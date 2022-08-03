10 причин, которые заставляют женщин экономить на себе

Женщина, которая экономит на себе, вызывает у мужчины единственное желание - сэкономить на ней

Женщина, которая экономит на себе, вызывает у мужчины единственное желание - сэкономить на ней

© Э. М. Ремарк

Мы можем сходу составить wish-лист нашего желаемого - брендовые вещи, курсы SPA-процедур, что-нибудь прекрасное и, на наш взгляд, дорогое по цене. Но часто cписок желаемого оказывается таким длинным только потому, что мы постоянно отказываем себе в том, чтобы они исполнялись.

Внешние причины могут быть самыми разными, и обычно женщины даже не ищут, что за этим стоит, и, тем более, не пытаются научиться выполнять свои желания. Реальность тоже подкидывает нам поводы – финансовые кризисы, скачки цен, экономическая неопределенность. Когда мы отказываемся от чего-то для себя, такие основания кажутся нам более, чем весомыми.

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Но в то же самое время мы можем потратиться на детей, родителей и мужа, не поскупиться на подарок коллеге к юбилею и найти еще массу причин потратить деньги, если это не касается нас лично. И, на самом деле, у этой проблемы существуют совсем другие объяснения.

1. Отказ от заботы о себе

Синдром экономии на себе напрямую связан с общей склонностью не очень о себе заботиться. Это не только потраченные средства, но и время. Сначала накормить мужа, потом поужинать самой – в таком порядке и никак иначе. То же самое с финансовыми вкладами.

2. Привычка предпочитать общественное своему

Это результат многолетнего воспитания, а тем, кто воспитывался в духе коллективных интересов, сложно перестроиться одним только усилием. Порой нам сложно даже принять дорогой подарок, не то чтобы купить его себе самой. Как будто вы этого не стоите.

3. Стресс покупок

Когда нам жалко денег на себя, мы можем очень нервничать, выкладывая кругленькую сумму. Чтобы не сталкиваться с этими чувствами, мы скорее развернемся на пороге магазина, придумав благовидный предлог - плохое качество или желание еще подумать. Важно понять, что думаете и мечтаете вы уже давно, а дело так и не двигается.

4. Недостаток мотивации

Само по себе ваше желание вами не двигает. Если в детстве вы часто слышали «мало ли, чего ты хочешь» (а так бывало со многими), это приучило вас к мысли, что ваши потребности не имеют никакого значения. По этой логике жизнь дана для того, чтобы удовлетворять других.

5. Убеждение, что вы за все несете ответственность

И если сейчас вы купите что-то, а после не окажется денег на потребности других, виною всему будет эта ваша расточительность. Правда в том, что у нехватки денег больше причин и тут скорее стоит задуматься о неумении распоряжаться средствами.

6. Ощущение важности

Если вы не считаете себя нужной мужу и детям просто потому, что вы есть, вы будете искать способы как-то заслужить свою значимость. Жертвенность - один из прекрасных способов, дающих такой эффект. Но неужели вас и правда любят только за это?

7. Режим контроля

Отказываясь от трат на себя, вы включаете жесткость и чувствуете себя спокойнее - деньги на месте, вы молодец. От этого можно даже получить зависимость, чтобы чувствовать себя еще лучше. Такой шопоголизм наоборот. В результате вы заработаете еще один невроз.

8. Депрессивное состояние

Ситуация, когда желаний в принципе нет. Они подавлены обязательствами, чувством долга и стрессами.

9. Зона комфорта

Экономия на себе может быть привычным поведением, выработанным в силу обстоятельств. Переломить себя спустя время будет уже страшновато.

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10. Непонимание будущего

Свойственно женщинам, махнувшим на себя рукой. Семья или уже есть, или нет надежды, что она может быть. Работа превратилась в рутину. Впереди - никаких перспектив развития и радости. Выходит так, что вкладывать просто не во что.

Есть несколько признаков того, что ваша экономия становится опасной для психического здоровья: у вас нет вещей первой необходимости; вы носите то, что слишком очевидно вышло из моды; в первую очередь вы смотрите на цену, а потом - выбираете, что нравится; у вас почти нет праздничной, выходной одежды; вам все равно, как вы выглядите.

Если вы находите у себя эти критерии, попробуйте разобраться и устранить причины. опубликовано econet.ru

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