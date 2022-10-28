Почему девочки предпочитают плохих парней

Очень много обид бывает у хороших мальчиков (разного возраста), когда девочки одна за другой отправляют их во френдзону, предпочитая им плохих парней.

Очень много обид бывает у хороших мальчиков (разного возраста), когда девочки одна за другой отправляют их во френдзону, предпочитая им плохих парней.

Разве ж это справедливо?

Если честно, да, вполне справедливо. И пока хорошие мальчики не поймут, что это справедливо, они ничего не смогут поменять. Они так и будут обиженно сидеть со внешним локусом и обвинять девочек в извращенных вкусах, в женской логике, а еще будут обвинять мам девочек, которые их неправильно воспитали, сериалы, в которых романтизируются образы подонков, ну и плохих мальчиков тоже будут обвинять за то, что те врут и морочат голову девочкам так, что те отправляют их, хороших парней, во френдзону.

И ничего не изменится в личной жизни хороших мальчиков, пока они не согласятся признать, что да, все справедливо и не начнут искать свой собственный изьян. Не спросят себя: может быть не так уж я и хорош? Или например: во многом я хорош, но во мне не хватает чего-то, что является для девочек главным!

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Если это не сделать, не поможет и мой пост. Он покажется просто обидным. Зато, если локус все-таки обратить вовнутрь границ и поискать причину своего хронического невезенья в своем неправильном поведении (только не в природе, это тоже - внешний локус, внутренний - это то, чем ты можешь управлять, то, что ты можешь менять, а не то, что дано и точка) здесь мой пост пригодится. Как раз для этого случая я его и напишу.

Чего не хватает в хороших мальчиках, которых постоянно отправляют во френдзону? Не всех хороших мальчиков туда отправляют, но многих, это правда. И отправляют из туда не из подлости, а потому что они - ЗАНУДЫ. Хорошие мальчики следуют правилам и рассчитывают, что выполняя правила, они заслужат конфетки в виде любви девочек. Ан нет! Любовь девочек - чистая стихия, плевать ей на правила. Особенно плевать их сексуальному влечению. Потому что чисто по-человечески девочка может любить правильного зануду, и мама ей может говорить "ну посмотри какой хороший парень", а вот сердце ее может бастовать и особенно активно бастует то, что ниже сердца. Ну вы поняли, о чем я, да? Вот это - черта с два подкупишь какими-то правилами. Там у девочек - хаос.

Вот годам к тридцати и дальше, девочкам иногда удается договориться с хаосом и они начинают избегать плохих мальчиков, а хороших достают из френдзоны и стряхивают с них пыль, улыбаются кокетливо. Это происходит потому, что к этому возрасту девочки и сами зануды часто, а еще ответственны, ну и напуганы ужасным опытом с плохими парнями, не своим, так подруг. Поэтому многие девочки после тридцати начинают любить не тем, что ниже сердца, а тем, что выше. Но! Это довольно своеобразная любовь. Страсти в ней уже маловато, расчета много, поэтому уверенно сказать, что хороших мальчиков в это время любят точно так же как и плохих, нельзя. Вернее сказать, что ни хороших, ни плохих уже не любят, плохих избегают от греха подальше, а с хорошими все так же скучно, но предпочитают последних или никого.

Это не всех касается, конечно. Есть очень хорошие мальчики, которые обладают всеми достоинствами плохих, но не имеют их недостатков, и только ради них я и пишу об этом. Не нужно становиться плохим, чтобы девочки любили, нужно просто пересмотреть свой взгляд на собственную хорошесть. И взять кое-что у плохих парней, а для этого перестать их презирать, снять свое белое пальто. Иначе ничего не выйдет.

Главное проститься с ожиданием, что выполняя какие-то нормативы, можно взволновать девичье сердце. Нарушая все подряд нормативы, взволновать сердце проще, но это слишком опасно, поэтому разумная девушка все-таки будет держаться от вас подальше. Кроме того правоохранительные органы могут заинтересоваться вами раньше, чем заинтересуются девушки. Поэтому путь этот крайне рискован. Лучше просто понять суть - быть роботом или запрограммированной машиной - верный путь во френдзону. Жить в страхе, боясь сделать какой-то лишний шаг, опасаясь принять собственное решение, переживая, как бы чего вдруг ни вышло - путь туда же. Не за хорошее отправляют во френдзону хороших мальчиков, а за плохое как раз, хотя это плохое нередко очень сложно отделить от хорошего. Но я сейчас попробую.

Глядите, молодые девочки, да и зрелые тоже, если речь идет об их сексуальности (зрелые иногда подавляют ее ради более важных целей, как им кажется, а молодые более ветренны и спонтанны) загораются от смелости мужчин. Сила - понятие относительное, в правовом обществе особенно. Силен тот, у кого больше денег, кто умеет оставаться в правовом поле, то есть чувство безопасности скорее даст хороший мальчик, чем плохой, и это важно. Но стремление к безопасности у девочек конфликтует с их спонтанностью (и не только у девочек). Если страх очень силен, не до спонтанности, но если все относительно безопасно, девочка будет стремиться раскрутить спонтанность, получить поток, свой собственный и поток партнера, потому что поток может заражать другой поток и усиливать. Зрелая и ответственная девочка, лет под сорок, настолько загружена обязательствами, тревогами, страхами, что ей вообще может быть чихать на спонтанность. Но она и способность влюбляться поэтому утрачивает, а если вдруг влюбляется, то это опять же - энергия хаоса.

