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Мандариновый тарт — быстро и очень вкусно!

Источник: zveruska.livejournal.com 21 ноября 2024 5622
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Вот из него очень удобно делать быстрый тарт, когда вдруг неожиданно нагрянут гости. К чаю - просто идеально.

Мандариновый тарт — быстро и очень вкусно!

Вот из него очень удобно делать быстрый тарт, когда вдруг неожиданно нагрянут гости. К чаю - просто идеально.

Тарт с мандариновым конфитюром

  • готовое песочное тесто 
  • форма для выпечки диаметром 20 см
  • сливочное масло для смазывания формы

Начинка:

  • 300 мл банка мандаринового конфитюра с цедрой (можно заменить апельсиновым конфитюром с кусочками цедры)
  • 50 г сливочного масла
  • 1 лимон - сок и мелко натертая цедра
  • 2 яйца

Как готовить:

Духовку разогреть до 200 градусов. 

Форму для выпечки смазать малом. Тесто раскатать и выложить в форму, сделав бортики вровень с краем формы. 

Мандариновый конфитюр выложить в сковороду, добавить сливочное масло, нагревать на медленном огне, помешивая, чтобы масло полностью растопилось. Добавить сок и цедру лимона, размешать и прогреть, не доводя до кипения. 

Отдельно слегка взбить яйца, добавить к ним горячий конфитюр и тщательно перемешать. Смесь должна загустеть. 

Вылить получившуюся смесь на тесто, разровнять, поставить в разогретую духовку, выпекать 20-25 минут. 

Разрезать тарт удобнее полностью остывшим.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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еда рецепты тарт мандарин пирог

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