Очень нежный и деликатный паштет из свеклы и копченого лосося — вкусная и красивая закуска

Паштет из свеклы, копченого лосося и крем-сыра — очень нежный и деликатный паштет!

Надо:

200 г крем-сыра ( в оригинале маскарпоне)

60 г вареной свёклы

120 копчёного лосося

1-2 ст.ложки лимонного сока

немного свежего укропа

чёрный перец по вкусу

Приготовление:

Поместить все ингредиенты (кроме перца) в блендер или фудпроцессор и взбить до однородного состояния.

Сначала свёклу, рыбу и лимонный сок, потом добавить крем-сыр.

Лосось должен быть не очень соленый, прежде, чем вбзивать попробуйте. Крем-сыр слегка подсолен и соленый лосось, поэтому лосося возьмите сначала чуть меньше. опубликовано econet

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