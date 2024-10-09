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Томатный смузи с перцем чили

Источник: Econet 09 октября 2024 5784
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Томатный смузи с перцем чили не только снабдит нас витаминами но и поможет похудеть!

Томатный смузи с перцем чили

Смузи из томатов для любителей поострее!

Капсаицин, который содержится в жгучем перце  улучшает кровообращение, борется с болезнетворными бактериями, улучшает пищеварение и ускоряет метаболизм. Морковь способствуют очищению крови и оказывает общеукрепляющее действие на весь организм. Этот напиток  особенно полезен осенью, в сезон простуд.

Ингредиенты:

  • 4  томата среднего размера
  • 2 моркови
  • 1-2  стебля черешкового сельдерея
  • щепотка перца чили 
  • гималайская соль по вкусу

Томатный смузи с перцем чили

Способ приготовления:

Порежьте  томаты и сельдерей на кусочки, из моркови выжмите сок, поместите все подготовленные ингредиенты в блендер и взбейте до однородной консистенции. Добавьте перец чили и гималайскую соль. Наш напиток готов! 

Готовьте с любовью! econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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смузи томат морковь соль помидоры

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