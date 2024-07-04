Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Психология
  4. Если Вы будете другом своему ребенку, то кто будет ему мамой?

Если Вы будете другом своему ребенку, то кто будет ему мамой?

Источник: dybova.ru 04 июля 2024 6428
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Статус мамы и подруги совершенно разный. Друзья не несут ни той ответственности, которая лежит на родителях; они и не могут дать той опоры, которую ребёнок ищет в матери и отце.

Если Вы будете другом своему ребенку, то кто будет ему мамой?

Статус мамы и подруги совершенно разный.

Друзья не несут ни той ответственности, которая лежит на родителях; они и не могут дать той опоры, которую ребёнок ищет в матери и отце.

Быть друзьями – это быть на равных.

Но между вами и ребёнком есть дистанция, есть темы, которые вы никогда не будете с ним обсуждать( по крайне мере не должны), есть ваше право декларативно принимать решения.

Для ребёнка родители – это боги.

Это оплот стабильности, безопасности и любви.” Если мама знает, что делает, то с миром всё в порядке.” А мама знает, что делает! )), поскольку очень долго основная часть ответственности будет лежать на ней.

Как бы не хотелось дружить с доченькой или стать лучшей подругой своему сыну, эти места не ваши. Их должны занять сверстники. Именно с ними он будет обсуждать тонкости отношений и другие подобные вопросы, куда вам вход заказан. Как и ему в вашу родительскую спальню.

У мамы своя роль. Если она решает сделать из своей дочери себе близкую подругу, а из сына близкого друга (практически замену своему мужчине), – то она очень сильно нарушает границы своих детей.

Взрослые тёти и дяди должны дружить только со взрослыми тётями и дядями. именно с ними нужно строить интимные, близкие отношения.

А не пытаться завладеть миром, душой и телом своего ребёнка.

Границы всегда выставляет взрослый. Именно он устанавливает правила. И на нём лежит большая часть ответственности.

Даже, если вы со своим ребёнком уже общаетесь как взрослый – взрослый, а не как ребёнок – родитель, вы всё равно остаётесь ему родителем, ваш статус не меняется, сколько бы вашему “малышу” не было бы лет.

Вы никогда не будите на равных.

И с этим стоит смириться.

Тем более не стоит пытаться перекладывать на своего ребёнка ответственность за вас. Делать из него родителя вам, меняться с ним местами. Навешивать на него заботу о вас, пытаться сделать из него спутника жизни, мужчину, на которого можно положиться и которого можно любить вечно.

Взрослые тёти и дяди строят отношения с другими взрослыми тётями и дядями , а не со своими детьми, сколько бы этим детям не было бы лет.

Для дочери отец – это мужчина-мечта.

Лет эдак в пять она даже решает выгнать маму и завести от папы детей и жить с ним в любви и согласии пока смерть не разлучит их.

Но как ни прискорбно это осознавать, но даже самым любящим папам придётся освободить место мужчины рядом со своей дочерью другому – сначала пацану, потом парню, а потом уже и мужику. И ничего тут не поделаешь. Се ля ви.

Все мальчики, осознают они это или нет, были влюбленны в своих матерей. И если мама по каким-то причинам не выставляет границы между собой и сыном, то эта сыновья “запретная любовь” так и продолжает отягощать их отношения. Если у мамы хватит ума переключить своё внимание на других взрослых мужчин, то сын понимает, что мама занята и сможет успешно выстраивать отношения со сверстницами.

Не стоит быть другом своему ребёнку, лучше будьте ему поддерживающим, любящим, надёжным родителем.

А друзей заводите среди нас, взрослых!)) опубликовано econet

Автор: Ирина Дыбова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

дети родители отношения любовь семья

Еще от dybova.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Чувства не обманывают, обманывают составленные по ним суждения. Иоганн Вольфганг фон Гёте
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.