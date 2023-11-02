Каждый человек значителен

Каждый из нас кто нитка, кто иголка, кто молоток, кто пила, кто гвоздь. Не нужно считать себя слишком маленьким для большого дела, и слишком большим себя считать тоже не надо...
"Есть великие, рядом с которыми все кажутся мелкими. Однако поистине велик тот, с кем каждый чувствует себя великим"
Чарльз Диккенс
Что позволяет одним людям считать себя "лучше" других? Деньги, престижное образование, высокая должность, социальный статус? Национальность, место рождения, принадлежность к той или иной религиозной конфессии? Рост, вес, цвет волос или глаз? Марка автомобиля? Интеллектуальная одаренность или физическая привлекательность? Почему иногда нам кажется, что сравнив двух людей по каким-либо видимым невооруженному глазу критериям, мы сможем сделать правильный вывод относительно глубины и качества пути каждого из них. Разве можно судить о "значительности" человека, если нам неведом высший замыселего воплощения на этой планете? Что можно знать и говорить о другом, если самих себя-то толком не чувствуем и не понимаем.
Если ребенок не очень успевает в школе, это не значит, что он теперь "неудачник по жизни". Роль ученика и студента - это всего лишь одна из сфер, но еще не вся жизнь, к тому же на успеваемость влияет очень много факторов - от психологической атмосферы и бытовых условий в родительской семье до взаимоотношений с учителями и одноклассниками, и историиизвестны много случаев, когда неуспевающий ребенок вдруг становился выдающимся предпринимателем или мастером своего дела. Однажды просто взялся за себя, восполнил пробелы в знаниях, которые были необходимы, и добился того, о чем мечтал. Важно сохранить в ребенке ощущение значимости его жизни - мы любим тебя как сына/дочь, ты ценен для нас как член семьи, как родной и близкий человек, как хороший друг.
Если человек, например, попал в аварию или имеет врожденные физические ограничения, то это не значит, что нужно "ставить на нем крест" или считать его несчастным и невезучим. Откуда мы знаем, почему так произошло и зачем это было нужно? "Каждому человеку отмерена своя длина пути и мера страданий", но лучшее, что можно сделать по отношению к человеку с физическими ограничениями - это видеть в нем личность, а не тело. Отклонения в физическом развитии и внешнем виде тела - это лишь отличный от обычного способ функционирования физической оболочки, "инвалид - это способ передвижения, а не образ жизни", но в современном обществе, к сожалению, эти мысли не особо осознаваемы. Однажды я познакомилась с одним очень странным художником, который воспринимал мир непонятным с моей точки зрения образом, но встреча с ним подарила мне одну красивую идею: "Видеть красоту в идеальном - это очень простое дело, - сказал мне он. - Ты попробуй разглядеть красивое во внешне неприглядном или там, где люди не привыкли ее видеть". Вот это правда.
Про деньги, статус, образование, внешнюю привлекательность - все то же самое - дело не в наличии, а в том, как мы распоряжаемся тем, что имеем. В деньгах нет ничего плохого, но деньги - лишь инструмент, зеркало нашего внутреннего мира. Красота - понятие относительное, потому что от холодной и глупой красоты сильно устаешь, сама по себе она не имеет ценности. Внешняя привлекательность - это дар, помогающий располагать к себе людей, но без доброго сердца она не принесет много счастья. Красивое тело стареет, рано или поздно оно теряет свою привлекательность, красивая душа с возрастом усиливает ее. Таланты сами по себе тоже ничего не значат, их нужно применять в жизни - чем более щедро одарен природой человек, тем выше с него спрос. Много дали, значит, на тебя рассчитывают и в тебя верят, так увеличивай свое внутреннее добро, приумножай то, с чем пришел в этот мир, не надо застревать на месте. Одаренность не является поводом ставить себя выше других.
Любые навыки и умения не являются абсолютным показателем "развитости". На человека сильно влияет среда, в которой он вырос, если в детстве, например, в семье не соблюдался режим дня, то ребенку очень сложно самостоятельно организовать свой домашний учебный процесс, соответственно, он будет отставать по некоторым дисциплинам, а если это накладывается еще и на плохие отношения с преподавателем в школе, то неуспеваемость по предмету считайте обеспечена. Или человек вырос рядом со взрослыми, которые не владели грамотной речью, а все эти речевые обороты и постановка ударений встраиваются в нас очень прочно, на переучивание во взрослом возрасте зачастую требуется много усилий.
Уровень духовного развития и академической образованности значимых взрослых сильно влияют на формирование личности ребенка, но очень важно, чтобы мы научились не принижать значимость человека и не ставить ее в зависимость от стартовых условий, важно помнить, что человек может измениться сам, нужно стараться вдохновить его на позитивные изменения в себе. Поверьте, что даже два-три года осознанной работы над собой могут так сильно изменить человека, что никто и не вспомнит, насколько необразованным, некрасивым и не уверенным в себе был он раньше, а если и вспомнят, то будут уважать еще сильнее, потому что люди ценят честную и качественную работу над собой.
