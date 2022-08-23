9 + 6 признаков нарциссизма, о которых вы можете не знать

В этой статье вы узнаете 15 признаков нарциссической личности, которые выявлены на основе многолетней клинической практики

В последнем 5-м издании Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам (DSM) перечислены те же девять критериев нарциссического расстройства личности, что и в предыдущем, увидевшем свет 19 лет назад. Как видно, прежние диагностические критерии хорошо знакомы не только профессионалам, но также и заинтересованным дилетантам.

15 признаков нарциссизма

Хотя только крайне выраженный «классический» нарциссический тип соответствует всем критериям, DSM подчеркивает, что индивидууму достаточно набрать 5 из них (чуть больше половины), чтобы получить столь нелестный диагноз.

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Вот эти основные критерии:

1. Имеет грандиозное чувство собственной значимости

2. Озабочен фантазиями безграничного успеха, силы, блеска, красоты или идеальной любви.

3. Верит, что он или она является «особенным» и уникальным и может быть понят или ему следует общаться только с другими столь же особенными людьми (или институтами), имеющими высокий статус.

4. Требует чрезмерного восхищения (постоянно напрашивается на комплименты, очень восприимчив к лести).

5. Считает, что ему все должны.

6. Эксплуатирует людей в межличностных отношениях.

7. Испытывает недостаток эмпатии: не хочет (и не в состоянии) понимать чувства и нужды других людей.

8. Часто завидует окружающим или полагает, что они завидуют ему.

9. Демонстрирует высокомерное и надменное (часто в грубой и оскорбительной манере) поведение и отношение.

И еще 6 признаков нарциссической личности, которые выявлены на основе многолетней клинической практики:

1. Остро реагирует на критику.

2. Имеют низкую самооценку.

3. Демонстрирует чрезмерную убежденность в собственной правоте, занимая жесткие оборонительные позиции.

4. Реагирует на противоположную точку зрения гневно и яростно.

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5. Проецирует на других качества, черты и поведение, которые не может принять в себе . Один из самых надежный способов почувствовать себя хорошо для нарциссической личности - это обесценивать и очернять других. Нарциссы будут сосредотачиваться на истинных и мнимых недостатках других, вместо того, чтобы прийти к пониманию собственных.

6. Имеют размытые личностные границы. Они рассматривают других как существующих в первую очередь для обслуживания их собственных потребностей.опубликовано econet.ru.

by Leon F Seltzer

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