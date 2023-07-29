Экологичное расставание

Уходите красиво и благородно. И вас будут вспоминать с сожалением, а не облегчением, что вы наконец-то свалили...

Есть три вида экологичного ухода: из минуса и из плюса и из отношений, где есть дефолт из-за столкновения интересов. Экология в разных случаях будет немного разной.

Экологичный уход из плюса

Когда вы уходите из плюса (даже небольшого) - экологично уйти так, чтобы снизить привязанность к вам человека. Вы должны вытащить некоторые крючки, которых он сам нахватался, но все же при вашем участии. Стремиться вытащить все крючки не нужно, вы так и застрянете в отношениях и будете с этим возиться, а крючки будут уходить только глубже. Поэтому вытаскиваете те, которые можете вытащить легко и быстро, и уходите.

Вытащить крючки - это значит сказать человеку, что:

1) вы его не любите

2) не полюбите

3) ни одного шанса у него нет, как бы он ни постарался.



Да, вытаскивать крючки - это жесткая мера, но если вы будете блеять на прощанье что-то вроде

1) давай останемся друзьями

2) ты очень хороший и по-человечески мне дорог

3) ты слишком хорош для меня,

вы либо толкнете его в гиблое место и он будет рваться с вами дружить, либо будет бегать за вами, доказывая, что он не слишком хорош, а в самый раз вам подходит. Не надо всего этого. Это неэкологично.

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Экологично сказать жестко и твердо. Внимание! Даже если вы сами не уверены на 100%, все равно. Помогите человеку снизить значимость вашей фигуры, не подкармливайте его самооценку, это не ваше дело, его самооценка - не ваше дело вообще, вы ему не господин и не родительская фигура, а вот значимость вашей фигуры в поле - чуть-чуть ваше дело, и вы можете помочь этой фигуре стать холодной, перестать излучать иллюзорное тепло. Не надо оскорблений, но твердость и холодность должны быть.

Экологичный уход из минуса

Совсем другая экология для ухода из минуса.

Здесь ваша экология направлена на вас. Да, а вы думали, что вы - царь природы и заботиться о вашем самочувствии не нужно? Нет, уходя из отношений в роли минуса, вы должны подумать о том, как быстрей восстановить себя. СЕБЯ. Плюс и без вас в порядке, а если даже страдает, то справится сам, значимость вашей фигуры в его поле - мизерная.

Поэтому уходя из минуса, нужно оставить плюсу свой красивый образ. Как только вы отдалитесь на дистанцию и у вас получится снизить значимость его фигуры (только через подключение других ресурсов и создание других связей, больше никак, вы помните), ваш красивый образ наполнится энергией и он попытается сделать камбэк. Но если он и не сделает камбэк, все равно изменит к вам свое отношение, начнет уважать вас, сожалеть о вас, и ваша самооценка восстановится. Экология ухода из минуса - это меры по восстановлению своей самооценки. Да, риск кинуться со всех ног к "одумавшемуся плюсу" есть, но лучше просто восстановить себя и заняться кем-то другим. При правильном уходе из минуса, другой появляется быстро и выглядит чудесно.

Как оставить плюсу свой красивый образ?

1) надо сказать, что вы любите его

2) надо сказать, что не хотите больше навязываться и мучить его своей глупой страстью

3) надо попросить прощения за свое неадекватное поведение.

Ни одного упрека! Ни одного обвинения! Ни одной даже маленькой скалки, ни намека на щипцы или спицы. Никакого этого дерьма и мусора, только чистая и красивая правда:

1) люблю

2) ухожу, чтобы освободить

3) прости, пожалуйста, за весь мой бред, мне стыдно.

Точка.

И теперь посмотрите, как нужно уходить, когда нет ни плюса, ни минуса, а есть какое-то обстоятельство, которое вы считаете невыносимым для себя, принять его не можете и решили уйти.

Это может быть, например, флирт партнера, его нежелание заключать брак, отказ делить обязанности поровну и так далее.

Экологичный уход из отношений с неразрешимым конфликтом

Экология в данном случае - это попытаться разрешить конфликт с помощью своего ухода. Да, лучше разрешать конфликт без ухода, но не всегда получается. Можно сидеть и обсуждать-обсуждать, и на каждое свое слово получать в ответ пять возражений. А воз и ныне там. Уход в таком случае нередко помогает все решить. Но уйти надо так, чтобы выжать из ситуации все возможные шансы. И если конфликт постфактум не решится, значит сделать точно ничего было нельзя.

Чтобы правильно уйти в этом случае, важно не касаться ни скалки, ни тем более спиц. Если вы коснетесь этих орудий, как в сказке, чуда не случится. Если не коснетесь, может быть. И механизм этого чуда я сейчас опишу.

Само собой понятно, что уходить ради блефа ни в коем случае нельзя. Вы должны быть твердо уверены, что если после вашего ухода предложения о полном пересмотре условий не последует, вы никогда не вернетесь. Убедитесь в этом! Убедитесь также в том, что вы готовы оставить надежды на пересмотр и согласиться с тем, что воля вашего партнера определит дальнейшую судьбу. Возьмите на себя полную ответственность за передачу ответственности партнеру. Он будет все решать.

Уйти нужно для того, чтобы у него не осталось сомнений, что вы ставите на кон ваши отношения. Пока вы остаетесь, ноете, грозите и умоляете, дело не двигается (если двигается, двигайте его так). Когда вы уйдете, оно имеет шанс сдвинуться с мертвой точки. Но осознайте, что вы рискуете потерять все.

Уходить из отношений с неразрешимым конфликтом следует так:

1) сказать, что вы любите и хотели бы остаться



2) сказать, что есть условие, с которым вы лично смириться не сможете.



А теперь внимание. Вам нужно не только не задеть границы партнера, но и открыть свои. Вы должны сказать, что:

1) партнер - самый лучший человек в вашей жизни и никаких недостатков у него нет, любой будет счастлив иметь рядом такого

2) недостатки есть у вас, у вас есть слабости, которые не дают вам мириться с его характером (вы слишком ревнивы, например, у вас комплексы, вы не выносите беспорядка, шума, вы сходите с ума, когда вам не звонят, вы деспотичный, занудливый, капризный и слабый человек).

Вы не должны врать, вы должны сказать это искренне. Пока вы так не думаете и не уверены сами, не говорите, ничего не получится. Но если вы прочувствуете, что это правда, что ваши слабости, в том числе, не дают вам гармонично быть в отношениях с этим человеком, скажите ему об этом.

И тогда уходите.

Как видите - это тактика обратная всем скалкам и щипцам. Вы не обвиняете человека и не вымогаете у него ничего, вы обвиняете себя и приносите ему извинения за то, что боролись с его чертами, которые в нем органично живут и существуют, не принимали его, пытались его ломать. Но вы не можете ничего с собой поделать, вы принимаете себя таким, какой вы есть, меняться не можете, поэтому уходите. Вы отпускаете его на свободу и говорите ему на прощанье теплые слова.

Это экологичный уход, и он имеет очень много шансов на то, что человек решит что-то поменять, если сможет: бросить пить, бросить флиртовать с другими, бросит орать на вас, когда не в духе и так далее. Но если значимость ваша очень мала, то даже ее подъема (а она обязательно поднимется от такого расставания) не хватит, чтобы произошли изменения.

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А теперь сравните это с обычными расставаниями, как это нередко бывает.

Уходя из конфликтных отношений, человек говорит партнеру, что тот невыносим, ужасен, его не выдержит никто, а он терпел, но потерял время и проклинает его теперь за всю боль.

После ухода его тот долго злится на обвинения, оспаривает их, описывая всем знакомым, как его провоцировали и третировали, а потом, если и начинает скучать, то думает "Опять этот вынос мозга? Ну уж нет".

То есть лупить скалкой напоследок никого не нужно. Уходите красиво и благородно. И вас будут вспоминать с сожалением, а не облегчением, что вы наконец-то свалили.опубликовано econet

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