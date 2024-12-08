Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Еда
  4. Быстрая свекольная икра

Быстрая свекольная икра

Источник: zveruska.livejournal.com 08 декабря 2024 6316
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Прекрасная закуска – к красной рыбе, к селедке, в сочетании с брынзой или просто так.

Быстрая свекольная икра

Сколько людей, столько и рецептов борща. Впрочем, речь вовсе не о борще, а о свекле. Даже еще конкретнее – о свекольной икре. Прекрасная закуска – к красной рыбе, к селедке, в сочетании с брынзой или просто так. Тот самый случай, когда свеклу не нужно долго запекать или отваривать, а достаточно натереть и притушить с овощами. Приступим?

Свекольная икра

  • 1 большая свекла
  • 1 большая морковь
  • 1 большая луковица
  • 2. ч.л. томатной пасты
  • 1-2 ст.л. растительного масла
  • ½ ч.л. лимонного сока
  • черный перец
  • соль

Быстрая свекольная икра

Свеклу, морковь и лук промыть и очистить. Натереть или нарезать тонкой соломкой морковь и свеклу, лук нарезать тонкими перьями. Разогреть сковороду с растительным маслом, выложить лук, обжарить до прозрачности, добавить морковь и свеклу. Готовить, все время помешивая, на среднем огне 5 минут, затем добавить томатную пасту, соль, черный перец, влить лимонный сок. Готовить еще 5-7 минут. Снять с огня и остудить.

И съесть ее с тем, с чем пожелает душа). опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

свекла еда рецепты икра

Еще от zveruska.livejournal.com

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Большинство людей предпочитают глупость мудрости, ибо глупость смешит, а мудрость печалит. Уильям Шекспир
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.