимович. Я внушил себе, что имеется некая связь между Вами и моей начальницей. Подтверждения этой бредовой мысли находились очень легко. Как-то вы обмолвились, что ваша ученица стала заместителем министра, и я тут же связал это с назначением на такой же пост моей начальницы.

Начальница постоянно "трындит" о пользе и необходимости амортизации, и мне уже кажется, что именно вы ее этому научили. Кто-то пустил слух, что начальница долгое время занималась с психотерапевтом, и я тут же решил, что это были вы. Начальница вдруг начинает говорить со своими врагами словами, похожими на те, которые я слышу на Ваших занятиях, и мне уже кажется, что она применяет именно вашу технику, хотя и крайне неуклюже. В одной из ваших книг я читаю эпизод о сексуальной связи профессора и его ученицы. И мне сразу начинает казаться, что это соответствует слухам о связи моей начальницы и моего покойного научного руководителя.

В мой параноидный круг попал даже Павел Михайлович (это мой ученик, который тоже занимался психологическим консультированием - М.Л.). Когда 1,5 года назад он замещал вас на занятиях, мне стало казаться, что он неспроста поднимает тему моей диссертации и старается убедить мне попросить начальницу стать моим научными руководителем. Конечно, я тут же внушил себе, что он вместе с начальницей пытается мной манипулировать, так как именно начальница сильно настаивала на научном руководстве моей работой. И уж конечно, подтверждением сговора служили ваши, Михаил Ефимович, неоднократные замечания о пользе, которую я извлеку, если моя начальница станет и моим научными руководителем.

Все это очень глупо, но, к сожалению, мое неприязненное отношение к начальнице проецируется на вас, Михаил Ефимович. Не пойму, в чем здесь дело, но вы становитесь коллектором моих негативных проекций».

Вот видите, как все сложно. Не будем разъяснять психиатрические термины, которыми он пользуется не совсем точно. Конечно, это был не бред, а развлечение «психиатрия», любимое развлечение тех, кто вырос в атмосфере недоверия и подозрительности и вынужден был скрывать свои чувства от других и говорить и делать не то, что ты хочешь, а поступать так, как, этого ждут от тебя другие.

Формально, конечно, такое возможно. Я вхож в эту среду, в принципе мог бы быть знакомым с этими людьми. А начал он заниматься этим развлечением после того, как я покритиковал его стратегические планы. Он хотел круто бросить медицину, где занимал уже вполне приличное положение, и пуститься без подготовки в другой вид деятельности.

Я предложил ему постепенный, эволюционный путь. Вот он и стал искать «истинную» подоплеку и нашел! Какое-то время он был эмоционально напряжен. Я не очень обвиняю наш народ в этом. Ведь искренностью мы не отличаемся, и всегда нам приходится обдумывать и искать истинную подоплеку слов наших партнеров по общению.

Кстати, мы очень легко меняем мнение о человеке с хорошего на плохое. Но ведь человек так быстро не меняется. Значит, и раньше он был плохим. Куда же тогда смотрели наши глаза? Вот почему нам нравиться смотреть «мыльные оперы». Ведь то, что можно решить за несколько минут при прямом искреннем объяснении, растягивается на сотни серий. Но и мы ведем себя примерно также. Однако когда смотришь сериал, то чувствуешь себя умным. Если же сам начинаешь действовать, то действуешь почему-то по сериалу.

Пример.

Женщина, зам. редактора одной газеты небольшого города недалеко от Ростова решила сблизиться с человеком, который, как ей казалось, ей симпатизировал. Нет, чтобы объясниться с ним напрямую и решить проблему минуть за пять, потом уже действовать. Она поступила иначе. Поводом для сближения был приближающийся ее день рождения. Она пригласила его к себе. В Ростове у нее была двухкомнатная изолированная квартира. Но не очень хорошо отремонтированная, где жила только она.

