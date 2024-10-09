Томатный смузи с перцем чили не только снабдит нас витаминами но и поможет похудеть!
Капсаицин, который содержится в жгучем перце улучшает кровообращение, борется с болезнетворными бактериями, улучшает пищеварение и ускоряет метаболизм. Морковь способствуют очищению крови и оказывает общеукрепляющее действие на весь организм. Этот напиток особенно полезен осенью, в сезон простуд.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Порежьте томаты и сельдерей на кусочки, из моркови выжмите сок, поместите все подготовленные ингредиенты в блендер и взбейте до однородной консистенции. Добавьте перец чили и гималайскую соль. Наш напиток готов!
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