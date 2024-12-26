9 негативных убеждений об отношениях

Человек, который пребывает во власти негативных убеждений об отношениях, рискует эти отношения потерять. Вот типичные токсичные убеждения. "Мой партнер должен знать, что мне нужно. И мне не нужно об этом говорить". "Конфликт - это всегда плохо". "Отношения - это не тяжелая работа".

Часто то, во что вы верите в отношениях, - это то, что вы привносите в них. Так что, если вы погрязли в токсичных представлениях о любви, вы можете в конечном итоге навредить своим отношениям в долгосрочной перспективе. Но работа над негативными предубеждениями в отношениях может защитить вас от ошибок.

Негативные убеждения влияют на отношения

Во-первых, важно понять, как негативные убеждения могут в первую очередь навредить отношениям. Ваше общее убеждение об отношениях влияет на то, как вы их воспринимаете. Поэтому, если вы придерживаетесь негативного убеждения, вы можете воспринимать свои отношения через негативную призму, даже если на самом деле у вас все хорошо.

То, что вы думаете об отношениях, повлияет на то, как вы действуете в них.

Все действия сначала начинаются с убеждений, поэтому, если у человека есть негативные убеждения и предположения о том, какими должны быть отношения, это повлияет на качество отношений и на общее счастье человека. Даже если вы не часто говорите о том, какими, по вашему мнению, должны быть отношения, важно начать с размышлений об этом. Многие наиболее распространенные убеждения об отношениях на самом деле довольно вредны в долгосрочной перспективе. Просто изучив свои предвзятые представления, вы можете в конечном итоге получить больше понимания.

Вот 9 частых негативных убеждений об отношениях:

1. «Мой партнер должен быть моим лучшим другом»

Очевидно, что вам должно нравиться проводить время со своим партнером и иметь возможность доверять ему. Однако идея о том, что он должен быть вашим лучшим другом, может оказаться довольно токсичной.

Превращать своего романтического партнера в свой единственный источник связи и поддержки - не лучшая идея; более здоровый вариант - иметь в своей жизни других близких друзей, в том числе"лучшего друга».

2. Мышление «Либо вместе, либо никак»

Если ваш партнер совершает ошибку, которую, по вашему мнению, вы не можете простить, это совершенно оправданно. Любое убеждение, которое говорит вам, что вам нужно оставаться в отношениях, может быть действительно отравляющим жизнь.

И хотя это хорошо - поддерживать своего партнера, когда это правильно и справедливо, вы не обязаны поддерживать своего партнера, если он поступает плохо по отношению к вам. "Поддерживая" своего партнера, когда он этого не заслуживает, вы можете подвергнуть себя опасности. Прощение - это одно, но вы должны быть уверены, что ставите себя на первое место.

3. Мысль о том, что отношения сделают вас по-настоящему счастливыми

Быть одиноким может быть очень тяжело. Но жизнь также может быть трудной, когда вы находитесь в отношениях. Так что, если вы живете с верой в то, что отношения решат все ваши проблемы, вас может ждать сюрприз.

Ваш партнер и ваши отношения могут многое привнести в вашу жизнь, но ни один из них не несет ответственности за то, чтобы сделать вас счастливыми. Счастье - это всегда внутренний процесс. Оказывать такое давление на вашего партнера несправедливо. Отношения могут быть одной из многих частей вашей жизни, которые приносят вам радость, но опасно думать, что они могут создать её с нуля.

4. Отношения - это не тяжелая работа

Парам порой следует признавать то, что отношения на самом деле требуют значительных усилий. Здоровые отношения - это постоянная работа, непрерывная и требующая много отдачи и принятия.

5. «Мой партнер должен знать, что мне нужно. И мне не нужно об этом говорить»

В ваших отношениях должен быть определенный уровень интуиции и сопереживания, но вы не должны ожидать, что ваш партнер когда-либо действительно прочитает ваши мысли. Мы не умеем читать мысли, независимо от того, насколько близки ваши отношения, и важно поддерживать здоровое и открытое общение.

6. Не сдерживать свои чувства... Никогда и никакие

Это убеждение - противоположность тому, которое предполагает, что ваш партнер будет читать мысли.

Важно быть честным, но поддаваться резким эмоциям и поведению, потому что вы "просто честны», - вредно. Поэтому изучите некоторые навыки хорошего общения и постарайтесь не бросаться жесткими фразами, когда чувства уже обострены.

7. «С моей второй половинкой мне никогда не будет скучно»

В то время как отношения иногда требуют работы, они также иногда требуют периодов уныния. Такова природа быть с кем-то надолго.

Избегайте ядовитого убеждения, которое говорит: «С моей второй половинкой, в отношениях не будет никаких проблем, и мы никогда не будем скучать». В любых отношениях, какими бы "правильными" они ни были, будут разногласия, поскольку ни один из двух людей не согласится во всем. Иногда из-за подобного ложного убеждения происходит прекращение отношений. Так что позвольте вашим отношениям пройти через их естественные стадии.

8. Конфликт - это всегда плохо

Еще одно негативное убеждение в отношениях заключается в том, что конфликт - это плохо. Иногда мы думаем, что конфликт в отношениях приравнивается к неудаче, но верно обратное... Конфликт необходим для роста. Избегание конфликта приводит к застою в отношениях и создает идеальную среду для взрывных эмоций и достойных сожаления действий.

Конфликт, как и скука, является лишь частью долгосрочных отношений. Конечно, есть способы спорить здоровым способом и способы, которые наносят ущерб отношениям, но это не значит, что все конфликты являются препятствием на пути к отношениям.

9. Убеждение в том, что существует «Идеальный» человек

Вы можете найти кого-то, с кем вам будет интересно провести всю свою жизнь. Но он/она, скорее всего, не будет «идеальным/идеальной» в том смысле, в каком вы, возможно, ожидаете.

Некоторые люди верят, что для них есть идеальный человек. И те же люди часто пытаются и сами стать совершенными. Идеальных не существует, поэтому эти люди застревают, обезличивая себя и других, разочарованные тем, что ничего не получается. Позвольте вашей второй половинке иметь свои недостатки, точно так же, как вы ожидаете, что они примут вас с вашими. Это часть отношений.

Почти все представления об отношениях гибкие и поддаются изменениям. Поэтому, прежде чем вы позволите им стать нежелательной частью ваших отношений, попробуйте изучить, что они собой представляют и почему вы им верите. Раскрытие понимания этого может стать важным шагом либо в поиске правильных отношений, либо в том, чтобы по-настоящему остепениться с тем, кого вы любите.опубликовано econet

Автор Токарева Юлия

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