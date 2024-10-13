Гуакамоле - соус из авокадо

Гуакамо́ле — закуска из пюрированной мякоти авокадо, с консистенцией густого соуса. Блюдо мексиканской кухни, имеет ацтекские корни.

Мексиканская паста из авокадо гуакамоле может быть закуской или гарниром — и к мясу, и к рыбе. Авокадо для гуакамоле должно быть обязательно спелым, чтобы с помощью вилки его можно было легко превратить в грубое пюре. Но еще лучше готовить гуакамоле, перетирая все ингредиенты вручную в ступке — так паста выходит ароматнее.

Ингредиенты (на 3,5 стакана):

4 средних спелых авокадо, очищенных и измельчённых

1/2 стакана помидоров-черри, нарезанных четвертинками

1/4 стакана хорошо измельчённого лука

1/4 стакана нарезанной свежей кинзы

1 ст.л. свежего лимонного сока

1 рубленый зубчик чеснока

1 ч.л. морской соли

Рецепт:

В большой миске смешайте все ингредиенты до однородной массы.опубликовано econet

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