Не каждому человеку суждено быть выдающимся ученым или талантливым художником, не каждому по судьбе положено заниматься бизнесом и иметь большой заработок, не каждому нужно стремиться получить высокий пост и иметь доступ к власти и высоким полномочиям, многие из тех, кто так сильно бежит наверх, просто не смогу выдержать нагрузки, которая придет вместе с высоким социальным или профессиональным статусом. Но! Каждый человек значителен! Каждый человек играет свою роль, каждый человек полезен именно там, где он находится. И бизнесмены, и ученые, и продавцы, и работники почты, и слесари, и токари, и агрономы, и священники, и художники, и певцы, и пекари - все важны. Важен каждый человек на этой земле, нет профессий лучше или хуже, нет национальностей лучше или хуже, нет людей лучше или хуже, есть путь отдельного человека - души, которая пришла сюда учиться, есть виды деятельности, которые подходят одним и не очень привлекательны для других. Наша задача - выбрать для себя тот вид деятельности, с помощью которого мы сможем максимально проявить заложенный в нас потенциал, быть полезными другим людям и стараться сделать это наиболее качественным образом.
Фотографу важно стараться увидеть и запечатлеть в человеке такую красоту, о которой, быть может, сам человек и не догадывается, фотограф имеет силу показывать людям их красоту. Учителю важно разглядеть потенциал в ребенке и постараться вдохновить и направить ученика в сторону максимальной реализации его потенциала. Врачу важно очень внимательно относиться к проблемам приходящих к нему людей, необходимо с состраданием и заботой помочь пациенту найти путь к исцелению не только тела, но и заболевшей его души. Повару очень важно готовить пищу с любовью, стараться вложить в еду свое тепло и радовать гостей красивыми и вкусными блюдами. Секретарю важно создавать хорошую атмосферу в офисе, координировать работу людей, помогать руководителю, а самому руководителю важно стать таким лидером, около которого люди начинают расти и развиваться.Лидер - это тот, около которого все растут.
Неважно, на какой должности вы работаете и чем занимаетесь в профессиональной деятельности, важно понимать, что от вашей работы зависит комфорт, благополучие, а иногда и жизнь других людей, поэтому очень важно видеть за каждым бизнесом людей, людей с их жизненными историями, непростыми судьбами, с их чаяниями и переживания. К нам в офис приходит не "клиент", на прием к врачу приходит не "пациент", в университетской аудитории сидит не "студент", а человек, живой человек, значительный человек. Его значительность определяется не стоимостью его машины и не качеством его одежды, не ростом, весом, цветом кожи, и даже не интеллектуальной одаренностью, а тем, что он такой же как и каждый из нас - созданный из плоти и крови, наделенный душевными качествами, находящийся быть может на другой ступени развития, но ничего страшного, каждый учится в своем классе.
Отношение - это то, как мы относимся к другим людям, поэтому уровень интеллектуального или духовного развития того, кто встречается нам на пути, не имеет никакого значения, имеет значение лишь то, до чего мы сами дошли на нашем собственном пути и как относимся к другому человеку. "Люди судят о вещах и событиях в соответствии с тем, что имеют в себе сами" (Старец Паисий Святогорец). Если мы считаем себя более развитым, так значит, в нас должно быть больше сердца, любви, мудрости и терпения для общения с теми, кто идет немного другой дорогой, а еще должно быть понимание, что все важны одинаково. В теле вот что важнее - нога или рука? почки или печень? глаза или уши?Все важно, все значительно, а вот еще вспомните, какая маленькая спичка, а ведь не приготовишь обед, если не найдешь огня. И плита будет, и кастрюля, и продукты - а суп не сваришь, и вроде ведь такая маленькая и незначительная спичка, правда же? Иголка на швейной машинке сломается, и тоже ничего не пошьешь, хотя и нити, и ткани будут приготовлены.
Каждый из нас кто нитка, кто иголка, кто молоток, кто пила, кто гвоздь. Не нужно считать себя слишком маленьким для большого дела, и слишком большим себя считать тоже не надо... Каждый человек значителен, нужно просто найти свое место в жизни, но не сравнивать себя с другими людьми, а слушать свой внутренний голос, размышлять и искать свой собственный путь.
А вот то, в чем может проявиться значительность каждого из нас уже прямо сейчас, - это наши роли в семье, потому что мы там всегда нужны и важны. Всем нам нужно постараться стать хорошими детьми, родителями, сестрами и братьями, друзьями и просто хорошими людьми для тех, кто живет и растет рядом с нами. Человек с большим и добрым сердцем - самое красивое и бесценное сокровище на этой земле.опубликовано econet
Автор Дина Ричардс
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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