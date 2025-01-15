Творожная запеканка с морковью — вкусный и полезный низкокалорийный десерт

Еще один вкусный и полезный десерт с минимальным содержанием жира, калорий и углеводов. Дополнительное преимущество — простота приготовления.
Еще один вкусный и полезный десерт с минимальным содержанием жира, калорий и углеводов. Дополнительное преимущество — простота приготовления.
Ингредиенты:
Приготовление:
Морковь очистите и натрите на мелкой терке. Отделите желтки от белков. Желтки взбейте до посветления, белки с щепоткой соли — до устойчивых пиков. В желтки добавьте творог, перемешайте до однородности. В творог вмешайте морковь, потом добавьте белки и аккуратно перемешайте. Форму для выпекания смажьте подсолнечным маслом. Выложите морковную массу и разровняйте. Посыпьте кунжутом или орехами. Запекайте 40 минут в духовке, разогретой до 180С. Для большей сладости можно добавить мед.
Питательная ценность на 100 грамм: 77 ккал. опубликовано econet
Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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