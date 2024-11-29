Сельдь в сметанно-яблочном соусе: нереально вкусно!

Перебирая полки со старыми книгами, наткнулись тут на пожелтевшую, но в общем-то не очень и старую, книгу "Рыбные блюда". Читать интересно, и удивительно то, что двадцать лет назад люди у нас, оказывается, ели и гребешков, и лангустов...

Перебирая полки со старыми книгами, наткнулись тут на пожелтевшую, но в общем-то не очень и старую, книгу "Рыбные блюда". Читать интересно, и удивительно то, что двадцать лет назад люди у нас, оказывается, ели и гребешков, и лангустов, и улиток, делали масляно-анчоусные соусы, субиз, морне и супрем и запивали все шабли.

Ничего такого в нашей семье припомнить мы не смогли. Зато у нас была рыба - на все времена. Селедочка).

Еще один из рецептов тех лет, когда слово "залом" знали все, когда селедка была непременным блюдом и на праздничном, и на будничном столе.

Со сметаной, зеленым ароматным яблоком, оттененным свежестью лимонной цедры - она, любимая.

Сельдь в сметанно-яблочном соусе

Ингредиенты:

500 г слабосоленой сельди

1 крупное зеленое яблоко

100 г сметаны

1/2 ч.л. тертой лимонной цедры

1/2 ч.л. лимонного сока

несколько перьев зеленого лука

соль

Как приготовить:

Разделать сельдь на филе, зачистить от костей. Нарезать на порционные кусочки, выложить в селедочницу.