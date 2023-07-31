38 жестоких истин о реальных отношениях

Правда в том, что отношения — это не просто. Они никогда не бывают простыми. Отношения требуют компромиссов. Они требуют ущемления своих интересов в интересах вашего партнера...

Наша культура создает у нас ложные ожидания, связанные с интимной и семейной жизнью. Но реальная жизнь — это не только радость и счастье. Просто массовой культурой у нас сформирован искаженный набор ожиданий. Мы ждем конфеты и романтику, а получаем трудности и ссоры.



Наша культура внушила нам, что любовь — это чувство. Но реальность такова, что любовь — это на самом деле действие. Мы постоянно должны доказывать ее на практике. Только так она может жить.

Вот 38 жестких истин об отношениях, которые помогут вам сформировать здоровые от них ожидания.

1. Вы не всегда будете нравиться вашему партнеру.

2. Вы не всегда будете чувствовать влечение к своему партнеру.

3. Иногда вы будете очень раздраженным(-ой).

4. Вы не всегда будете скучать друг по другу, когда на какое-то время вас разлучит расстояние.

5. Периодически вам будет скучно вместе.

6. Вы будете встречать людей, которые, как вам будет казаться, будут «лучше» в разы.

7. Периодически вы будете чувствовать себя очень одиноко.

8. Ваш партнер не является вашим клоном. И примирение с различиями может быть сложным и жестким.

9. Ваше сердце будет то открываться, то закрываться.

10. Иногда вы будете чувствовать себя привлекательной (-ым), иногда — нет.

11. Ваша половая жизнь может быть сложной. Это нормально.

12. Вы не всегда будете хотеть заниматься сексом.

13. Иногда вы можете испытывать к своему партнеру равнодушие.

14. Иногда вы будете казаться друг другу очень связанными вместе. А иногда это чувство будет покидать вас.

15. Настоящая любовь — это борьба, а не только наслаждение.

16. Настоящая любовь включает в себя страх.

17. Страх не всегда выглядит именно как страх. Иногда вам будет страшно испытывать равнодушие, раздражение или безразличие в отношении мужа/жены.

18. Чем глубже любовь, тем сильнее страх.

19. Чем глубже любовь, тем сильнее риск. Это значит, что вы осознаете, что можете его/ее потерять.

20. Иногда в вашей голове будут появляться такие мысли: «Я хочу уйти. Хочу попробовать что-то еще. Хочу попробовать кого-то еще». Это всего лишь мысли. Их появление закономерно и случается со всеми. Но это не значит, что эти мысли верны. Чаще всего, они — порождение страха.

21. Сомнительные мысли (как те, о которых речь выше), как правило, приходят к вам, когда вы в доме одни. Или когда партнер уже спит. Помните: настоящая любовь — это всегда колебания маятника. Сегодня вам кажется, что вы не можете жить без этого человека, а иногда хочется никогда его больше не видеть. Чем больше опыт совместной жизни, тем легче принять реальность и «клетку» под названием «семья».

22. Вы будете удивлены тому, какими трудными порой могут быть переговоры с мужем/женой. Многие люди неизбежно сравнивают свои отношения с отношениями других. Но будьте очень осторожны: все мы выкладываем в соцсети только лучшие моменты жизни. И если ваш друг стал жить с обворожительной девушкой с внешностью, как у Анджелины Джоли, это еще не значит, что у него все гладко и так, как на фото.

23. Конфликты неизбежны.

24. Всегда кажется, что ты лучше/справедливее своего партнера.

25. Вы можете периодически набрасываться и оскорблять друг друга.

26. Иногда вы будете делать друг другу больно.

27. Есть слишком много способов сломать доверие друг друга. Не зарекайтесь.

28. Как бы вы того ни хотели, прошлое вы тоже принесете в свои отношения: боль, детские обиды, боль от прошлых отношений, боль от предательства друзей и подруг. И вы неизбежно будете проецировать эту боль друг на друга. Все мы — всего лишь зеркало нашего внутреннего мира. И в этом зеркале плохого обычно не меньше, чем хорошего.

29. Брак — это еще не все. Он не решает никаких проблем. Вы оба обязаны продолжать расти и развиваться, чтобы отношения становились крепче.

30. После того, как у вас появятся дети, придется привыкать, что как минимум в первые несколько лет не все ваши потребности будут удовлетворены. Чувство любви к детям будет иметь свои приливы и отливы. Динамика в отношениях не всегда одинакова. И дети неизбежно поменяют ваш распорядок дня. Не в вашу пользу.

31. Нет никаких сомнений в то, что жизнь с маленькими детьми — сложная задача. Подождите. Они вырастут. И станет легче.

32. Иногда вы будете чувствовать в себе только ярость, возмущение и чувство, что вас и ваш вклад серьезно недооценивают. Воспринимайте эти мысли как часть духовного роста.

33. Вам придется стать взрослым, серьезным человеком.

34. Иногда вам нужно будет проглотить свою гордость и извиниться первым(-ой).

35. Вы будете пропускать возможности для отпуска. Как только вы двое срастетесь в одну семью, придет понимание, что твердый, устойчивый финансовый фундамент под ногами важнее развлечений.

36. Романтика не обязательно проходит с годами. Надо только научиться поддерживать ее.

37. Вы будете чувствовать себя обиженным(-ой). Придется искать пути исцеления от прошлых обид. Только так ваши отношения могут крепнуть.

38. Вы постареете вместе. Вы станете свидетелями процессов старения. Причем за другим человеком наблюдать значительно проще, чем за собой. У вашей жены рано или поздно появятся складки, обвисшие части тела, рубцы. Это может быть источником горя и разочарования. А может быть источником радости: если, конечно, вы будете праздновать и гордиться тем, как давно уже вместе.

После того, как прочитаешь этот список, становится непонятно, почему вообще люди соглашаются на долгосрочные отношения. Не проще ли быть одной(-му)? Да, это легче, безопаснее и менее рискованно. Но близкие, интимные отношения, возможность любить и быть любимой, — это возможность для вас значительно вырасти над собой прежним.



Отношения — это подарок и привилегия. Которым, однако, не все умеют пользоваться. И главная ошибка большинства людей, которые решают развестись, — в завышенных ожиданиях. И в нежелании поддерживать рост и вкладываться в отношения.



Так что сохраните себе где-то этот список. Пусть он служит вам напоминаем о том, что жизнь — это не идеал. Она — лучше!опубликовано econet

75% переедания вызвано эмоциями. Такие чувства, как одиночество, скука, злость, разочарование, депрессия, тревожность, низкая самооценка могут привести к бессознательному и неконтролируемому перееданию.