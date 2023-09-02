Чтобы изменить свою жизнь, достаточно отказаться от привычных формулировок. В словах заключена невероятная сила. Они могут: радовать человека или отравлять ему жизнь; поощрять или приводить в замешательство; вдохновлять или подавлять.

Чтобы из­ме­нить свою жизнь, до­ста­точ­но от­ка­зать­ся от при­выч­ных фор­му­ли­ро­вок. В сло­вах за­клю­че­на неве­ро­ят­ная сила .

радовать человека или отравлять ему жизнь

поощрять или приводить в замешательство

вдохновлять или подавлять

Неуве­рен­ный в себе че­ло­век разо­ча­ро­вы­ва­ет окру­жа­ю­щих. Уве­рен­ный — вдох­нов­ля­ет. Ряд ис­сле­до­ва­ний по­ка­зы­ва­ет, как внеш­нее воз­дей­ствие ме­ня­ет наши чув­ства. Улыб­ки окру­жа­ю­щих де­ла­ют че­ло­ве­ка счаст­ли­вее. Неко­то­рые позы по­вы­ша­ют уро­вень те­сто­сте­ро­на. Наши слова тоже ока­зы­ва­ют пря­мое вли­я­ние на нас и окру­жа­ю­щих. Вот че­ты­ре фразы, о ко­то­рых стоит по­за­быть на­все­гда

«Я всегда...»

Нет, не все­гда. Может, это было один раз или вы за­ни­ма­лись этим в про­шлом, но не все­гда. Не стоит про­грам­ми­ро­вать свое бу­ду­щее.

Из­бе­гай­те од­но­знач­ных за­яв­ле­ний. Жизнь пре­бы­ва­ет в по­сто­ян­ном дви­же­нии. Се­год­ня вы не тот че­ло­век, каким были год, месяц или даже день назад. Ска­зав: «Я все­гда курю», вы под­ра­зу­ме­ва­е­те, что ку­ри­ли и в утро­бе ма­те­ри. Не на­вле­кай­те на себя про­кля­тие огра­ни­чен­но­сти. По­ня­тия «все­гда» не су­ще­ству­ет. Вме­сто этого го­во­ри­те: «В про­шлом я ...» или «В этот раз не по­лу­чи­лось».

«Ой, ну что вы!»

Стран­ность людей в том, что они стре­мят­ся к одоб­ре­нию дру­гих, но, по­лу­чив его, на­чи­на­ют скром­ни­чать или ума­лять соб­ствен­ное до­сто­ин­ство. Обыч­но эта фраза сле­ду­ет за ком­пли­мен­том. С тем же успе­хом можно ска­зать «Я — ничто». Один из самых быст­рых спо­со­бов об­ре­сти уве­рен­ность — при­ни­мать ком­пли­мен­ты в том, в чем вы дей­стви­тель­но хо­ро­ши. У каж­до­го есть по­ло­жи­тель­ные ка­че­ства. Пу­сто­та внут­ри — пу­сто­та сна­ру­жи. От­но­си­тесь к по­хва­лам за соб­ствен­ные до­сти­же­ния без лож­ной скром­но­сти. По­лу­чив ком­пли­мент, от­ве­чай­те на него с до­сто­ин­ством, ис­крен­но­стью и бла­го­дар­но­стью.

«У него/нее было... Это несправедливо!»

Увы, жизнь неспра­вед­ли­ва. Вы не ро­ди­лись мил­ли­ар­де­ром и, воз­мож­но, ни­ко­гда им не ста­не­те. Люди неболь­шо­го роста, ско­рее всего, не смо­гут пре­вра­тить­ся в звез­ду бас­кет­бо­ла. Та­ко­ва жизнь. Луч­ший спо­соб бо­роть­ся с неспра­вед­ли­во­стью — найти, в чем жизнь неспра­вед­ли­ва в вашу поль­зу. Вы невы­со­ко­го роста? От­лич­но, зна­чит мо­же­те по­бы­вать в ме­стах, недо­ступ­ных дру­гим. Ин­тро­верт? Чу­дес­но. Най­ди­те уеди­нен­ное место и зай­ми­тесь лю­би­мым делом. Не всем такое по плечу. Недо­ста­точ­но кре­а­тив­ны? Не страш­но. Со­сре­до­точь­тесь на глав­ной цели и идите к ней. Некра­си­вы? От­лич­но. Сыг­рай­те необыч­ную роль в кино. У каж­до­го че­ло­ве­ка есть та­лан­ты. Надо про­сто найти и рас­крыть их. Вме­сто той фразы го­во­ри­те: «Я не умею этого, но могу ...».

«Если бы только..., тогда я мог бы...»

Сча­стье на­чи­на­ет­ся сей­час. И точка. Эта фраза осо­бен­но па­губ­на в слу­чае денег:

«Если бы у меня была пара миллионов, я бы открыл собственное дело» «Если бы у меня был миллион, я бы купил квартиру побольше и почувствовал себя счастливым» «Как только сделаю свой первый миллион, начну жить по-настоящему»