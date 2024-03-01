У большой любви есть Сила. И она жестока

В Библии есть тому прекрасный пример. Бог нанес Иову тяжкий удар. Все его дети умерли. Его тело было покрыто ранами и он сидел на куче навоза. Тогда, чтобы его утешить, пришли его друзья. И что они сделали? Они сели на некотром удалении и в течение семи дней не произнесли ни слова. Это была любовь, в которой есть сила

Если врач оперирует и при этом разражается рыданиями, то пусть он очень мягок, но оперировать он больше не может. Чтобы помогать перед лицом большого страдания, мы должны выйти на более высокий уровень. На этом уровне мы лишены эмоций, но исполнены любви. Хорошо оперирующий врач не выказывает эмоций, но он полон любви. Поэтому он может оперировать. Помощник, который действительно хочет помочь, должен уметь выдержать страдание, не позволяя себя в него втянуть. Если он выдерживает страдание, он дает другому силы, хотя он не вмешивается.

Тот, у кого есть проблема, может ее нести, причем только он один. Если другой хочет нести ее за него, то тот становится слабым. Мы можем, например, наблюдать это у нас, а я узнаю это у себя: если я вижу у другого что-то и непременно хочу ему это сказать, но сдерживаюсь и не говорю, это стоит мне сил. Силы, которых эта сдержанность стоит мне, становится силой и для него. Вдруг ему приходит в голову то, что я хотел ему сказать. Поскольку эта мысль пришла к нему сама, он может ее принять.

Если я не выдерживаю и хочу непременно что-то ему сказать, я испытываю облегчение от того, что я ему это сказал. Но я забрал у него силу. Даже, если то, что я хотел сказать, правильно, он не может этого принять, поскольку это идет извне. Так что такая сдержанность является основой уважения и основой любви. опубликовано econet

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