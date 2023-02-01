8 правил уважающего себя человека

Эти правила помогут вам чувствовать себя уверенно и относиться к себе с уважением.

Хочу поделиться правилами, которых я придерживаюсь сам, и считаю, что о них никому не стоит забывать, чтобы чувствовать себя уверенным человеком и относиться к себе с уважением.

Правила человека, который себя уважает

Правило № 1: Только я имею право оценивать свое поведение, мысли и эмоции

Правило №2: Я имею право не извиняться за свое поведение и не объяснять его другим людям

Правило №3: Я имею право изменить свое мнение

Правило №4: Я имею право самостоятельно решить, в какой степени я участвую в решении проблем других людей

Правило №5: Я имею право ошибаться и лично отвечать за свои ошибки.

Правило №6: Я имею право сказать: «Я не знаю».

Правило №7: Я имею право сказать: «Я тебя не понимаю».

Правило №8: Я имею право сказать: «Меня это не интересует».

Правило № 1: Только я имею право оценивать свое поведение, мысли и эмоции

В нашем поведении находит отражение множество манипулятивных предубеждений. В данном случае это звучит так: «Я не должен оценивать себя и свое поведение независимо от других. Это может делать только кто-то более авторитетный и умудренный». «Не мне судить о себе».

Эти предубеждения чаще всего связаны с такими схемами (убеждениями) как «подавление эмоций», «поиск одобрения и признания», «дефективность», «ожидание жестокого обращения» и др.

На самом деле, никто кроме вас не в праве оценивать ваши мысли, эмоции, а о ваших знаниях, внешнем виде и поведении другие могут высказаться только по вашей просьбе. Ведь обратная связь от окружающих может быть полезной и даже необходимой, например, во время обучения. В других случаях, это может нарушать ваши границы, и такие оценки являются одним из самых распространенных барьеров общения.

Правило №2: Я имею право не извиняться за свое поведение и не объяснять его другим людям

Возможные предубеждения:

я ответственен за своё поведение перед другими людьми и должен отчитываться за него перед ними;

чтобы другие меня правильно поняли, а не подумали плохо обо мне, следует предвосхитить их мысли и первым объяснить то, что я делаю;

если они недовольны моими поступками, мне надо либо извиниться, либо оправдаться;

Здесь могут проявляться схемы: «покорность», «самопожертвование», «неуспешность», «покинутость» и др.

На самом деле, вы не обязаны отчитываться за свои поступки. Да, вы, безусловно, несёте за них ответственность. Напомню, что у каждого из нас есть психологические границы, которые определяются тем, что человек позволяет другим делать и говорить в отношении себя, и что он позволяет себе вести себя в отношении других. Но объяснять свое поведение или нет, например, во время ссоры или конфликта — это ваш выбор. Никто не может вас заставить вас это делать, если только это не противоречит закону или должностным инструкциям, но и тогда у вас будет какой-то выбор.

Правило №3: Я имею право изменить свое мнение

Предубеждения:

Если я высказал свое мнение, то я обязан его придерживаться.

Если я изменю свою точку зрения, значит я некомпетентен и не способен принимать решения.

Если я поменяю своё мнение, сделаю не так, как говорил когда-то, то придётся извиняться и признать, что я ошибался.

Схемы: «жесткие стандарты», «грандиозность», «дефективность» и др.

На самом деле, вы принимаете решение о вопросе, составляете мнение о каком-либо предмете обсуждения, исходя из тех знаний и представлений о нём, которыми владеете в данный момент. Через какое-то время вы можете получить больше информации об обсуждаемом вопросе, приобрести опыт в этой сфере, в связи с чем ваше мнение о нем может измениться. И это не означает, что вы ошибались. Просто вы стали более осведомленным!

Правило №4: Я имею право самостоятельно решить, в какой степени я участвую в решении проблем других людей

Предубеждения:

У меня больше обязательств по отношению к другим людям, к коллективу, чем к себе.

Сначала я должен помочь другим, а там уже и о себе думать.

Если я занимаюсь решением своих проблем в первую очередь, значит я - эгоист.

В первую очередь здесь проявляется схема «самопожертвования», заставляющая ставить потребности других выше своих собственных. Более того, часто факт внимания к своим желаниям вызывает чувство вины в таких случаях.

