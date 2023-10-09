9 недооцененных здоровых привычек, которые помогут высвободить жизненную силу

Простые здоровые привычки помогут вам противостоять стрессу и сохранять душевное равновесие. Например, большую пользу принесут прогулки на природе, временный отказ от цифровых технологий, полноценный сон и некоторые другие решения для спокойной и радостной жизни.

Когда наша внутренняя батарея заряжена, тело функционирует в полную силу. Но "аккумулятор" человека требует подзарядки. Эту жизненную силу можно подпитать эмоциональными стратегиями (повышение самооценки, постановка цели в жизни) и физическими привычками (здоровый сон).

9 стратегий, которые помогут восстановить энергию

№1. Практика созерцательных движений

Выполнение поз помогает войти в контакт собственным телом – определить какие зоны находятся в напряжении, и работать с ними. В итоге улучшается равновесие, сила и гибкость – и в физическом, и в эмоциональном смысле.

Преимущества выполнения поз:

контроль стресса,

улучшение сна,

снижение беспокойства и депрессии,

похудение.

№2. Тай-чи

Эта практика родом из древнего Китая. Она представляет собой серию медленных, плавных движений, имитирующих движения природы.

Тай-чи позволяет чувствовать себя отдохнувшим и одновременно энергичным.

Тай-чи помогает улучшить баланс и стабильность у лиц преклонного возраста и страдающих паркинсонизмом, уменьшить боль при артрите и фибромиалгии, улучшить настроение.

№3. Силовая тренировка

Наращивание физической силы влияет на настроение и на структуру мозга.

Силовые тренировки улучшают познавательные возможности и увеличивают объем соответствующих отделов мозга. Также этот вид нагрузки облегчает беспокойство и депрессию.

Для наращивания силы прекрасно подойдут бёрпи, планка, приседания у стены.

№4. Общение с природой

Можно просто выйти на улицу, взглянуть на небо и сделать ряд глубоких вдохов. И вы почувствуете себя более энергичным, спокойным, радостным.

Природная среда помогает снизить стресс, изменить настроение, повысить активность иммунитета. Это позитивно отразится и на духовной составляющей, светлые и радостные эмоции.

№5. Расслабление и пауза

Эмоциональное выгорание - яркий пример дефицита энергии.

Попробуйте внести в свой день расслабление. Просто ничего не делайте, понаблюдайте жизнь вокруг (например, сидя в парке на скамейке). Перед сном вместо бдения в социальных сетях почитайте книгу, зажгите свечи и примите ванну с эфирными маслами.

№6. Цифровое голодание

Гаджеты - серьезный источник стресса и фактор депрессии, тревоги, бессонницы.

Ничего плохого не случится, если отложить смартфон или ноутбук на день, выходные и даже неделю, это позволит мозгу и телу расслабиться и вернуть силы.

№7. Сон в соответствии с циркадными ритмами

Циркадные ритмы - это наши физические, психические и поведенческие «настройки», которые связаны с циклами сна и бодрствования. У каждого человека они индивидуальны: кому-то достаточно поспать 6 часов, а кому-то необходимо как минимум 8. К тому же, одни люди с легкостью просыпаются рано утром, а другим требуется встать попозже.

Дефицит сна ухудшает способность ясно мыслить и вызывает раздражительность и подавленное состояние.

Один из способов больше спать – это убрать смартфон и прочие устройства за 2 часа до сна и заняться чем-нибудь расслабляющим.

№8. Заземление

Данная практика предполагает следующие действия: ходьба босиком, лежание на траве / пляже, прогулка по озеру / морю. То есть физическое воссоединение с землей. Это полезно для сердца и сосудов, снижает стресс, депрессию и усталость.

№9. Дождь, океан и прочие звуки природы

Природные звуки ассоциируются с расслаблением. Чего стоит журчание ручьев, трели птиц шум морских волн. Подобные звуки полезны для когнитивных способностей и взрослых, и детей.

Естественные звуки вызывают реакцию расслабления парасимпатической нервной системы и снижение частоты сердечных сокращений, кровяного давления и стресса.опубликовано econet

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