Мандариновый тарт — быстро и очень вкусно!

Вот из него очень удобно делать быстрый тарт, когда вдруг неожиданно нагрянут гости. К чаю - просто идеально.
Вот из него очень удобно делать быстрый тарт, когда вдруг неожиданно нагрянут гости. К чаю - просто идеально.
Тарт с мандариновым конфитюром
Начинка:
Как готовить:
Духовку разогреть до 200 градусов.
Форму для выпечки смазать малом. Тесто раскатать и выложить в форму, сделав бортики вровень с краем формы.
Мандариновый конфитюр выложить в сковороду, добавить сливочное масло, нагревать на медленном огне, помешивая, чтобы масло полностью растопилось. Добавить сок и цедру лимона, размешать и прогреть, не доводя до кипения.
Отдельно слегка взбить яйца, добавить к ним горячий конфитюр и тщательно перемешать. Смесь должна загустеть.
Вылить получившуюся смесь на тесто, разровнять, поставить в разогретую духовку, выпекать 20-25 минут.
Разрезать тарт удобнее полностью остывшим.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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