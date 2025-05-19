Шоколадно-банановый кекс с похрустывающей сахарной корочкой!

Сладкий, ароматный и влажный, как традиционный банановый кекс, но со вкусом поджаренных орехов, темного шоколада и какао.

Сладкий, ароматный и влажный, как традиционный банановый кекс, но со вкусом поджаренных орехов, темного шоколада и какао.

С похрустывающей сахарной корочкой - хорош и к завтраку, и просто так, к чаю. Прекрасный способ утилизации переспелых, но таких пахучих бананов и остатков шоколада после праздников.

Шоколадно-банановый кекс

Ингредиенты:

½ стакана (55 г) грецких и кедровых орехов

1 ¾ стакана (230 г) муки

1 стакан (200 г) сахара

¼ стакана (30 г) какао-порошка

½ стакана (113 г) сливочного масла

3 спелых банана (450 г)

2 яйца

½ стакана (85 г) шоколадных чипсов или рубленого темного шоколада

1 ч.л. пекарского порошка

¼ ч.л. соды

¼ ч.л. соли

1 ч.л. ванильного экстракта

2 ч.л. ложки коричневого сахара

*стакан объемом 240 мл

Приготовление:

Духовку разогреть до 180 градусов.

Подготовить форму размером 23 х 13 х 8 см, смазав ее маслом и припылив мукой.

Орехи выложить на противень и подрумянить в течение 8-10 минут, затем остудить и крупно порубить. 1-2 ст.л. орехов перемешать с коричневым сахаром и оставить для посыпки.

В большой миске смешать муку, какао-порошок, сахар, пекарский порошок, соду и соль.

В другой миске смешать предварительно размятые бананы, размягченное сливочное масло, слегка взбитые яйца, ванильный экстракт. С помощью силиконовой или деревянной лопатки аккуратно добавлять банановую смесь в сухие ингредиенты, чтобы соединить их, не вымешивая долго. Смесь не должна быть однородной.

Добавить шоколад и орехи, перемешать, выложить в форму для выпечки. Посыпать орехами с сахаром.

Выпекать 55—65 минут, проверить готовность зубочисткой. Она должна выходить из центра кекса сухой. Готовый кекс в форме остудить на решетке. Затем вынуть из формы и разрезать на порционные куски. Полностью остывший кекс резать удобнее.



Банановый вопрос. Куда деваете излишки переспелых бананов, если они бывают? Можно замораживать, сбрызнув лимонным соком и потом добавлять в выпечку. А что бы еще придумать? У нас частенько бананы залеживаются. опубликовано econet