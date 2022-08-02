Живите с Нежностью, не стесняйтесь быть Нежным и помните: Нежности много не бывает.
Женщина может уйти за Нежностью, бросив богатство и сытую жизнь.
А про мужчин и говорить нечего — Нежностью их можно водить, как на веревочке, за нос и за все другие места.
А если вы вдруг захвораете какой-нибудь ерундой — насморком или простудой, — то на самом деле это никакая не простуда, а признак дефицита Нежности.
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Нежность поднимает нам иммунитет... лучше любых лекарств, она омолаживает и дает импульс жить.
Короче, живите с Нежностью, не стесняйтесь быть Нежным и помните: Нежности много не бывает.
Говорите друг другу Нежности, говорите их многократно, говорите их наедине и прилюдно, не стесняйтесь того, что это банально, интимно, нескромно...
Говорите — и вы поразитесь результату, просто поразитесь!опубликовано econet.ru
© Эдуард Тополь
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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