8 признаков того, что у вас расстройство пищевого поведения

Расстройство приёма пищи (расстройство пищевого поведения) негативно влияет на физическое и психическое здоровье человека. Вот базовые признаки того, что вы близки к подобному расстройству или уже находитесь в его власти. Проверьте себя, чтобы при необходимости вовремя принять меры.

Можно выделить 8 характерных признаков того, что у человека РПП (расстройство пищевого поведения). К некоторым из них вы, возможно, относитесь как к нормальному явлению. Но на самом деле это - тревожный сигнал.

Как понять что у тебя РПП

1. Вы делаете из еды культ. То есть наделяете ее значимыми свойствами. Например, она может быть плохой, неправильной или наоборот очень манящей, важной. Решающей какие-то проблемы (или провоцирующей их).

2. Вы трудно справляетесь со стрессом и негативными эмоциями. Некоторые из них кажутся непереносимыми, вы как будто не в силах с ними справиться. Соответственно заедаете, чтобы снизить накал.

3. Вы ощущаете потерю контроля. Еда как будто управляет вами. Присутствуют навязчивые мысли о пище. Вы постоянно думаете - что приготовить или сьесть. Или наоборот боитесь сорваться.

4. Вы привыкли получать удовольствие быстро. Сьел шоколадку, и стало веселее. А, чтобы повеселиться, нужно одеваться, идти куда-то.

5. Вы не можете ждать и догонять. Стоять в пробке или сидеть в очереди для вас пытка, как и просто ничего не делать. Еда часто хороший способ структурировать время. И когда вам нечего делать - вы что-то жуете.

6. Ломка. Если вы вдруг решаете отказаться от каких-то продуктов. Например, от сладкого, мучного или жирного. То испытываете ломку, вам срочно это надо. И чувство голода на этом фоне усиливается, то есть после ограничения вы съедаете больше, чем обычно.

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7. Качели. Они могут быть как в питании. Например, ограничение - ломка - срыв - переедание. Так и эмоциональные качели. То есть вы чувствуете сначала экстаз, сьедая что-то запретное, а потом дискомфорт и чувство вины. И таким образом вам не ведомо спокойствие.

8. Ложь. Например, девушка подписалась на похудательный марафон, но выдержать ограничения не могла. В итоге сначала сьедала все, что написано в плане питания, а потом догонялась сладостями. Конечно никому не могла в этом признаться и в итоге бросила. Или человек в одиночестве ест все, что захочет, а на людях только "правильную" еду.

Какие пункты у вас совпали? Или РПП вам не грозит?опубликовано econet

Автор Привалова Екатерина

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