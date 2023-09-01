Метод пяти пальцев: простая техника для достижения цели

Достаточно лишь посмотреть на ладонь правой руки и по первым буквам названия пальцев вспомнить параметры, на основании которых осуществляется контроль.

Метод «пяти пальцев», предложенный Л. Зайвертом, является простой и доступной техникой, в которой за каждым пальцем руки закреплен один из контролируемых параметров качества достижения цели.

Тщательный анализ прошедшего дня по этой методике поможет вам сформировать правильный настрой на следующий день.

Достаточно лишь посмотреть на ладонь правой руки и по первым буквам названия пальцев вспомнить параметры, на основании которых осуществляется контроль.

М (мизинец) — МЫСЛИ, знания, информация.

Что нового я сегодня узнал? Какие знания приобрел? В чем возросла моя компетентность, усилился профессионализм? Какие новые и важные идеи сегодня меня озарили?

Б (безымянный) — БЛИЗОСТЬ к цели.

Что я сегодня сделал и чего достиг?

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

С (средний палец) — СОСТОЯНИЕ духа.

Каким было сегодня мое преобладающее настроение, расположение духа? Что было связано с положительными эмоциями и высокой мотивацией?

У (указательный) — УСЛУГА, помощь, сотрудничество.

Чем я сегодня помог другим? Познакомился ли я с новыми людьми? Улучшились ли мои взаимоотношения?

Б (большой палец) — БОДРОСТЬ, физическое состояние.

Что я сделал сегодня для моего здоровья, поддержания моих физических сил? Что позволило отдохнуть, восстановить силы? Что сделано сегодня мною для поддержания здоровья, физической формы?

Анализируйте итоги дня, контролируйте приближение к целям, и вы обязательно их достигнете. Этот компактный и удобный метод дает возможность быстро и качественно проконтролировать, как прошел день. опубликовано econet

Подписывайтесь на Эконет в Pinterest!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet