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Вкусные и полезные десерты: Тыквенный пирог с апельсином и морковное печенье

Источник: Econet 14 октября 2024 6516
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Вкусный и полезный десерт, содержащий много витаминов и различных полезных нутриентов. В рецепт также можно добавить орехи

Вкусные и полезные десерты: Тыквенный пирог с апельсином и морковное печенье

Тыквенный пирог с апельсином

Вкусный и полезный десерт, содержащий много витаминов и различных полезных нутриентов. В рецепт также можно добавить орехи.

Ингредиенты:

  • Овсяная мука (молотые хлопья) 250 г
  • Кефир обезжиренный 250 мл
  • Тыква 400 г
  • Яйцо 1 шт.
  • Апельсин 1 шт.
  • Изюм 100 г
  • Стевия, корица по вкусу

Приготовление:

Муку соедините с яйцом и 150 мл кефира, все хорошо перемешать — должно получится липкое неоднородное тесто. Распределите его ровным слоем по силиконовой форме, оставляя бортики около 3 см. На 10 минут уберите форму с тестом в холод, после чего выпекайте основу в разогретой до 200С духовке 10-15 минут. Приготовьте начинку: очистите и нарежьте на небольшие кубики тикву и отварите ее 10-15 минут в кипящей воде, что бы она стала мягче. Апельсин нарежьте на кубики, изюм ошпарьте кипятком. Соедините тыкву, порезанный апельсин, изюм, чуть-чуть корицы и остатки кефира, все тщательно перемешайте. Выложите тыквенную начинку в приготовленню тестовую форму и выпекайте при 180С еще 25-35 минут. Готовый пирог по желанию можно украсить изюмом, черносливом или горьким шоколадом.

Питательная ценность на 100 грамм:

Килокалории 127 ккал
Белки 4,7 г
Жиры 2 г
Углеводы 23,5 г

Вкусные и полезные десерты: Тыквенный пирог с апельсином и морковное печенье

Морковное печенье

 

Попробовав один раз вкусное, здоровое и очень простое в приготовлении печенье по этому рецепту, вы будете печь его снова и снова. Отличный десерт!

Ингредиенты:

Морковь 1 шт. (80-100 г)
Овсяная мука 50 г
Яичный белок 1 шт.
Изюм 10 г
Корица, ванилин
Сода на кончике ч.л., гашеная лимонным соком

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты, вылепите печенья, выложите их на противень, выстланный бумагой для выпечки. Запекайте в духовке при средней температуре в течение 20-25 минут. Приятного аппетита!   опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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