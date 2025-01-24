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Свекольный смузи с бананом и авокадо: невероятно красивый и очень полезный!

Источник: brakrabu.com 24 января 2025 6696
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А вы знаете, что свекла находится на втором месте по содержанию сахара после сахарного тростника? Что в ней содержатся витамины В, С, РР, минералы (йод, магний, калий, железо, кальций и т.д.).

Свекольный смузи с бананом и авокадо: невероятно красивый и очень полезный!

А вы знаете, что свекла находится на втором месте по содержанию сахара после сахарного тростника? Что в ней содержатся витамины В, С, РР, минералы (йод, магний, калий, железо, кальций и т.д.). А это значит, что наш смузи не только невероятно красивый, но и очень полезный, а еще и сладкий. Срочно все в магазин за свеклой.

Ингредиенты )на 2 порции): 

  • одна большая свекла или 2 маленьких, порубленных на кубики
  • половина авокадо
  • 1 банан
  • 1 яблоко
  • 1 ч.л. имбиря
  • 300 мл воды

Способ приготовления:

Закладываем все ингредиенты в блендер. Измельчаем 2-3 минуты на максимальной мощности. Наливаем в стаканы, украшаем веточкой мяты.  опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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свекла авокадо смузи рецепт

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