На самом деле, только вы решаете, кому и когда вы будете помогать. Для этого подумайте, что лежит в основе этого порыва: искреннее желание помочь или же какое-то манипулятивное предубеждение. Необходимо также оценить свои ресурсы, например, время, знания, умения, деньги, прежде, чем вы решите откликнуться на просьбу о помощи. Нередко лучшим решением будет сказать «Нет».

Правило №5: Я имею право ошибаться и лично отвечать за свои ошибки.

Некоторые люди склонны рассматривать свою жизнь, как череду ошибок. Это позиция жертвы, как вы, наверное, уже догадываетесь. Я же согласен с тем, то наша жизнь – это последовательность выборов. Каждый день нам приходится выбирать, и результаты выбора могут отличаться от того, что мы ожидали. Встреча с фактом «ошибки» - это опыт, указание, что, возможно, надо обратить внимание на этот предмет или сферу деятельности.

Предубеждения:

Я не должен ошибаться. Если я допустил ошибку, мне положено испытывать чувство вины.

Поскольку я могу ошибиться, лучше самому не принимать решение. Пусть меня и мои решения контролируют. Тогда моя жизнь будет чередой побед.

Частые схемы здесь: «карательность», «неуспешность», «ожидание жестокого обращения» и др.

На самом деле, если человек отказывается от риска ошибиться, самостоятельно принимая решение, то он попросту отказывается от «себя-в-своей-жизни». Его жизнь становится чередой побед кого-то другого и напоминает персонажа игрового аккаунта. Вторичная выгода для «персонажа» здесь в том, что при ошибке ответственность несет советчик. Другая сторона – победа не принесет удовлетворения, ведь решение принято кем-то другим.

Другой вопрос – сбор информации о предмете, опыте других людей, согласование с наставником. Здесь вы используете свои ресурсы. Это можно и нужно делать! Но решение в результате всего этого должны принимать только вы.

Правило №6: Я имею право сказать: «Я не знаю».

Предубеждения:

Я должен уметь ответить на любой вопрос.

Если я не отвечу на все вопросы, то все поймут, что я не профессионал в своей области.

Помните, как в школе нам повторяли: «Не стыдно не знать. Стыдно не знать и молчать». Так вот: ни в одном из этих случаев нет причин стыдиться стыдиться! Здесь большое значение играют убеждения человека о себе. Если у человека есть убеждение о том, что у него плохая память или низкий интеллект, то любой вопрос, адресованный ему, будет активировать комплекс реакций, в основе которых лежит это убеждение.

На самом деле, если вы не знаете ответа на вопрос, который вам задали, то за такой вопрос можно поблагодарить человека. Эта ситуация – точка вашего роста. Если вы будете помнить о своем законном праве чего-то не знать, то ни у кого не будет возможности манипулировать вами через это.

Правило №7: Я имею право сказать: «Я тебя не понимаю».

Предубеждения:

Я должен понимать других без слов и уметь читать мысли.

Если я переспрошу, то другие подумают, что я глупый.

Схемы: «подавление эмоций», «неуспешность», «ожидание жестокого обращения» и т.д.

На самом деле, мы не сможем узнать, что человек думает и чувствует, пока он сам нам об этом не скажет. Кроме того, открытием для многих людей становится факт того, что и наши собственные мысли и чувства не транслируются окружающим телепатически, как только мы входим в комнату. Как много досадных недоразумений можно было избежать, если бы люди не боялись вносить ясность в предмет обсуждения.

Правило №8: Я имею право сказать: «Меня это не интересует».

Предубеждения:

я должен внимательно и эмоционально относиться ко всему, что мне говорят или предлагают.

если я не стараюсь изо всех сил стремиться к этому, то я черствый и безразличный человек.

Здесь также проявляются схемы «самопожертвования», «поиска одобрения», «дефективности» и т.д.

На самом деле, ваше внимание — это важный ресурс. Делиться им, уделять его кому-то из-за неудобства отказать — гораздо досаднее, нежели потерять определенную сумму денег. О том, что нужно помнить для уверенного отказа, читайте здесь.

Я желаю вам уверенно идти к мечте, задерживаясь на этом пути только ради важных для вас людей! А лучше всего — прихватите их вместе с собой!опубликовано econet

Автор Иван Горбачев

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