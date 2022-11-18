Вадим Зеланд: Богатство, здоровье и счастье – человек выбирает сам

Идеи Вадима Зеланда, описанные в его книгах, стали бестселлером. Его Трансерфинг реальности перевели на 20 языков и продают во всем мире. Многие люди говорят, что советы писателя сделали их мир лучше.

Идеи Вадима Зеланда, описанные в его книгах, стали бестселлером. Его Трансерфинг реальности перевели на 20 языков и продают во всем мире. Многие люди говорят, что советы писателя сделали их мир лучше. Главная идея книги заключается в том, что у людей нет судьбы, в которые многие верят. Богатство, здоровье, счастье и другое – человек выбирает сам, подобно вещам в шкафу.

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Как стать счастливым, богатым, здоровым, мудрым?

1. Чудо произойдет только в том случае, если вы сломаете привычный стереотип и будете думать не о средствах достижения, а о самой цели.

2. Научитесь балдеть от плохой погоды, от очередей, пробок, проблем, любого негатива. Такой вот своего рода мазохизм постепенно расчистит небо над Вашим миром. Вам следует задумываться лишь над тем, какой выгодой обернется для Вас то или иное досадное обстоятельство. А так оно и будет – сами в том убедитесь неоднократно.

3. Когда вы перестанете просто хотеть и будете намерены иметь, тогда вы это получите.

4. Сложнее всего – уметь ждать, сохраняя при этом спокойствие хозяина ситуации. Необходимо выдержать испытание паузой, в течение которой ничего не происходит.

5. Проявляя недовольство чем-либо или ругая кого-либо – правительство, госслужащих, футболистов, погоду, коллег, соседей, близких, не говоря уж о детях, – вы транслируете в зеркало мира неприглядный образ и получаете соответствующую реальность в отражении.

6. Позволить себе быть собой – значит принять себя со всем своим несовершенством. Позволить другому быть другим – значит снять с него проекции своих ожиданий. В результате ситуация, когда один хочет то, чего другой не приемлет, непостижимым образом разрешится сама собой.

7. В своей реальности вы имеете то кино, которое крутится в вашем “проекторе“. Что нарисуете, то и увидите. Проблема лишь в том, что люди делают Наоборот: что видят, то и рисуют. Понимаете разницу?

8. Если вам порой кажется, что вы “не от мира сего“, или с этим миром “что-то не так“, значит, вы уже почти или совсем проснулись – замечательно.

9. Если вы упрямо и непреклонно будете крутить в мыслях Свое кино и шагать к Цели, реальность рано или поздно придет в соответствие с ним. Реальности просто некуда деваться – таково ее свойство. Не только вы зависите от реальности, но и она от Вас. Вопрос в том, кто владеет Инициативой.

10. Чего вам не следует делать однозначно, так это – разочаровываться в своей жизни. Вы не должны думать, что она не удалась. Ни в каком возрасте нельзя так думать. В этой жизни все не зря. И все еще только начинается – в любое время, при любых условиях и обстоятельствах. опубликовано econet.ru

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