8 установок, притягивающих одиночество

Одиночество хорошо в меру. Чтобы, например, привести мысли в порядок, отдохнуть или заняться любимым делом. Но тотальное одиночество печально и может даже привести к депрессии. Вот как мы сами программируем себя на это состояние: 8 ошибочных установок.

Мы живем, реализуя те установки, которые сами для себя создали. Вот как наше мышление формирует вокруг нас ауру одиночества.

Почему мы одиноки

Одиночество может быть позитивным (это, скорее, уединение, когда мы наслаждаемся покоем или любимым делом) и негативным (когда нам грустно, и мы уверены, что никому не нужны). Итак, убеждения, которые стоят на пути полноценных отношений.

Отношения – помеха карьере

Продвижение по служебной лестнице отнимает много энергии и времени. И люди невольно в списке жизненных приоритетов выдвигают на первый план работу. Отношения же для них утрачивают свою значимость. И подсознательно такой человек просто отказывается от близких взаимоотношений. Возможно, есть смысл пересмотреть свой взгляд на жизнь?

Я не заслуживаю счастья

Так думают неуверенные в себе люди. Им не верится, что счастье снизойдет к ним, ведь оно приходит к красивым, успешным, умным. И они постепенно замыкаются в себе, избегают новых знакомств. Или довольствуются тем партнером, который обратил на них свое благосклонное внимание. Но окружающие видят нас совсем не такими, какими мы себя представляем. И, возможно, многие наши недостатки надуманны.

Я не хочу потерять себя в отношениях

Эта установка людей, прошедших через негативный жизненный опыт. Они, скорее всего, знают, что такое предательство, неразделенная любовь или насилие. Поэтому боятся раскрыть себя в новых отношениях, стать уязвимыми. Но в нашей власти не повторять негативный сценарий. Если прошлый опыт помог сделать выводы, проанализировать свои ошибки, то следующие отношения обязательно будут счастливыми.

Я опасаюсь, что меня снова отвергнут

Если вас хоть раз в жизни отвергли, страх, что это может повториться, будет преследовать еще какое-то время. Вместе с этим зарождается неуверенность в себе, что усугубляет чувство одиночества.

Я добьюсь задуманного, а потом построю отношения

Вот встану на ноги / выучусь / куплю квартиру /заработаю денег и тогда можно подумать о серьезных отношениях. Так многие из нас думают. Но отношения нельзя построить по мановению волшебной палочки. И если вы купили квартиру (стали начальником и т.д.), это вовсе не означает, что завтра же на вашем пороге возникнет идеальный спутник жизни.

Пусть партнер решит все мои проблемы

Стоит разобраться: вы хотите личного счастья или преследуете меркантильные цели? Должен ли потенциальный партнер взваливать на себя груз ваших проблем? При таком потребительском отношении вряд ли получится создать гармоничный и прочный союз.

Отношения нужны ради самих отношений

Подобная установка характерна, например, в отношении женщин, преодолевших определенный возрастной рубеж. Девушке «за 30» родители и знакомые начинают настойчиво намекать, что пора бы подумать о сознании семьи. И получается, что брак становится самоцелью. Но у каждого человека своя судьба: можно выйти замуж в любом возрасте и обрести счастье.опубликовано econet

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