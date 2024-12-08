Быстрая свекольная икра

Прекрасная закуска – к красной рыбе, к селедке, в сочетании с брынзой или просто так.
Сколько людей, столько и рецептов борща. Впрочем, речь вовсе не о борще, а о свекле. Даже еще конкретнее – о свекольной икре. Прекрасная закуска – к красной рыбе, к селедке, в сочетании с брынзой или просто так. Тот самый случай, когда свеклу не нужно долго запекать или отваривать, а достаточно натереть и притушить с овощами. Приступим?
Свеклу, морковь и лук промыть и очистить. Натереть или нарезать тонкой соломкой морковь и свеклу, лук нарезать тонкими перьями. Разогреть сковороду с растительным маслом, выложить лук, обжарить до прозрачности, добавить морковь и свеклу. Готовить, все время помешивая, на среднем огне 5 минут, затем добавить томатную пасту, соль, черный перец, влить лимонный сок. Готовить еще 5-7 минут. Снять с огня и остудить.
И съесть ее с тем, с чем пожелает душа). опубликовано econet
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Добавить комментарий