А теперь отгадайте, где она устроила празднование. Думаете, у себя в квартире? Человек нашей подготовки еще и никого бы больше не пригласил. Для виду поругал бы своих подруг за то, что не выполнили обещания. А как поступила она? День рождения она устроила у своей подружки. После этого праздника все переругались, но время прошло на высоком эмоционально уровне. Там было все: и ревность, и упреки в предательстве. Трактовались каждое слово, каждый взгляд, каждый жест, каждый поступок.

К развлечению «психиатрия» нас вынуждают и обстоятельства. Поскольку человек не столько выражает чувства, сколько действует по «правилам», приходиться думать что же он на самом деле имел в виду. Для тренировки я предлагаю вам прекратить играть в «психиатрию», а принимать все слова партнера за чистую монету. Если вас пригласили в гости, и вы «поняли», что это сделано из приличий, примите это приглашение. И вам сразу станет ясно, кто есть кто. Лицемеры перестанут с вами лицемерить.

Вот рассказ одного из моих подопечных.

"В нашем учреждении во всех офисах с 12 до 12.20 пили чай. Я решил выяснить, кто как ко мне относится на самом деле. Во время ритуалов и развлечений все был со мной приветливы и сердечны, ну прямо как родные. Я заходил в резные офисы во время перерыва, не принося своих продуктов. Меня, конечно, приглашали. Я, не ломаясь, тут же соглашался. Я еще и учился амортизировать. На второй день я опять приходил к тем же. На третий день меня уже не приглашали к столу. Потом был следующий отдел. В общем, я быстро разобрался, кто как ко мне относится».

Да и мошенники часто бывают внешне обаятельными людьми. У нас есть целая наука, которая называется «имиджиология», суть которой заключается в том, чтобы обмануть дурака. Ради имиджа сейчас люди одеваются, строят жилье и престижные офисы, получают дипломы о высшем образовании и даже обзаводятся учеными степенями и званиями. Тогда это уже не развлечение, а сложная задача. Конечно, нацепить на себя модный костюм можно в течение несколько секунд, но вот для того чтобы научиться его носить, требуется время.

Но все-таки легче всего быть самим собой. Чтобы ты из себя не корчил, умный тебя все равно раскусит. Особенно тяжело в этом плане мужчинам. По требованиям социума ему нельзя плакать, жаловаться. В то же время нужно быть всегда храбрым, богатым, сексуальным, умным, хорошо одетым. Тот, кто усвоил эту психологию и ведет себя в соответствии с ней, не живет, а все время сдает экзамены. Может быть поэтому мужчины живут на 10 лет меньше женщин и болеют чаше.

Один из мужчин на тренинге с болью сказал: «Плакать мне мама не разрешала: «Ты же мужчина». Вот я и плакал в минуты депрессии желудочным соком». Потом у него обнаружили язву желудка. Наконец на тренинге он разрыдался за многое годы. Ему стало после этого легче.

Одна из участниц, Таня Лихачева, энергичная женщина старше 30 лет, пришла в большое волнение. Она поняла, что в своих отношениях с мужчинами была «экзаменатором». Поэтому у нее все шло не так, как ей хотелось. На следующей день она написала стихи, которые я хочу привести здесь с разрешения автора.

Обожаемым мною, талантливым, умным, красивым, - всем МУЖЧИНАМ посвящается.

Мужчины не плачут? - Неправда.

Мужчины от слез погибают,

На муки бесслезного ада

Герои себя обрекают.

«Нельзя!» ? когда небо с овчинку.

«Нельзя!» ? когда друг умирает.

«Нельзя, потерпи, ты - мужчина!»

Мужчины безмолвно страдают

Желудочным язвенным соком

Заложенным носом, сердцами,

Себя разрушая до срока,

Рыдают сухими глазами.

Заброшены мудрые книги.

Забыты былые преданья

И мифы. Запрета вериги

Легли на мужские рыданья.

Напрасен запрет! Обреченный

Богами на муки изгоя,

Рыдал Одиссей побежденный

Рыдал, ОСТАВАЯСЬ ГЕРОЕМ

Не сдерживал скорбного плача

Вытряхивал горе наружу.

