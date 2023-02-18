7 признаков зрелой женщины

Кого можно назвать взрослой, состоявшейся женщиной? Дата рождения в паспорте отнюдь не играет здесь главной роли. Можно вырасти ударными темпами и стать сформировавшейся зрелой личностью уже где-то к 25 годам, а можно и в 50 оставаться наивной девочкой, обиженно надувающей губки. Зрелость — это не возраст, это степень понимания и принятия жизни. Признак №1. Ответственность В речи незрелой женщины преобладают глаголы в пассивном залоге: «Мне встретился такой мужчина», «со мной приключилась такая история», «меня ввели в грех», «меня напугали», «меня обманули». В жизни она как лодка без вёсел, гонимая по воле волн. Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках! Созревая, женщина становится автором своей жизни. Она берёт на себя ответственность за каждый сделанный шаг, за каждый свой выбор. В её речи «я» становится подлежащим. Не «мне подвернулся этот кавалер», а «я выбрала этого мужчину, потому что так решила». Не «он был так настойчив, что я не сумела отказать», а «я захотела ответить на его ухаживания и приняла их».

Признак №2. Здесь и сейчас

Незрелая женщина живёт или мечтами о будущем, или воспоминаниями о прошлом. Зрелая умеет жить здесь и сейчас. Она ценит текущий момент и умеет находить ценное для себя именно в нём, а не уноситься мыслями куда-то далеко. Зрелая женщина уже нашла своё любимое дело и занимается им, а не тешит себя надеждами, что стоит ещё несколько лет отмучиться на надоевшей и безрадостной работе, и вот тогда… Она понимает, что «настоящая жизнь» начинается не после того, как выйдешь замуж, или родишь ребёнка, или устроишь ребёнка в институт, или выйдешь на пенсию. Вся жизнь — настоящая, и нет более глупого способа провести любой из её отрезков, чем в ожидании светлого будущего на обочине.

Признак №3. Уверенность

Незрелая женщина очень зависима от чужого мнения. Она постоянно советуется по любому поводу с подругами и знакомыми: «А я не толстая? А это платье мне идёт? А можно позвонить ему первой?» Инфантильная особа больше всего на свете боится быть изгнанной за несоответствие правилам из любого сообщества, будь то дружный коллектив бухгалтерии или компания молодых мам на детской площадке. Зрелая женщина имеет своё мнение и уверена в нём. Она доверяет своим чувствам, интуиции, своему восприятию реальности и жизненному опыту. Ей не нужно по каждому малейшему поводу просить у других совета, она самодостаточна.

Признак №4. Принятие

Зрелая женщина никого не пытается перевоспитать, переделать или спасти, особенно — своего мужчину. Она либо принимает людей такими, какие они есть, со всеми их достоинствами и недостатками, либо не принимает. «Милый, я верю, что со мной ты наконец-то изменишься и станешь другим человеком», — это скорее фраза из репертуара пятой молоденькой жены стареющего донжуана, с годами достигшего совершенства в своих навыках навешивания развесистой лапши на женские уши, но не зрелой женщины.

Признак №5. Терпимость

Зрелая женщина терпима. Она прекрасно понимает, что в мире есть много людей с иными политическими, религиозными и философскими взглядами, с другими бытовыми привычками и манерой одеваться, читающих другие книги и любящих другие фильмы, и не спешит выступить против них по любому поводу с копьём наперевес. Она высоко ценит старых друзей и не собирается ссориться с ними только потому, что сегодня они несколько разошлись во мнениях, пусть даже речь идёт об очень важных, мировоззренческих вещах.

Признак №6. Естественность

Зрелая женщина уверена в себе и раскрепощена, в любой ситуации она ведёт себя естественно. Её больше заботит то дело, которым она занимается, и та цель, которой она стремится достигнуть, а не то, как она выглядит со стороны. Она не пытается играть роль кого-то другого и не носит масок.

Признак №7. Называть вещи своими именами

Зрелая женщина умеет и оказывать, и принимать помощь. Она не ждёт, что окружающие будут играть с ней в «угадайку» её желаний и нужд, а умеет ясно высказывать свои просьбы словами. В то же время она понимает, кто сейчас нуждается в её помощи по-настоящему, и не жалеет для них денег или сил.

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Ещё одна отличительная черта, присущая зрелым людям, — это особое философское чувство юмора. Женщину, обладающую таким взглядом на жизнь, трудно выбить из колеи неожиданными переменами или тем, что не все окружающие оправдывают возложенные на них надежды. Такое отношение к жизни основано на доверии к себе, другим людям, миру и Богу.

И конечно, зрелая женщина — это не та, которая сейчас строго проверяет себя на степень соответствия всем перечисленным пунктам. Она и так знает, что созрела, а советы из женских журналов воспринимает с долей иронии.опубликовано econet

Автор Ольга Гуманова

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