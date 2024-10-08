Пинджур: легкая баклажанная икра

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Вкусная легкая баклажанная икра по рецепту македонской кухни. Готовить совсем несложно, а удовольствие от еды знатное!
Вкусная легкая баклажанная икра по рецепту македонской кухни. Готовить ее совсем несложно, а удовольствие от еды — знатное!
Что надо:
Приготовление
Овощи запечь в духовке при температуре 180 градусов (40-45 минут).
Переложить овощи в кастрюлю и залить 150мл холодной воды. Накрыть крышкой и готовить 20 минут на умеренном огне.
Пропаренные овощи охладить, снять с них кожицу. У перцев удалить семена.
Мелко нарезать овощи или пропустить через мясорубку. Если в овощах много жидкости, их можно выложить в металлическое сито и дать постоять, чтобы жидкость стекла. Добавить пропущенный через пресс чеснок, растительное масло, соль, перец и петрушку. Хорошо перемешать. Очень вкусно с хлебом.
Приятного аппетита! опубликовано econet
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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