И снова корона Удачи.

Не даю рекомендаций, но у меня возникает ощущение, что наша неискренность и вытекающие отсюда недоверчивость и подозрительность погубят нас скорее, чем огнестрельное оружие.

А закончить тему Развлечение «Психиатрия» я хочу анектодом:

Один молодой парень, застирывая свои джинсы, бормочет: «Никому верить нельзя! Даже себе. Ведь только пукнуть хотел!»

В ходу также «Кто сильнее болен?». Вред от этих развлечений вроде бы и не большой. Но ведь много времени занимает! Да и транспорт от этих бесед лучше ходить не будет, цены не снизятся, ученики лучше заниматься не будут, молодежь не станет вести себя приличней и старики не уволятся с работы. Таким образом, развлечения - это пустопорожняя болтовня.

Когда я рассказываю молодежи о нелепостях наших ритуалов, о ненужности развлечений, то советую им, если уж случилось попасть в такой водоворот, использовать их с пользой. Я говорю примерно следующее: «Если вы попали на свадьбу к другу, а сами тоже подумываете о женитьбе, но подходящей кандидатуры еще нет, присмотритесь внимательней к девушкам. Те, которые играют, участвуют в развлечении, это будущие сплетницы. Ведь по большому счету развлечения - это сплетни. Обратите внимание на тех, кто помогает хозяйке накрывать на стол. Не ручаюсь, что это будущие идеальные жены. Но хотя бы два положительных качества, и весьма существенных, у них есть. Они не любят сплетничать и кое-что могут делать по хозяйству».

У развлечений есть еще одна функция. В процессе развлечений, которые в принципе довольно приятны, подбираются партнеры для более глубоких межличностных отношений (в том числе доноры и вампиры). Например, я подхожу к компании, где идет развлечение «Утром после, или Ерш» (разговоры алкоголиков: «Вчера вечером мы поддали, а утром после...»). Если я не пью, эта компания меня не заинтересует, я пойду дальше и остановлюсь возле той, где идет развлечение «Бывали ль вы?...», если я недавно был в Париже, или там, где разговор идет на тему «Читали ль вы?...», если я недавно, познакомился с работами Ницше и знаю, что в этой компании его мало кто читал.

Я буду внимательно ловить момент, когда мне можно будет сказать небрежно: «Вот когда я был в Париже, то...». Уверяю вас: то, что зашифровано многоточием, для меня не имеет никакого значения. Главное, что я хочу подчеркнуть, это то, что я был в Париже!

Дорогой мой читатель, не обижайтесь! Это я не о вас, а о тех, кто не столько слушает, сколько выжидает момента, чтобы самому высказаться. Ну послушай о том, чего ты не знаешь! Так нет! Хочется себя выпятить!

В заключение хочу напомнить вам начало романа Л. Н. Толстого «Война и мир». В гостиной Анны Павловны Шерер представлена целая серия развлечений. Там возникли завязки психологических игр, или, если пользоваться нашей терминологией, произошел подбор доноров и вампиров.

Упражнение

Выясните, как вы структурируете время. Отметьте, сколько времени в течение для вы уходите в себя, сколько времени работаете, сколько трудитесь и сколько времени тратите на развлечения и ритуалы. Уход в себя, ритуалы и развлечения - это напрасная трата времени, время - деньги. Умножьте количество часов, которые вы потратили на эти формы времяпрепровождения, на заработок, который вы мечтаете иметь, но только не скромничайте. Возьмите, например, 100 долларов в час.

Когда получите итог, вы поймете, почему у вас нет такого заработка. Да, время с любимой (-ым) женщиной (мужчиной) нельзя считать проведенным зря. Но только с любимым!

Хочу сказать Вам про норму: 6 к 1. Пока вы бодрствуете, 6 частей времени должно идти на деятельность (труд, работа, учеба), 1 часть - на любовь и отдых.опубликовано econet.ru

Автор Михаил Литвак

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet