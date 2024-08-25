Овощная лазанья:

Лазанья — это очередной конструктор на основе листов пасты. Стоит освоить базовый принцип и дальше можно экспериментировать со вкусами, слоями, соусами, даже высотой готовых кусочков.

Как видите, лазанья — это очередной конструктор на основе листов пасты. Стоит освоить базовый принцип и дальше можно экспериментировать со вкусами, слоями, соусами, даже высотой готовых кусочков.

Все овощи режем очень мелко, 5 мм. Это важно, потому что так они приготовятся быстрее, потеряв меньше вкусовых и полезных свойств, а ещё лазанья будет прочнее. Здесь у меня один лук, один перец и цукини.

Кухня почти сразу наполнится характерным запахом оливкового масла, а ещё, благодаря ему, все витамины, которые овощи принесли нам, усвоятся лучше и быстрее. К луку добавьте перец, хорошо перемешайте и обжаривайте ещё минуты 3.

Теперь самый интересный и творческий процесс, сборка. Лучше всего подходят прямоугольные и квадратные формы, керамические и стеклянные выглядят хорошо ещё и потому, что блюдо можно подавать на стол прямо в форме.

Смажьте тонким слоем томатного соуса дно формы. Выложите первый слой листов пасты. Предварительно листы не отвариваем. Есть всего два важных правила: каждый слой должен быть плотно накрыт листами, для этого можно отламывать нужные кусочки, чтобы закрыть все прорехи; все слои листов должны раскладываться по-разному, это нужно для того, чтобы лазанья не разваливалась, другими словами если в одном слое листы лежит горизонтально, то следующий выкладывайте вертикально.