Скумбрия – рыбка универсальная. Не говоря уже о ее чрезвычайной пользе для организма, она очень вкусная и приготовить из нее можно очень много разных блюд. Рецептов приготовления скумбрии в домашних условиях множество. Ее можно жарить, тушить, солить и даже мариновать.

Скумбрия – рыбка универсальная. Не говоря уже о ее чрезвычайной пользе для организма, она очень вкусная и приготовить из нее можно очень много разных блюд. Рецептов приготовления скумбрии в домашних условиях множество. Ее можно жарить, тушить, солить и даже мариновать.

Именно сегодня мы решили приготовить маринованную скумбрию с луком и чесноком. Такая скумбрия маринованная в домашних условиях ничем не уступает маринованной в рассоле рыбке. Весь секрет в том, что мы будем мариновать замороженную скумбрию. В процессе разморозки рыбка пустит сок, который и будет служить рассолом. Поэтому главное готовить быстро, чтобы скумбрия не успела полностью разморозиться. Такая маринованная скумбрия получается очень вкусной, насыщенной. Специи можно добавлять на свой вкус. Если вы не любите специфический вкус зерен кориандра, лучше его не добавлять, а добавить, к примеру, щепотку красного перца или немного паприки.

Итак, предлагаем вам простой пошаговый рецепт маринованной скумбрии с луком, чесноком, уксусом и специями.

Нам понадобится: банка Продукты: скумбрия

соль

сахар

лук

чеснок

перец горошком

лавровый лист

зерна кориандра

зерна горчицы

уксус

растительное масло

Как мариновать скумбрию:

Шаг 1. Чтобы приготовить маринованную скумбрию, нам понадобится тушка примороженной скумбрии, 1 луковица, 2-3 зубчика чеснока, 2 лавровых листа, 1 ч.л перца горошком, по 0.5 ч.л семян кориандра и горчицы, 1 ст. л уксуса, 1 ст. ложка растительного масла, 1 дес.л соли, 1 ч.л сахара.

Шаг 2. У рыбы отрезаем голову и вычищаем внутренности.

Шаг 3. Режем рыбу на кусочки толщиной 2-3 см.

Шаг 4. Лук режем полукольцами, чеснок пластинками.

Шаг 5. Укладываем рыбу в миску, добавляем лук, чеснок, соль, сахар, уксус, растительное масло и специи.

Шаг 6. Все тщательно перемешиваем.

Шаг 7. Плотно укладываем все в банку и отправляем в холодильник на 10-12 часов.

Шаг 8. Маринованная скумбрия, приготовленная в домашних условиях, готова. опубликовано econet

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