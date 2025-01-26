Я люблю тебя за то, какая я рядом с тобой

Есть красивое выражение, которое гуляет по статусам в социальных сетях: "Я люблю тебя не за то, какой ты, а за то, какая я рядом с тобой". Кажется, оно принадлежит Маркесу Гарсиа.

Самое правильное, что может быть для построения любых отношений: меньше внимания уделять тому, какой человек, а больше прислушиваться к тому, что чувствуешь ты рядом с ним.

Есть красивое выражение, которое гуляет по статусам в социальных сетях: "Я люблю тебя не за то, какой ты, а за то, какая я рядом с тобой". Кажется, оно принадлежит Маркесу Гарсиа.

А ведь в этой мысли есть большая мудрость. Если ты не плоская личность с одной-двумя явными характеристиками, а человек, который постоянно себя развивает, расширяет свои личностные границы, то со временем становишься похожим на объемный многогранник. Несколько архетипов, которые ты можешь чередовать или включать разные в разных ситуациях, несколько ролей, которые осознанно играешь в зависимости от окружения, несколько талантов, которые взращиваешь в себе, и множество самых разнообразных качеств от темных до самых светлых, высоких.

Знаете ведь эту теорию, что каждый из нас - зеркало другого? Так вот получается, если человек видит в тебе грань, как ему кажется недостойную, требующую исправления, то именно она в нем самом наиболее активная. Она, может, и тебе самой не очень нравится, а в его интерпретации вообще раздражает, как постоянное напоминание о твоем несовершенстве. И от этого хочется отмахнуться, защититься, спрятаться. От человека, от его слов, от его видения тебя. Ты же понимаешь, что это качество тоже твое, и пусть оно в тебе будет. Ведь в тебе есть много всего другого, что можно ценить и любить.

А есть люди, которые видят тебя такой, какая ты самой себе дорога. Они это превозносят и лелеют, возможно, потому что в них самих есть подобные качества. И ты растешь следом за их представлением о тебе. Ты расслабляешься, потому что тебе не нужно бороться с собой. Ты множишь то, что и так хорошо, и может быть еще лучше. И эти люди вызывают твою симпатию и безграничную благодарность.

В одном из эпизодов фильма «Исчезнувшая» главная героиня, вынужденная, как мамочка, делать замечания своему мужу, говорит ему: «Зачем ты это со мной делаешь? Я не хочу быть сукой, стервой, я сама себе такой не нравлюсь. Зачем ты это со мной делаешь?». И это тоже о том, что кто-то показывает тебе хорошее, отражая твою светлую сторону, а кто-то достает на поверхность все дерьмо, которое в тебе есть.

Можно прочитать много книг, пройти еще больше тренингов, поработать с людьми и думать, что наконец-то научилась разбираться в людях. Но, пожалуй, самое правильное, что может быть для построения любых отношений: меньше внимания уделять тому, какой человек, а больше прислушиваться к тому, что чувствуешь ты рядом с ним.Нужно отслеживать свои первые мысли и впечатления, даже если оглохла и ослепла от затягивающего в сети обаяния. Скорей всего, в далеком или не очень будущем они подтвердятся. Следует отмечать свои телесные ощущения комфорта и дискомфорта: тело не лжет. Если хочется сразу же сбежать, беги. Если хочется раствориться и расслабиться в поле другого человека, возможно, стоит себе это позволить.

В общем, если ты слышишь упреки в том, что ты недостаточно нежна и недостаточно женственна, то, может, проблема вовсе не в тебе. Вероятно, именно такую отражает тебя тот, кто сейчас рядом с тобой. Конечно, ты можешь быть и такой, ты в принципе можешь быть разной. У тебя есть внутренний стержень, и ты умеешь защищаться и быть решительной. Но зачем, если никто не нападает и не требует соответствия своему представлению о тебе?

Одним словом, выбирать в друзья, партнеры и любимые стоит тех, чье видение тебя самой тебе нравится. Так счастья в жизни точно будет больше.опубликовано econet

Автор Лилия Ахремчик

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