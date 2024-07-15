Фаршированные помидоры за 10 минут

Если гости на пороге и нужно срочно что-то изобразить, приготовьте эти фаршированные помидоры...

Если гости на пороге и нужно срочно что-то изобразить, приготовьте эти фаршированные помидоры. Классическая сырная начинка и эффектная подача будут восприняты на ура.

Впрочем, нарядную закуску можно приготовить и самым обыкновенным вечером, чтобы порадовать близких без всякого повода. Легкое, пикантное и доступное блюдо освежит и украсит стол, заняв при этом минимум времени.

Что нужно:

4 крупных помидора

4 отварных яйца

100 г твердого сыра

2 ст.л. домашнего майонеза или сметаны

1 небольшой пучок зелени

2 зубчика чеснока

соль, перец – по вкусу

Как приготовить фаршированные помидоры:

1. Сыр и яйца натереть на мелкой терке.

2. Добавить рубленую зелень, измельченный чеснок, майонез, соль и перец.

3. Аккуратно перемешать сырно-яичную массу.

4. У помидоров срезать шляпки, ложкой вынуть мякоть и нафаршировать начинкой. Украсить зеленью и немедленно подавать к столу.

СОВЕТ

Придать фаршированным помидорам вкус итальянского салата капрезе можно, заменив майонез оливковым маслом, а сыр – моцарелой. Украшать в этом случае лучше всего веточками свежего базилика. опубликовано econet