То есть смелость и дерзость для того, чтобы быть привлекательным, мальчику необходима. Если он при этом умудряется быть хорошим, иметь не только один ветер в жопе, но и что-то в голове, это будет ему только в плюс, всегда. Но если он имеет что-то в голове и даже много, а вот ветра в том самом месте - ноль, увы, сексуальность девочки он вряд раскрутит, то есть у него могут быть реальные трудности и с романтикой, и с сексом, а значит придется ему тогда сидеть во френдзоне то и дело. Девочка и сама будет переживать, ну как же так, почему я не люблю такого хорошего мальчика! Но увы, сердцу не прикажешь. А тому, что ниже, тем более. Сердце еще можно как-то разжалобить и раскачать сентиментальными картинами, как тебя этот мальчик любит, как он тоскует по тебе и горит, но вот то, что ниже... увы. Там нужен хаос. Немножко хаоса хотя бы. Но не ноль. Понимаете?

Поэтому девочки классе в седьмом в ужасе смотрят на хулиганов, но ужас их больше связан с прозрением, что этот хулиган их пугает, но и влечет. Если она расскажет об этом маме, мама может наорать на нее. Маме страшно, неужели ее дочка-хорошистка не понимает, что двоечник и хулиган - это дно. Что ее ждет в жизни с такими извращенными вкусами? Но это не извращенные вкусы, это нормальные вкусы для данного возраста (страх и влечение - да, и задача в них разобраться). Просто в седьмом классе хорошие мальчики выглядят очень робко и забито (не всегда, но часто), поэтому девочкам нравятся хулиганы, которые - 100% хаос, буквально черти из свиты Аида (вспомните миф о Коре). А вот дальше многие хулиганы действительно опускаются на дно (некоторые ничего, поднимаются), а многие хорошие мальчики тоже обретают ключи от хаоса, в виде уверенности в своем праве и силе, вместе с этим становятся сексуальны и в них тоже появляется все то, что девочки так любят, и теперь девочка может влюбиться и в умного парня тоже, и в законопослушного, а не только в двоечника и шалопая. И влюбиться она может в такого намного сильней, потому что ее ничто теперь не останавливает, а с плохим парнем останавливали то и дело сомнения и страхи.

К сожалению, немалая часть хороших мальчиков и после 18 лет тоже остаются занудами. Они планируют свою жизнь, они выполняют четкие инструкции, они ищут какие-то книги, как знакомиться с девочками, но ни одной минуты они не ищут своей собственной спонтанности, они презирают хаос и избегают его, их воротит от всего, что не вписывается в правила. И они не могут понять, почему же они не нравятся девочкам?

А бывает еще хуже. Если хороший парень соблюдает все нормы, но старается быть самостоятельным, он так или иначе получает какой-то стержень, а стержень для девочек почти так же привлекателен как и смелость, да и стержня, честно говоря, без смелости не получишь, то есть если стержень есть, есть и хаоса столько, сколько нужно, не больше, не меньше. Такие мальчики уже привлекательны для девочек, но становятся хорошие мальчики такими, только истоптав много железных башмаков и стерев много железных посохов, как Иван-царевич в сказке, то есть пройдя много трудностей и преодолев много проблем проактивно и сделав личные выборы, тогда и развив свою собственную самость. Оставаясь пассивным исполнителем правил, стержень не получишь.

Те "хорошие мальчики" которые драконов избегают и по лесным топям никогда не ходят, потому что слишком ленивы и тревожны, все время ищут каких-то инструкций, чтобы избегать проблем, те застревают во френдзонах девочек на всю жизнь. Даже если какая-то девочка, натерпевшись от плохих парней или просто с детства запуганная, выходит замуж за такого, их брак все равно подобен френдзоне.



И это еще не самый плохой вариант. Самый плохой - это хороший мальчик, который не просто добуквенно и осторожно соблюдает все общественные правила, а еще и в девочке своей видит источник правил. Он хочет выполнять ее инструкции и получать поощрение в виде ее восхищения и любви. Когда девочка не может дать ему восхищение, потому что ее совсем не восхищает этот несчастный, он обижается и злится, а иногда даже злиться боится, и просто плачет. Да, некоторые мальчики боятся выразить обиду в виде агрессии, у них стоит запрет, они плачут и умоляют. Это приводит к тому, что девочка и послать его не может (как если бы он ее просто обругал), но и терпеть нытье не может. И мается такая девочка, мается, пока не начинает этого мальчика люто ненавидеть, пока не принимается его унижать, иногда сама того не понимая, буквально в аффекте, поскольку раздражение накопилось.

Потом такой хороший мальчик понять не может: за что? Он старался делать все, как нужно другим, он пытался выполнять все инструкции и желания девочки, и даже обидевшись, подавил свою агрессию и просто плакал. Он был хорош со всех сторон, как ему кажется. Почему же он не получил в ответ любовь, как ему обещали в детстве?

Но есть ли хоть одна детская сказка, где любовь получает нытик, хлюпик, трус и лентяй? Нет такой сказки. Любовь получает только герой. А если ты совсем не герой и даже смутно на него не похож, сиди во френдзоне. Даже если у тебя есть много хорошего: доброта, деньги, образование, этого мало для страстной любви. Подожди, может быть после тридцати женщины начнут тобой интересоваться, когда их выбором будет управлять рассудок, а не сердце и не то, что ниже. опубликовано econet.ru

Автор Марина Комиссарова

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