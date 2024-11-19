Маринованный сыр с вялеными помидорами

Вяленые помидоры. Вяленый перец. Маринованный сыр. Печеный чеснок.

Помидоры – в данном случае было около 40 помидоров чери, нарезать на половины . Разложить на поднос .

Перец сладкий – нарезать кубиками , выложить на поднос.

(Выкладывать и на поднос и на лист и помидоры и перец надо кожицей вниз. Что бы кожица касалась подноса и листа для выпечки, а не срезом вниз..))

Далее каждый каждую половину помидора и квадрат перца :

посолить;

посыпать сахаром;

посыпать сухим чесноком;

поперчить молотым черным перцем;

присыпать сухим базиликом желательно.

Количество соли , перца , чеснока и сухих трав можно охарактеризовать словом «немного» .

Сверху на каждую половину помидора и квадрат перца капнуть 2-3 капли растительного масла. Сделать это лучше при помощи шприца.

Лист для запекания проложить пергаментом, смазать пергамент растительным маслом при помощи кисточки и поместить на лист подготовленные помидоры и перец.

Вялить при 100С в течении 4-5 часов. Если духовой шкаф не держит низкие температуры, то запекать при 150С или минимальной температуре которую может поддерживать духовой шкаф , но время приготовления может сократиться до 2 -2,5 часов.

Свидетельствовать о готовности будет тот факт, что края помидор сморщатся и помидоры станут похожи на немного сморщенные шляпки шампиньонов. Перец же будет готов несколько ранее помидор.

Следить за тем что бы кожица помидор прилегающая к листу не подгорела.

Когда помидоры и перец будут готовы , разложить по банкам и залить растительным маслом.

МАРИНОВАННЫЙ СЫР

Сыр ( сулгуни, моцарелла, пармезан, можно адыгейский..) залить маринадом.

Маринад :

сок лимона - 2ст ложки;

лавровый лист -2 шт;

чеснок – 2 зубца;

перец черный – 10 горошин;

масло оливковое (можно растительное рафинированное) – 150мл.

Можно добавить пряные травы по несколько листочков , можно сухие пряные травы (базилик).

Подогреть маринад в небольшом сотейнике (но не доводить до кипения , маринад должен быть умеренно горячим!) и залить нарезанный кубиками сыр. Когда маринад с сыром остынет , поместить в холодильник. Через 2-3 суток сыр будет готов.

ПЕЧЕНЫЙ ЧЕСНОК.

Головки чеснока очистить от верхних слоев чешуи, но не счищать всю чешую. Чеснок на зубцы не разбирать. Форму для запекания или чугунную сковороду смазать растительным маслом, поместить туда головки чеснока , полить сверху маслом , накрыть крышкой или фольгой и запекать в течении 30-40минут при 200с. Перед употреблением извлекать зубцы чеснока из чешуи.

Масло для запекания чеснока можно использовать от вяленых помидоров и перца.

СОБСТВЕННО САЛАТ.

Смешать в произвольном количестве вяленые помидоры и перец, маринованный сыр, зубцы запеченного чеснока, каперсы , оливки. опубликовано econet

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