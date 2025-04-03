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Соленые лимоны по-мароккански для неповторимого вкуса Ваших блюд

Источник: vkusno365.ru 03 апреля 2025 6702
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Соленые лимоны важный компонент марокканской кухни, вроде нашей квашеной капусты, их добавляют в салаты, соусы и рагу.

Соленые лимоны по-мароккански для неповторимого вкуса Ваших блюд

Соленые лимоны важный компонент марокканской кухни, вроде нашей квашеной капусты, их добавляют в салаты, соусы и рагу. Изредка соленые лимоны продаются в продвинутых супермаркетах и, как все аутентичные ингредиенты, стоят очень дорого. Энтузиасты делают соленые лимоны дома, это совсем несложно, но ждать приходиться целый месяц. Зато баночки вам хватит на целый год и она так преобразит вашу готовку, что вы ни на секунду не пожалеете.

Соленые лимоны по-мароккански для неповторимого вкуса Ваших блюд

Приготовление

1. Простерилизуйте банку. Для этого налейте в сотейник воды, поставьте банку дном вниз, рядом положите крышку и поставьте на плиту. Дайте воде покипеть в течение пяти минут, затем выньте банку с крышкой и дайте им высохнуть на чистом кухонном полотенце.

2. Лимоны помойте. В каждом лимоне сначала сделайте надрез от макушки почти до самого конца, глубиной примерно 2/3. Точно таким же движением лимоны обычно разрезают пополам. Переверните лимон и проделайте тоже самое с другой стороны так, чтобы у вас получились четвертинки лимона, соединенные по краям. Сделайте такие надрезы в каждом лимоне.

3. В каждый надрез всыпьте по чайной ложке соли (по две на один лимон), сложите лимоны в банку, они должны лежать довольно плотно. Закройте крышкой и уберите в темное теплое место. На следующий день проверьте сколько в банке образовалось лимонного сока. Если нужно, долейте еще сока — он должен заполнять весь объем банки, снова закройте крышкой и оставьте в темном месте на месяц.

Источник: https://econet.ru/

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