8 способов наладить отношения с токсичными родственниками

Хорошо, когда в семье все ладят, поддерживают друг друга и защищают. Но что делать, если близкие стали по ту сторону баррикад и вызывают у вас массу негативных эмоций (унижение, раздражение, страх и прочие)? Есть такое понятие – токсичные родственники, которые выдвигают вам массу требований и заставляют агрессивно реагировать. В этой статье мы расскажем, что предпринять, если на вас постоянно оказывают давление.

Что делать, если судьба "осчастливила" вас проблемной родней? Ответ есть. С токсичными родственниками можно научиться взаимодействовать. Предлагаем ознакомиться с несколькими рекомендациями, придерживаясь которых вам удастся наладить отношения в семье.

Как общаться с токсичными родственниками

1. Не оправдывайтесь. Стараясь оправдаться, вы демонстрируете мягкость характера и готовность сдастся без боя. Если вы будете подавлять эмоции, которые чувствуете во время «нападок», это только ухудшит ваше состояние.

Запомните, что не стоит оправдывать или игнорировать глупое поведение родни, знайте себе цену, установите рамки поведения и вовремя одергивайте зазнаек.

2. Дайте волю негативным эмоциям. Весь негатив, который вы копите внутри себя рано или поздно вырвется наружу и тогда будет плохо всем. Выпустить негатив можно разными способами, к примеру, заняться спортом, творчеством, поговорить с друзьями за чашечкой кофе... Если вы не переживете все неприятные чувства, они будут отравлять вас изнутри словно яд.

3. Вы заслуживаете хорошего отношения к себе. Запомните это правило и не позволяйте никому его нарушать. Если чувствуете, что родные люди переходят границы дозволенного, возьмите ситуацию в свои руки и отстаивайте собственное мнение. Объясните приемлемые для вас правила общения и требуйте, чтобы другие их придерживались. Только вы отвечаете за собственный комфорт при общении с окружающими.

4. Не принимайте негатив на свой счет. Если вас обвиняют или критикуют незаслуженно, то это не ваши проблемы. Так люди демонстрируют неудовлетворенность собой, они не могут расслабиться и не дают это сделать другим. Еще раз напомним, что нужно знать себе цену и не позволять никому грубить вам.

5. Постарайтесь проявить сострадание. Это не означает, что нужно простить плохое поведение родни. Это означает, что нужно перестать видеть в них врагов. Если вас недооценивают и ранят, постарайтесь понять, почему человек так себя ведет? Может он сам не ощущает поддержки, может он болеет и не может с этим смириться? Вариантов масса, но выход один – понять, что идеальных людей не существует и у каждого бывают трудные времена, когда мы срываемся на близких.

6. Найдите поддержку. Если вам не удается самостоятельно справиться с проблемой, постарайтесь найти союзников. Поговорите с другими членами семьи или с друзьями, как вариант – воспользуйтесь помощью профессионального психолога, который поможет выстроить тактику поведения и наладить отношения. На крайний случай можете почитать книги на тему отношений с токсичными людьми или послушать семинары.

7. Любите в первую очередь себя. Если вы не будете себя ценить, то никто не оценит. Подумайте о своих лучших качествах, займитесь тем, что приносит вам счастье. Например, если вы чувствуете обиду – примите душ, прогуляйтесь вечером или купите себе что-то вкусное. Учитесь радоваться мелочам и чаще балуйте себя, вы этого заслуживаете.

8. Побудьте в одиночестве. Если вы живете в одной квартире с токсичным родственником, постарайтесь создать такой график, чтобы практически не пересекаться с этим человеком. К примеру, вы можете найти подработку (что к тому же улучшит ваше финансовое положение), чаще видеться с друзьями, найти новое хобби. Если вы живете отдельно, это существенно упрощает ситуацию. Достаточно просто уменьшить количество визитов и уже станет легче. А если не помогает, то перестаньте общаться с токсичным человеком, пока он не изменит своего поведения. Не превращайтесь в жертву, заботьтесь о своем психологическом здоровье.

Помните, что каждый человек заслуживает уважительного отношения к себе. Но работать над отношениями должны оба, только в этом случае удастся их наладить. Если обидчик категорически не хочет меняться – не настаивайте и прекратите общение, вы никому ничем не обязаны.опубликовано econet

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