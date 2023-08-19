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Смузи ананас и грейпфрут с тыквенными семечками — один из лучших сжигателей жира!

Источник: Econet 19 августа 2023 5468
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Отличный и вкусный напиток для желающих избавиться  от пары-тройки лишних килограммов и при этом получить заряд бодрости!

Смузи ананас и грейпфрут с тыквенными семечками — один из лучших сжигателей жира!

Отличный и вкусный напиток для желающих избавиться  от пары-тройки лишних килограммов и при этом получить заряд бодрости!

Ананас —низкокалорийный продукт с очень низким содержанием жиров. Его калорийность – 52 кКал на 100 г сырого фрукта. Содержащийся в ананасе бромелин, пособствует похудению. Содержит витамины В1, В2, В12, РР и А, пищевые волокона, органические кислоты, калий, кальций, фосфор, железо, медь, цинк,  магний, йод,

Смузи ананас и грейпфрут с тыквенными семечками — один из лучших сжигателей жира!

  • Грейпфрут - 1/2 (среднего размера)
  • Ананас - 4 кусочка
  • Кефир - 250 миллилитров
  • Семена тыквы - 30 гр.
  • Кокосовое масло - 30 миллилитров

Просто соедините все ингредиенты в блендере и взбейте до получения однородной массы! опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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смузи еда рецепт ананас тыква напиток похудение

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